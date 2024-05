Portarul Gurău, criticat după ce și-a desființat colegii la finalul meciului UTA – FC U Craiova 3-1: ”N-ar mai fi intrat în vestiar pe vremea mea”. Update

Calculele retrogradării s-au complicat pentru FC U Craiova 1948. , din penultima etapă a play-off-ului.

Ionuț Gurău, după UTA Arad – FC U Craiova 3-1: ”Noroc că am mai scos din mingi, altfel putea fi 4-0 până la pauză”

În acest moment, . Aceștia depind de numărul de puncte pe care îl vor mai acumula FC Voluntari și Poli Iași.

După meciul de la Arad, portarul Ionuț Gurău și-a criticat colegii și a tras un semnal de alarmă înaintea duelului cu FC Hermannstadt din ultima etapă.

”Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii. Simțeam că în orice situație pot lua gol. Toți fundașii mei laterali erau în atac. Am fost jalnici. Mă apăram doar cu fundașii centrali. Noroc că am mai scos din mingi, altfel putea fi 4-0 până la pauză.

Asta este, vedem ce se va întâmpla. Toată lumea remarcă faptul că echipa arată bine, sunt jucători individuali foarte buni. Mă gândesc că fotbalul nu se joacă doar pe talie și individualitate.

Sunt sigur că fotbalul se joacă în echipă, trebuie să tragem unii de alții. Echipa adversă dă pasa în fața porții și e gol, la noi, pasa în fața porții, ratare.

Ionuț Gurău: ”Eu nu mai pot să stau în poartă. Am tensiunea 200, 180”

Eu nu mai pot să stau în poartă. Am tensiunea 200, 180. Îmi vine să ies pe teren, să dau eu cu capul. A fost o zi neagră pentru noi. Am considerat meciul acesta drept o finală, atât și meciul următor. Se pare că totuși nu am înțeles.

Atât cât mai sunt șanse matematice, am speranțe. Am speranțe, așa am câștigat și cu U Cluj acasă. Doamne ajută să se trezească cu toții și să facem un meci bun. Acum suntem la mâna rezultatelor.

Nu mai suntem la mâna noastră. Noi trebuie să ne câștigăm meciul și apoi vedem ce se va întâmpla” a declarat Ionuț Gurău, după UTA Arad – FC U Craiova 1948 3-1.

Blănuță, după UTA Arad – FC U Craiova 3-1: ”Dezamăgirea este prea mare”

Vizibil dezamăgit la conferința de presă, Vladislav Blănuță speră ca FC U Craiova să se impună în meciul cu FC Hermannstadt și să fie ajutată și de celelalte rezultate pentru a rămâne în SuperLiga.

”Suntem foarte dezamăgiți. Nu mai este nimic de făcut. Mai este un meci și ne punem speranțele în el. Asta face parte din fotbal. Am primit goluri, asta e. Capul sus și mergem mai departe!

Voiam să dăm cât mai repede gol, nu ne-a ieșit și asta este. Nu vreau să cred că putem retrograda și nu o să cred până în ultimul moment. Am speranțe, cu toții avem speranțe. Așteptăm ultimul meci cu Sibiu. Nu am nicio explicație. Dezamăgirea este prea mare”, a declarat Blănuță, după UTA Arad – FC U Craiova 3-1.