Sport

Fotbalistul care a refuzat să fie rege! Joacă în Anglia și a spus „Nu” tronului

Poveste incredibilă în fotbal! Joacă în Anglia, dar putea ajunge direct pe tron. George Desmond Kamurasi a refuzat să devină rege. Toate detaiile.
Alex Bodnariu
17.09.2026 | 08:15
Fotbalistul care a refuzat sa fie rege Joaca in Anglia si a spus Nu tronului
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Incredibila poveste a fotbalistului care a refuzat să fie rege! Este căpitanul unei echipe din Anglia
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George Desmond Kamurasi se află în centrul unei situații rar întâlnite în fotbal. Portarul de 36 de ani, căpitan la SE Dons, formație din liga a noua engleză, a fost prima alegere pentru tronul Regatului Tooro după moartea regelui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Kamurasi a luat însă o decizie surprinzătoare. A refuzat să devină rege!

Incredibila poveste a fotbalistului care a refuzat să fie rege! Este căpitanul unei echipe din Anglia

Kamurasi fusese ales de Comitetul Regal de Succesiune, format din 21 de membri. La ședință au participat 18 persoane, iar 15 dintre acestea l-au susținut. Alegerea nu era întâmplătoare. Portarul este văr primar cu fostul rege Oyo și nepotul regelui George David Matthew Kamurasi Rukidi III, care a condus Tooro între 1928 și 1965.

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Kamurasi și-a trăit însă viața în Marea Britanie, unde locuiește alături de familie. Acesta este portar și căpitan la SE Dons, club din sud-estul Londrei care evoluează în al nouălea eșalon al fotbalului englez. În paralel, lucrează și ca antrenor.

Cum fucnționează, de fapt, regatul Tooro

Refuzul lui Kamurasi a complicat situația din Regatul Tooro. Comitetul s-a orientat ulterior către prințul Edward Rukidi Kijanangoma, jurnalist la televiziunea publică UBC. Alegerea acestuia a fost însă contestată de familia apropiată a regelui Oyo.

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Tooro este unul dintre regatele tradiționale ale Ugandei, iar monarhul nu are puterea politică a unui șef de stat. Uganda este o republică, însă regatele istorice continuă să aibă o influență culturală importantă.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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