Portarul campion cu Astra, amintiri cu Marius Șumudică: „Te bag, nu te bag, tu fă-ți treaba!”. Mesaj din Antalya pentru antrenorul lui Al-Okhdood. Video

George Gavrilaș și-a amintit cu plăcere de . Cei doi au lucrat împreună, la Astra, în sezonul 2015-2016, când giurgiuvenii au dat lovitura și au cucerit titlul de campioni.

George Gavrilaș, mesaj emoționant pentru Marius Șumudică

În 2025, George Gavrilaș (35 de ani) a fost eroul lui Metaloglobus. Portarul a contribuit decisiv la prima promovare a bucureștenilor în SuperLiga, când a FANATIK a stat de vorbă cu experimentatul goalkeeper în cantonamentul din Antalya, acolo unde gruparea din Pantelimon se pregătește de restartul SuperLigii. Pentru Metaloglobus, lupta pentru salvarea de la retrogradare începe sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 21:00. Echipa lui Mihai Teja va juca în Giulești, cu Rapid.

Mai știi al câtelea cantonament este?

– Sincer nu le-am numărat, dar am prins foarte multe cantonamente, mai ales aici în Turcia.

Cum decurg pregătirile cu Metaloglobus?

– Pregătirile au decurs bine, important e să terminăm sănătoși. Mai sunt câteva zile și începe campionatul și avem o primă etapă foarte importantă în Giulești unde ne așteaptă un meci foarte dificil.

Ați jucat două meciuri amicale, dintre care unul de lux, cu Alanyaspor. Cum a fost întâlnirea cu Ianis Hagi?

– A fost un amical bun, un test bun pentru noi. Am făcut o primă repriză bună cu Alanya. Dar s-a văzut și valoarea lor și au câștigat în cele din urmă.

Contează rezultatele din meciurile amicale?

– Nu ar trebui să conteze, ar trebui să fie o motivație în plus acum când începe campionatul faptul că am pierdut aceste două meciuri amicale. Ar trebui să ne motiveze un pic mai mult și să ne motiveze pentru prima etapă.

Când ai semnat cu Metaloglobus te așteptai să faci parte din echipa care joacă prima dată în istorie în SuperLiga?

– Când am plecat de la Petrolul și am venit înapoi la Metaloglobus în vară, vorbeam cu Junior Morais, știam că va veni la Metaloglobus, și i-am spus că sigur anul ăsta vom prinde play-off-ul Liga 2. Și în play-off e care pe care, orice se poate întâmpla acolo. Soarta ne-a dus la baraj, iar la baraj toată lumea știe cum am promovat.

O mare parte din această promovare ți se datorează ție. La baraj ai apărat acel penalty cu Iași bătut de Alin Roman, unul dintre jucătorii buni din SuperLiga.

– A fost o dublă cu Iași foarte dificilă, o echipă de valoare, buget foare mare față de noi. Dar s-au echilibrat lucrurile pe teren și a fost o dublă manșă echilibrată. Cel puțin returul, că în tur ne-au cam dominat.

Metaloglobus speră să se salveze de la retrogradare

Care ar fi șansele de evitare a retrogradării?

– Am început prost campionatul. Ne așteptam să avem și noi ma multe puncte pentru că nu am practicat un fotbal rău zic eu și am pierdut la limită sau meritam mai mult în unele meciuri decât un egal, dar acum sperăm să scoatem mai multe puncte și când începe play-out-ul să prindem cel puțin un loc de baraj.

Ați făcut câteva transferuri interesante. Crezi că mai este nevoie de ceva pentru a vă salva de la retrogradare?

– Da, clar. După părerea mea am mai avea nevoie de 1-2 jucători, acum depinde de conducere dacă mai aduc sau nu. Dacă nu aduc, oricum avem un lot închegat acum și sperăm să facem încă o surpriză. Să mai producem surprize în acest sezon.

Cea mai mare surpriză victoria cu FCSB…

– A fost un meci foarte frumos, spectaculos și sincer nu cred că se aștepta foarte multă lume să vină prima victorie împotriva celor de la FCSB.

Metaloglobus vrea să dea lovitura în Giulești: „Avem mare nevoie de puncte”

O nouă surpriză și cu Rapid? Pentru că începeți anul în forță, în Giulești.

– Ne așteaptă un meci foarte dificil în Giulești cu Rapidul. Noi sperăm să mai producem surprize și să adunăm cât mai multe puncte pentru că avem mare nevoie.

Îți mai amintești ce făceai acum 10 ani în perioada acesta de cantonament și ce urma după cantonamentul de iarnă?

– Acum 10 ani eram la Astra și parcă eram pe primul loc și ne băteam la titlu atunci.

„Va rămâne în inima mea tot timpul”

Cum a fost acea perioadă cu Marius Șumudică antrenor?

– A fost o perioadă foarte frumoasă. Marius Șumudică va rămâne în inima mea tot timpul. A fost o perioadă foarte frumoasă, a fost un grup unit, chiar dacă banii erau cum erau sau veneau când veneau. Eram ca o familie.

Cu ce ai rămas tu de la Marius Șumudică? Ai vreun moment sau vreo amintire specială cu el, un sfat pe care ți l-a dat?

– De obicei când urma să mă bage într-un anumit meci tot timpul venea la începutul săptămânii și îmi spunea „Gavrilaș, vezi că te bag. Te-ai pregătit bine, pregătește-te în continuare. Te bag, nu te bag, tu fă-ți treaba la fel. Te văd la antrenamente și am mare încredere în tine”. Tot timpul îți ofera încrederea de care ai nevoie.

Ai un mesaj pentru Marius Șumudică, care tocmai a debutat la noua sa echipă, Al-Okhdood?

– Sincer îi urez mult succes. E un antrenor cu experiență. Are și un staff pe care îl salut pe această cale. Sunt prieten cu ei. Mult succes!

În cantonamentul din Antalya e și fostul tău coleg de la Astra, Constantin Budescu, ați discutat? Îl convingi să vină la Metaloglobus să puneți împreună umărul la o nouă performanță?

– Am vorbit. Ne-am întâlnit aici. Am vorbit și în vară despre venirea sa la Metaloglobus, dar nu cred că se pune problema să vină aici.

4 transferuri a făcut Metaloglobus în această iarnă: Florin Purece, Giovani Ghimfus, Mario Tache și Endri Celaj

4 trofee a câștigat în carieră George Gavrilaș: 1 titlu, 2 Cupe ale României și 1 Supercupă a României