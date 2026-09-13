Runda cu numărul #3 din Bundesliga a adus meciul dintre Mainz și Eintracht Frankfurt, încheiat cu victoria oaspeților, scor 1-3. Cel mai important eveniment al partidei a fost consemnat în minutul 43, atunci când Noah Atubolu, portarul „vulturilor”, a izbutit să apere o lovitură de la 11 metri, ajungând astfel la șase penalty-uri consecutive parate în primul eșalon al fotbalului german, un record absolut al competiției.
Ajuns la Eintracht Frankfurt în această vară, după transferul de la SC Freiburg, goalkeeper-ul german în vârstă de 24 de ani a stabilit o nouă bornă impresionantă în Bundesliga. Înaintea partidei de sâmbătă, Atubolu deținea deja recordul de cinci execuții consecutive de la punctul cu var pe care le-a apărat, însă acesta a ridicat acum și mai mult nivelul, demonstrându-și încă o dată calitățile uluitoare la 11 metri.
În minutul 43 al întâlnirii de pe Mewa Arena, moment în care Frankfurt conducea cu 1-0, grație reușitei semnate de Can Uzun (9′), Nadiem Amiri a avut o șansă imensă de a restabili egalitatea pe tabelă, dat fiind faptul că Mainz a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Totuși, internaționalul german a ratat, executând pe colțul din dreapta al lui Atubolu, iar goalkeeper-ul oaspeților l-a ghicit și a parat, moment în care toți colegii săi s-au repezit să-l îmbrățișeze și să-l felicite pentru o nouă intervenție incredibilă.
Echipa pregătită de Adi Hutter s-a impus într-un final la Mainz cu 3-1. Pe lângă golul reușit în minutul 9, Can Uzun a mai punctat o dată pentru „vulturi” și în actul secund (60′), iar Jonathan Burkardt a fost cel care a completat lista marcatorilor, înscriind în prelungirile primei reprize (45+1′). De cealaltă parte, golul de onoare al gazdelor a fost semnat de Phillip Tietz, în minutul 89.
Astfel, Eintracht Frankfurt a obținut primul succes din acest sezon în Bundesliga, iar în momentul de față, trupa lui Adi Hutter ocupă locul 8 în clasament, cu patru puncte după primele trei etape, exact ca și Mainz. Totuși, gruparea de pe Mewa Arena se află pe 7 datorită golaverajului superior.