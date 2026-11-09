Sport

Portarul a pus-o în vinclu și imaginile au făcut înconjurul lumii: „Așteptam de șapte etape!”. Video

Bogdan Mariș
09.11.2026 | 10:06
Portarul a puso in vinclu si imaginile au facut inconjurul lumii Asteptam de sapte etape Video
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Portarul Ivan Martinez (24 de ani) a înscris un gol superb. FOTO: desdesoria.es
Un portar din Spania a devenit vedetă peste noapte după ce a înscris un gol extraordinar din lovitură liberă. Ce a declarat acesta despre execuția remarcabilă.
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Ivan Martinez (24 de ani), portarul celor de la Numancia, a înscris un gol superb din lovitură liberă în meciul cu Puertollano din divizia a patra a Spaniei, câștigat cu 6-0. Execuția portarului a sosit în prelungirile primei reprize, când scorul de pe tabelă era 1-0 pentru echipa sa. Goalkeeper-ul a dezvăluit la final de ce a fost desemnat să execute.

Gol fabulos în Liga 4 din Spania. Portarul a pus-o în vinclu din lovitură liberă

Fosta prim-divizionară Numancia luptă pentru promovarea în Liga 3 din Spania, iar în a 10-a etapă din actualul sezon a evoluat pe teren propriu contra celor de la Puertollano. În prelungirile primei reprize, când scorul de pe tabelă era 1-0 în favoarea gazdelor, portarul Ivan Martinez i-a șocat pe suporteri și a urcat să execute o lovitură liberă.

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Șutul acestuia a fost excelent, mingea lovind bara transversală înainte de a intra în poartă. Numancia a mai punctat de 4 ori în partea secundă și s-a impus cu 6-0, iar la final portarul a dezvăluit că aștepta de mult timp o oportunitate de a înscrie. „Așteptam o astfel de lovitură liberă de vreo șase sau șapte etape, iar până astăzi nu avuseserăm niciuna”, a afirmat acesta, conform AS.

Martinez i-a impresionat pe cei din staff la un antrenament, iar din acest motiv a fost desemnat să execute lovitura liberă care a făcut înconjurul lumii. „A fost doar o provocare amicală între coechipieri, pentru a vedea cine putea trage cel mai bine”, a spus portarul, care a clarificat că în momentul de față el este cel care va executa și loviturile de la 11 metri. Ivan Martinez a reprezentat Spania la nivel U17, fiind titular la două turnee finale desfășurate în 2019, Campionatul European și Cupa Mondială.

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Numancia luptă pentru promovarea în divizia a treia. 5 români au evoluat de-a lungul timpului pentru formația din Spania

Înființat în 1945, clubul Numancia a petrecut 4 sezoane în eșalonul de elită al Spaniei, ultimul fiind 2008-2009. De-a lungul timpului, 5 fotbaliști români au îmbrăcat tricoul echipei. Cel mai mare impact l-a avut Laurențiu Roșu, care a petrecut 4 ani (2000-2004) la Numancia, cel mai memorabil meci fiind cel în care a reușit să marcheze un hat-trick contra lui Real Madrid.

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Jean Barbu și Gabi Popescu au evoluat și ei pentru Numancia în La Liga, în timp ce Cristi Ganea a jucat la echipa din Soria în 2019, în divizia secundă, fiind împrumutat de la Athletic Bilbao. Ultimul jucător român care a evoluat pentru Numancia este Andrei Lupu, în 2022. Din 2023, Numancia se află în divizia a patra din Spania, iar în acest sezon are ca obiectiv promovarea. După victoria cu Puertollano, echipa a urcat pe primul loc în seria din care face parte.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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