Sport

Portarul din SuperLiga care trebuie să fie titular la națională. „Va boxa totul!”

Dumitru Dragomir știe cine va fi titular în poarta naționalei României în mandatul lui Gică Hagi. Veste proastă pentru Ionuț Radu și pentru Ștefan Târnovanu
Cristian Măciucă
05.06.2026 | 14:30
Portarul din SuperLiga care trebuie sa fie titular la nationala Va boxa totul
EXCLUSIV FANATIK
Portarul din Superliga care trebuie să fie titular la națională. „Va boxa totul” FOTO: Fanatik
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Marian Aioani (26 de ani) și-a găsit un apărător în persoana lui Dumitru Dragomir. „Oracolul de la Bălcești” e convins că, în ciuda gafei colosale din Georgia – România 1-1, goalkeeperul de la Rapid va fi în continuare titular la prima reprezentativă.

Marian Aioani, titular incontestabil la naționala României? Verdictul lui Dumitru Dragomir

Marian Aioani a apărat de două ori poarta naționalei României, în amicalele cu Slovacia (0-2) și Georgia (1-1) și de fiecare dată a comis-o. Pus la zid de toată lumea fotbalului, portarul, de care Daniel Pancu vrea să scape la Rapid, este apărat de Dumitru Dragomir. Fost

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„Nu sunt contra curentului. Din greșeli se învață. Acum nu va mai face nicio greșeală. Acum l-aș băga titular. Pe onoarea mea dacă vă mint. Băi, va boxa totul! De frică o să apere! Va boxa în permanență. El ieșea să le prindă pe toate, să se tăvălească, să mai tragă de timp. Acum va boxa totul! Și va apăra și în fața celui din Spania (n.r. – Ionuț Radu)”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Aioani, apărat și de Hagi după gafa din Georgia – România 1-1

Printre oamenii care l-au mai apărat pe Marian Aioani a fost și selecționerul Gică Hagi. Titularizat la Tbilisi, portarul Rapidului a ieșit bine pe o centrare, dar a scăpat mingea din brațe și le-a permis gruzinilor să deschidă scorul. „Obiectivul numărul 1 era ca eu să-i cunosc pe ei și ei pe mine. Am 4-5 zile de când lucrez cu ei, am încercat să facem un plan în care să înțeleagă cât mai rapid unele situații. În prima repriză au interpretat foarte bine, dar în a doua a mai scăzut ritmul. Dar, per total, sunt mulțumit.

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Eu mă gândesc la următorul meci. Jucăm acasăn cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătatea adversă. Trebuie să găsim formula, cine rămâne acasă și cine intră. Îmi pare rău, asta e poziția lui Florinel Coman, atacant. Că a jucat și în bandă e altceva. Aioani e un portar valoros, la portari se mai întâmplă asta. Important este să învețe din ce a făcut”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

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Și-a
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Mitica Dragomir DA DE PAMANT cu nationala Romaniei. VERDICT DEVASTATOR dupa 1-1 cu Georgia

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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