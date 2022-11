Portarul Argentinei a avut nevoie de psiholog după înfrângerea cu Arabia Saudită! ”Am suferit foarte mult”

Două șuturi, două goluri. Este adevărat, după execuții de excepție, ale lui și mai ales Al Dawsari. Chiar și-așa, l-au pus la pământ, din punct de vedere psihic, pe Emiliano Martinez. În condițiile în care au fost cele care . Și l-au determinat să apeleze la sprijinul unui specialist pentru a-și reveni.

”Ar fi trebuit să dau mai mult”, recunoaște Emiliano Martinez, portarul Argentinei

Emiliano Martinez a fost una dintre cheile succesului Argentinei la Copa America. După o finală, 1-0, cu Brazilia. A fost primul succes pentru Messi cu naționala și întâiul pentru ”albi-celeste” în 28 de ani. Chiar și căpitanul a recunscut acest lucru. Și declara, imediat după meci, că Martinez merită să primească trofeul.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, desigur, Martinez, portarul lui Aston Villa, este alegerea numărul unu pentru postul de portar în formația sud-americană. Și așa a început campania de la Cupa Mondială din Qatar.

După 1-0 la pauză, și reușite anulate, justificat, pentru ofsaid, fie el la limită, Argentina aștepta repriza secundă a partidei cu Arabia Saudită pentru a se duce către o victorie previzibilă.

ADVERTISEMENT

Au venit însă cele două lovituri ale Arabiei Saudite. Care i-au făcut groggy pe Messi & Co, incapabili să mai întoarcă soarta întâlnirii. Dar și, pe Emiliano Martinez.

”Am suferit foarte mult. Am vorbit cu un psiholog pentru că au șutat de două ori și am cedat la amândouă. Am 45 de milioane de argentinieni în spate și ar fi trebuit să dau mai mult”, mărturisește portarul Argentinei.

ADVERTISEMENT

O decizie care, în cazul său a avut impact. ”Știam că dacă vom pierde astăzi suntem în afara Cupei Mondiale. Iar Mexic ne-a făcut viața grea. Dar când îl ai pe Messi, totul este mai simplu.

Nu ne-am îndoit de noi, chiar dacă am avut câteva zile grele. Și am arătat că suntem aici să câștigăm”, a spus Martinez.

ADVERTISEMENT

Cel care a avut, cu Mexicul, o prestație excelentă. Și a probat o siguranță de invidiat. Precum la acea lovitură liberă executată de Vega, în finalul primei părți, când a prins balonul la semiînalțime, lângă bară.