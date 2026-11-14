„Portarul-minune”, Ionuț Radu, mitraliat în direct: „Dacă era Pițurcă selecționer, nu mai călcai la națională!”

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Ionuț Radu a intrat în vizorul lui Giovanni Becali, care l-a criticat dur pe portarul român pentru absența de la ultimele două meciuri ale echipei naționale. În exclusivitate la „Giovanni Show”, impresarul a pus sub semnul întrebării motivele invocate de goalkeeperul de la Celta Vigo și a susținut că Victor Pițurcă nu i-ar mai fi permis să revină printre tricolori dacă s-ar fi aflat pe banca tehnică.

Giovanni Becali, comparație între Gică Hagi și Victor Pițurcă: „Norocul lui e că nu e Pițurcă aici”

Impresarul este convins că ar fi fost tratată cu totul diferit dacă selecționerul României ar fi fost Victor Pițurcă. Giovanni Becali a amintit de disciplina impusă de fostul antrenor al tricolorilor și a sugerat că acesta nu ar fi acceptat o asemenea absență. În schimb, despre Gică Hagi consideră că este mai înțelegător și că ar putea trece peste episod, mai ales datorită faptului că Radu evoluează constant în campionatul Spaniei.

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„Norocul lui e că nu e Pițurcă aici. Hagi e mai indulgent, ar mai lăsa de la el… Merge pe treaba că joacă meci de meci acolo, Celta e în top în LaLiga, hai să-l iau. Nu cred că l-a deranjat cineva la echipa națională”, a continuat Giovanni Becali.

Ionuț Radu, pus la zid pentru decizia de a nu veni la națională

, amintind perioada petrecută la Inter Milano, dar și împrumuturile la alte formații europene. În opinia sa, portarul și-a găsit stabilitatea la Celta Vigo, însă acest lucru nu ar trebui să îl împiedice să răspundă convocărilor echipei naționale.

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Impresarul a insistat asupra faptului că Radu a participat la primele acțiuni ale tricolorilor, dar nu s-a mai prezentat la ultimele două meciuri. Totodată, l-a oferit drept exemplu pozitiv pe Nicolae Stanciu, care a venit la lot pentru a fi evaluat medical.

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„Inter l-a ținut rezerva lui Handanovici. El să zică mersi că directorul sportiv al lui Inter, care nu mai e azi, l-a ținut la Inter. A fost împrumutat la Venezia, Auxerre, iar acum s-a liniștit la Celta Vigo. Când vii la primele patru meciuri ale naționalei, iar acum, la ultimele două, când nu mai contează rezultatele, refuzi… deja nu mai ai ce să zici. Deci dacă era Pițurcă antrenor, nu mai călca la națională! Stanciu e un exemplu de dăruire, că a venit să îl verifice aici, nu ca Radu, «portarul-minune» al României. Să abandonezi echipa națională într-un moment așa greu…”, a încheiat Giovanni Becali.