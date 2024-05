Portarul lui Csikszereda, copleșit de atmosfera de pe Arena Națională: “Când am ieșit la încălzire m-am simțit fotbalist”!

, pe Arena Națională, în prima manșă a barajului de promovare/retrogradare. Vedeta „câinilor“, Denis Politic, a fost cel care i-a propulsat pe dinamoviști cu speranțe pentru retur.

Szilard Gyenge, copleșit de atmosferă

Portarul lui FK Csikszereda, Szilard Gyenge, a spus că s-a simțit fotbalist în meciul cu . De altfel, portarul a spus că Dinamo menține doar 50% șanse de menținere în SuperLiga, oferind speranțe colegilor miercureni.

„Nu știu ce să zic acum. Am pierdut 2-0, dar avem șansă acasă. Preferăm să facem spectacol aici, să facem 0-0. Nu cedăm, tragem cât putem. Va fi o partidă foarte grea la noi acasă, la Miercurea Ciuc.

Suntem pozitivi, am jucat un meci foarte bun. S-a văzut nivelul. Totul e pozitiv, ne gândim la partida retur. Al doilea gol, o fază individuală senzațională. Nu știu ce să zic, îl felicit pe Denis. Jos pălăria, atât.

Sincer, cred că toată echipa a fost foarte bună (n.r. Dinamo), dar Politic peste toți. Fantastic (n.r. atmosfera). Nu îmi găsesc cuvintele. Când am ieșit la încălzire m-am simțit fotbalist, dar după încălzire, când a început meciul, a fost foarte bine.

(n.r. Ce șanse mai are Dinamo) 50%, suntem optimiști. Promitem să câștigăm“, a spus Szilard Gyenge la flash-interviu, după ce FK Csikszereda a pierdut meciul cu Dinamo, scor 2-0, în prima manșă.

Fost jucător la CFR Cluj, încrezător pentru retur

Szilard Vereș, fost jucător la CFR Cluj, care a strâns 19 prezențe în tricoul ardelenilor, a discutat despre meci. Fotbalistul a spus că dinamoviștii au fost foarte agresivi, ceea ce le-a adus avantaj în meci.

„Am știut că o să fie foarte agresivi din primul minut, o să vină peste noi. Au avut posesia, mai multe ocazii decât noi. Sunt puțin supărat pentru golurile pe care le-am primit. Mai ales primul, din minutul 45. Așteptăm returul, sperăm că o să le punem probleme.

Mai avem în lot jucători care au jucat în Ungaria în prima divizie, au mai multe meciuri. Contează, noi venim din Liga a 2-a, am terminat pe locul 6, am avut un final de sezon mai greu.

Am știut că ne așteaptă un meci greu, dar din păcate am pierdut. Așteptăm săptămâna viitoare să facem un meci mai bun acolo. Cu siguranță se pot schimba lucrurile. Și noi am avut ocaziile noastre.

Din păcate, noi nu am marcat, ei au marcat, dar le putem pune probleme la Miercurea Ciuc. Nu știu dacă e cel mai periculos scor, preferam 0-0 sau 1-0. O să dăm totul acolo și sperăm că o să fie bine“, a spus Vereș la flash-interviu.