Portarul lui Dinamo împrumutat la Corvinul, Codruț Sandu, motiv de scandal între fani și conducere: „De ce a jucat împotriva noastră?”

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Dinamo a plecat cu un singur punct de la Arad, după remiza cu Corvinul, scor 1-1. „Câinii” au controlat mare parte din joc, au împins adversarul spre propria poartă și au căutat golul victoriei până în ultimele minute. Succesul le-a fost refuzat chiar de un fotbalist aflat sub contract cu gruparea din Ștefan cel Mare: Codruț Sandu.

Codruț Sandu, jucătorul care aparține de Dinamo, le-a luat două puncte „câinilor”

Goalkeeperul de 20 de ani evoluează sub formă de împrumut la Corvinul și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Sandu a intervenit în mai multe momente importante și a contribuit decisiv la punctul obținut de formația pregătită de Florin Maxim.

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Dinamo a ajuns astfel să piardă două puncte și din cauza propriului jucător. Sandu a fost lăsat să continue la Hunedoara tocmai pentru a avea meciuri la cel mai înalt nivel și pentru a acumula experiență. Primele etape ale sezonului arată că planul bucureștenilor funcționează, chiar dacă prestația portarului s-a întors de această dată împotriva „câinilor”.

Codruț Sandru le-a furat două puncte dinamoviștilor

Corvinul a început mai bine partida și a deschis scorul prin Renato Espinosa. Dinamo a reacționat și a restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Mamoudou Karamoko. Din acel moment, formația bucureșteană a preluat controlul jocului și a început să pună tot mai multă presiune.

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însă Codruț Sandu a fost la post. Portarul a avut intervenții importante în fața echipei de care aparține și a păstrat tabela nemodificată până la final. Dinamo a trimis șase șuturi pe spațiul porții Corvinului. Cinci dintre acestea au fost respinse de Codruț Sandu. Portarul a intervenit în fața lui David Irimia, Mamoudou Karamoko, Soro, Cătălin Cîrjan și Pașcalău.

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„Conducerea lui Dinamo a făcut o greșeală foarte mare în momentul în care a ales să îl împrumute pe Codruț Sandu la Corvinul Hunedoara, fără să includă o clauză în contract care să le interzică hunedorenilor să-l folosească pe Codruț în meciurile directe cu clubul-mamă”.

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„Dinamo are viitorul asigurat în poartă cu acest Codruț Sandu”.

„Felicitări, Codruț Sandu. O să fii viitorul nostru portar. Căpitane… sper să vedem alt joc, mai mult efort, mai multă dorință. Așa nu se poate”.

„Avem portar!”.

„Mă bucur și pentru Codruț Sandu. Se vede că e un portar de mare calitate, cu un viitor frumos în față”, au fost doar câteva dintre reacțiile suporterilor dinamoviști după prestația portarului de la Arad.

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Viitorul nu sună rău pentru Dinamo

Pentru Dinamo, prestația sa reprezintă în același timp o veste bună și una mai puțin plăcută. Clubul are sub contract unul dintre portarii tineri care au început bine actualul sezon de Superliga, dar tocmai evoluția acestuia a contribuit la pierderea a două puncte importante la Arad.

Situația lui Sandu a fost analizată de Dinamo încă din vară. Portarul revenea după un sezon în care era om de bază la Corvinul, iar promovarea formației din Hunedoara îi oferea șansa să facă pasul către prima ligă fără să schimbe echipa. Oficialii dinamoviști au ales să îi ofere continuitate. În loc să îl readucă la București pentru a intra într-o luptă complicată pentru titularizare, l-au lăsat încă un sezon sub comanda lui Florin Maxim.

De ce a putut Codruț Sandu să joace împotriva lui Dinamo

Prestația lui Codruț Sandu a provocat și nemulțumirea unor suporteri dinamoviști. Aceștia au reproșat conducerii faptul că nu a găsit o formulă prin care portarul să nu poată evolua împotriva echipei de care aparține. O clauză care i-ar interzice direct unui fotbalist împrumutat să joace împotriva clubului său poate ridica însă probleme din perspectiva dreptului la muncă și a regulamentelor în vigoare.

Există însă și alte formule folosite de cluburile din Superliga. FCSB și Universitatea Craiova au apelat, în anumite situații, la introducerea unei taxe în acordurile de împrumut. Astfel, jucătorului nu îi este interzis să evolueze împotriva clubului de care aparține, însă echipa la care este împrumutat trebuie să achite o anumită sumă dacă dorește să îl folosească într-un astfel de meci. Dinamo nu a apelat la o asemenea variantă în cazul lui Codruț Sandu, iar portarul a ajuns să fie unul dintre oamenii decisivi ai Corvinului chiar împotriva „câinilor”.