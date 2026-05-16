Portarul de 16 ani al naționalei a aruncat internetul în aer: “Are 16 ani și 500 de săptămâni”

Fotbalistul născut la 22 septemberie 2009 a fost desemnat omul meciului Angola – Mali, iar imaginea sa a stârnit comentarii aprinse privind vârsta reală a personajului
Catalin Oprea
16.05.2026 | 07:16
Gelson Dala are 16 ani în acte FOTO X
Începutul Cupei Africii pe Națiuni, la nivel Under 17 a prpvocat deja controverse aspre. Și nu tocmai din cauza fotbalului, ci a unui capitol pentru care fotbalul african este recunoscut ca fiind extrem de des în culpă.

Poza cu portarul de 16 ani al naționalei Angolei a strârnit multe controverse

Imaginea lui Gelson Dala cu „MVP” după remiza cu Mali (0-0) la debut nu a durat mult până să devină virală. Rețelele sociale au explodat de comentarii care pun sub semnul întrebării vârsta portarului angolez. ​Publicația CAF Online pe ‘X’ – contul oficial al Confederației Africane – are deja peste 500 de comentarii.

Majoritatea sunt ironice, cu privire la neconcordanța dintre aspectul său fizic și vârsta din acte. Potrivit datelor oficiale, portarul de la Petróleos Luanda are 16 ani, fiind născut pe 22 septembrie 2009. „Este jenant”, „este rușinos„, „de ce facem asta”, „aceasta este problema care ucide fotbalul african” sunt unele dintre cele mai decente comentarii care pot fi găsite.

”Are 16 ani și în octombrie face 35”

Altele însă au un ton mult mai aspru. ”Avea 16 ani la independența Angolei (n.r. 1975)”,Nu mi se pare corect ca tatăl să primească premiul fiului”, ”Are 16 ani de la al treilea divorț”, ”Are 16 ani și în octombrie face 35” și ”16 ani și 500 de săptămâni”.

Problema vârstei la fotbaliștii africani, este o chestiune recurentă în competiții. În 2024, spre exemplu, Federația Camerunului a suspendat 62 de jucători pentru că au mințit despre vârsta lor. Îar în 2023, Republica Democrată Congo, echipă calificată la Campionatul Mondial care începe luna viitoare, a constatat că RMN-urile făcute la 40 dintre jucătorii săi nu au confirmat vârsta trecută în acte.

Acești jucători se bazează pe fotbal și mulți dintre ei provin din familii și medii sărace. Ei vor să-și reducă vârsta pentru a putea să joace perioade mai lungi de timp și să facă bani mai mulți”, a explicat un jurnalist care a documentat cazul.

În fotbalul românesc a rămas celebră afirmația lui Adrian Porumboiu despre fotbalistul său, Mike Temwanjera, din Zimbabwe, pe vremea când acesta juca la Vaslui. „Temwanjera e mai bătrân decât Gabi Balint (n.r.antrenorul de atunci)! Cred că e la a treia dantură”, a spus patronul despre fotbalistul său.

