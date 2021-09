Portarul lui Club Brugge îi ironizează pe Messi, Mbappe și Neymar după egalul din Champions League: „Nu am avut prea multe de făcut”

Vizibil entuziasmat după remiza obținută de echipa sa pe teren propriu, scor 1-1, în fața celor de la PSG, la debutul în Liga Campionilor, Simon Mignolet nu a ezitat să îi ironizeze pe Messi Mbappe și Neymar. Asta deși vorbim despre cel mai bun trio ofensiv din fotbalul mondial.

„Nu prea am avut multe de făcut”, a spus, fără ezitare, goalkeeperul de 33 de ani al campioanei Belgiei, la finalul meciului, iar statistica nu îl contrazice absolut deloc. Mai precis, cu toate starurile în teren din primul minut, trupa lui Mauricio Pochettino a expediat doar patru șuturi pe spațiul porții și se poate lăuda doar cu nouă ocazii clare, spre deosebire de cele șase șuturi și 16 șanse de gol ale adversarilor.

ADVERTISEMENT

Aflat la prima sa partidă în cea mai importantă competiție intercluburi pentru parizieni, Messi a fost cât pe ce să înscrie, în minutul 29, dar șutul său, trimis cu interiorul din partea dreaptă, a luat la țintă bara transversală. Trebuie spus și că Mbappe , din pricina unei accidentări.

Le-a închis poarta lui Messi, Mbappe și Neymar, iar acum îi ia peste picior. Portarul lui Club Brugge, pus pe șotii după 1-1 cu PSG

„Nu am avut prea multe de făcut, am jucat foarte bine din punct de vedere colectiv. Nu am lăsat adversarii să aibă multe ocazii, deși am avut în față un atac incredibil. Nu îi poți marca om la om, au foarte multe calități și pot trece cu ușurință de tine.

ADVERTISEMENT

Am încercat să ne apărăm ca un grup și nu am lăsat spații. Eu am avut două sau trei intervenții, care care nu au fost atât de dificile”, a declarat Simon Mignolet, citat de . Ander Herrera – marcatorul unicului gol al lui PSG în meciul desfășurat pe arena „Jan Breydel” din Bruge – nu îi împărtășește, însă, opinia.

„Știam că vom întâlni o echipă puternică. Nu am avut un joc incredibil, dar cred că meritam să obținem victoria. Portarul lor a fost foarte bun. Am ratat ocazii importante, dar ne vom îmbunătăți jocul și vom începe să câștigăm meciuri.

Avem o echipă foarte ofensivă și din acest motiv se întâmplă uneori să lăsăm spații. Aceasta este filosofia noastră, a clubului”, a spus mijlocașul spaniol la scurt timp după fluierul final al partidei.

ADVERTISEMENT

Pochettino a sărit în apărarea jucătorilor săi: „Sunt mulţumit de modul în care s-au descurcat, atacanţii noştri”

În altă ordine de idei, chiar dacă debutul în Champions League , Mauricio Pochettino s-a declarat mulțumit de jocul starurilor din atacul echipei sale – cotate în total la peste un miliard de euro – și a dat asigurări că acestea vor avea un cuvânt greu de spus în actuala ediție a competiției.

„Nu cred că Brugge a dominat jocul. Am avut posesia. Sunt aspecte din joc în care puteam să fim mai buni. Am început jocul bine, am marcat… le-am dat oportunitatea să creadă în golul egalizator. Trebuie să muncim ca să progresăm.

Problema nu a fost la cei trei jucători din atac. Trebuie să fim mult mai buni pe toate compartimentele. Sunt mulţumit de modul în care s-au descurcat, atacanţii noştri, pe faza defensivă. Am spus-o deja, avem o echipă cu jucători magnifici. Trebuie să găsim o organizare care să ne permită să combinăm forța din defensivă cu creativitatea din atac.

ADVERTISEMENT

Ca ei să reuşească, e nevoie de timp. Trebuie să fim mai consistenţi în joc, să nu mai facem atâtea greşeli. Sunt mulţumit de efortul echipei, dar trebuie să mai muncim. Dacă avem timpul necesar, vom face mai bine şi vom juca mai bine”, a explicat tehnicianul argentinian al lui PSG.