Sport

Scenariu fabulos în prima ligă din Olanda: portarul și-a salvat echipa cu o „dublă”! Este fiul unei legende. Video

Duelul dintre Telstar și Cambuur din prima ligă olandeză a avut o desfășurare incredibilă. Oaspeții au condus cu 2-0, însă portarul gazdelor a marcat de două ori. Acesta este fiul unui nume uriaș din fotbal.
Bogdan Mariș
06.09.2026 | 19:48
Scenariu fabulos in prima liga din Olanda portarul sia salvat echipa cu o dubla Este fiul unei legende Video
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Ronald Koeman Jr (31 de ani) a marcat o „dublă” în partida Telstar - Cambuur 2-2 din prima ligă olandeză. FOTO: X
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Telstar și Cambuur au remizat, scor 2-2, în meciul disputat duminică în etapa a 8-a din Eredivisie. Oaspeții au evoluat cu un om în plus din minutul 22 și au condus cu 2-0, însă gazdele au revenit prin „dubla” portarului Ronald Koeman Jr. (31 de ani), care a transformat două lovituri de la 11 metri. Golul egalizator a sosit în al 11-lea minut al prelungirilor.

Scenariu uluitor în Olanda: portarul Ronald Koeman Jr. a marcat o „dublă”

Telstar pornea ca favorită în meciul contra ultimei clasate Cambuur din etapa a 8-a a Eredivisie, însă meciul a avut o desfășurare neașteptată. În minutul 22, gazdele au rămas în inferioritate numerică, Nokkvi Thorisson fiind eliminat direct. Până la pauză, scorul a rămas 0-0, însă oaspeții au trecut în avantaj în repriza secundă.

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Rafik El Arguioui și Nicolas Binder au punctat pentru Cambuur, care se îndrepta spre o victorie clară, având în vedere și faptul că juca în superioritate numerică. Ce a urmat a fost incredibil: Telstar a redus din diferență în minutul 63, când portarul Ronald Koeman Jr. a transformat o lovitură de la 11 metri, iar apoi fiul fostului selecționer al Olandei a punctat din nou, tot din penalty, în minutul 90+11. Reușita a declanșat nebunia pe stadion, portarul fiind avertizat după ce și-a scos tricoul.

Ronald Koeman Jr. și-a salvat echipa de la retrogradare cu un gol

Golurile reușite contra lui Cambuur nu sunt primele din cariera lui Ronald Koeman Jr., care a reușit să marcheze și în sezonul trecut, golul său având un impact uriaș. În ultima etapă a stagiunii 2025-2026, Telstar o întâlnea pe Volendam, cele două echipe fiind într-o luptă directă pentru evitarea locului care ducea la barajul de menținere. În minutul 89, la scorul de 1-1, Telstar a primit un penalty, iar portarul a fost cel desemnat să execute.

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Ronald Koeman Jr. a marcat, iar echipa sa s-a menținut în Eredivisie, în timp ce Volendam a retrogradat după ce a pierdut la baraj contra lui Willem II. Portarul a „moștenit” inspirația la executarea fazelor fixe de la tatăl său, care a marcat peste 250 de goluri în carieră, deși evolua ca fundaș. Ronald Koeman era cunoscut ca un expert atât la lovituri libere, cât și la penalty-uri, având un procentaj de 94% la loviturile de la 11 metri (97 transformate din 103).

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