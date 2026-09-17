George Desmond Kamurasi se află în centrul unei situații rar întâlnite în fotbal. Portarul de 36 de ani, căpitan la SE Dons, formație din liga a noua engleză, a fost prima alegere pentru tronul Regatului Tooro după moartea regelui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Kamurasi a luat însă o decizie surprinzătoare. A refuzat să devină rege!
Kamurasi fusese ales de Comitetul Regal de Succesiune, format din 21 de membri. La ședință au participat 18 persoane, iar 15 dintre acestea l-au susținut. Alegerea nu era întâmplătoare. Portarul este văr primar cu fostul rege Oyo și nepotul regelui George David Matthew Kamurasi Rukidi III, care a condus Tooro între 1928 și 1965.
Kamurasi și-a trăit însă viața în Marea Britanie, unde locuiește alături de familie. Acesta este portar și căpitan la SE Dons, club din sud-estul Londrei care evoluează în al nouălea eșalon al fotbalului englez. În paralel, lucrează și ca antrenor.
Refuzul lui Kamurasi a complicat situația din Regatul Tooro. Comitetul s-a orientat ulterior către prințul Edward Rukidi Kijanangoma, jurnalist la televiziunea publică UBC. Alegerea acestuia a fost însă contestată de familia apropiată a regelui Oyo.
Tooro este unul dintre regatele tradiționale ale Ugandei, iar monarhul nu are puterea politică a unui șef de stat. Uganda este o republică, însă regatele istorice continuă să aibă o influență culturală importantă.