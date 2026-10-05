A refuzat să dea mâna cu căpitanul echipei: „Nu putem pretinde că nu s-a întâmplat nimic”. Video

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Irlanda și Israel din , încheiat la egalitate 1-1, a oferit un nou moment controversat, chiar înainte ca partida să înceapă. Căpitanul gazdelor, portarul Caoimhin Kelleher (27 de ani), a refuzat să-i strângă mâna omologului său Dor Peretz (31), așa cum se obișnuiește la fiecare meci de fotbal, motivul fiind reprezentat de cele peste 80.000 de victime ale războiului din Gaza, de care evreii sunt considerați responsabili.

Caoimhin Kelleher a refuzat să dea mâna cu căpitanul Israelului și a tras un semnal de alarmă

„Știu că se va vorbi despre strângerea de mână și înțeleg de ce. Însă, pentru mine, nu a fost vorba despre a-l trata cu lipsă de respect pe Dor Peretz ca persoană. A fost un gest prin care am vrut să iau o poziție față de situația actuală. Uneori trebuie să decizi de ce parte te situezi Am purtat banderola de căpitan în această seară și am înțeles ce presupune această responsabilitate.

ADVERTISEMENT

Respectul nu înseamnă întotdeauna să te prefaci că totul este normal. Ne exprimasem deja poziția înainte de meci, iar acesta a fost un alt mod de a arăta că nu vom ignora ceea ce se întâmplă. Fotbalul ar trebui să unească oamenii, dar uneori devine și o platformă pentru a transmite un mesaj care depășește cadrul celor 90 de minute de joc. Oamenii pot fi în dezacord cu această decizie, mă pot critica pe mine sau pot critica Irlanda – așa este în fotbal. Dar să nu confundăm un protest politic cu ura față de un alt jucător”, a explicat fostul goalkeeper de la Liverpool.

Ireland captain Caoimhín Kelleher refused to shake hands with Israel captain 🫡 https://t.co/q6dNLLSE5m — Troll Football (@TrollFootball)

Fotbaliștii irlandezi au purtat banderole negre și au plecat capul la imnul Israelului

Similar duelui din tur, disputat la Budapesta, fotbaliștii lui au purtat banderole negre pe braț, iar la intonarea imnului Israelului, jucătorii irlandezi din primul 11 au pus capul în pământ, iar cei de pe banca de rezerve s-au întors cu spatele, motivul fiind același precum cel menționat anterior.

ADVERTISEMENT

În urma rezultatului înregistrat duminică seară, Irlanda (5 puncte) și Israel (2 puncte) au rămas pe locurile 3 și 4 în grupa B3 din acest sezon al Ligii Națiunilor. Lider este Austria, care se află la borna cu numărul 8, în timp ce poziția secundă este ocupată de Kosovo, care are același număr de puncte ca și Irlanda, dar golaverajul trupei lui Franco Foda este unul superior.