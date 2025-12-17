Sport

Portarul rus al lui PSG, noul Duckadam! Patru penalty-uri apărate în finala Cupei Intercontinentale. Video

Nebunie totală în finala Cupei Intercontinentale! PSG a câștigat marele trofeu la loviturile de departajare. Portarul echipei din Franța a parat patru penalty-uri.
Alex Bodnariu
17.12.2025 | 22:05
Portarul rus al lui PSG noul Duckadam Patru penaltyuri aparate in finala Cupei Intercontinentale
Fabulos! Portarul celor de la PSG a apărat 4 lovituri de la 11 metri în finala Cupei Intercontinentale
A fost show total în Qatar, la finala Cupei Intercontinentale. PSG s-a impus la loviturile de departajare în fața brazilienilor de la Flamengo. Safonov, portarul echipei din Hexagon, a fost eroul serii. Rusul a apărat patru penalty-uri și și-a ajutat echipa să pună mâna pe trofeu.

PSG, victorie în finala Cupei Intercontinentale!

PSG a fost direct calificată în marea finală, care s-a jucat pe stadionul celor de la Al Rayyan, și a dat piept cu Flamengo, echipă nevoită să treacă de două tururi până în ultimul act. Brazilienii au făcut un meci extrem de bun și au fost aproape chiar de victorie.

Francezii au deschis scorul în prima repriză, prin georgianul Kvaratskhelia, însă brazilienii au pus tot mai multă presiune și, până la finalul celor 90 de minute, au reușit să egaleze. Italianul Jorginho, un specialist al loviturilor de la punctul cu var, a restabilit egalitatea din penalty.

Portarul celor de la PSG s-a transformat în Duckadam! Safonov a apărat 4 lovituri de la 11 metri

Nu s-a mai marcat nici până în minutul 120, iar meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde dramatismul a atins cote maxime. Francezii s-au impus, deși Dembélé, Balonul de Aur al anului 2025, dar și Barcola au ratat. Eroul serii a fost Safonov. Portarul rus a apărat patru lovituri de la punctul cu var.

Scandal la loviturile de departajare! Brazilienii au cerut repetarea unui penalty!

Safonov a fost extrem de inspirat la penalty-uri. Portarul celor de la PSG a ghicit unde vor executa jucătorii de la Flamengo și a reușit să respingă șuturile expediate de Saúl, Pedro, Pereira și Araújo. Totuși, a existat și un moment cel puțin controversat.

Pedro a fost cel de-al treilea executant al celor de la Flamengo. Șutul său a fost apărat de Safonov, însă, în momentul în care brazilianul a atins mingea, piciorul portarului rus depășea linia porții. Fotbaliștii echipei din America de Sud au cerut imediat repetarea execuției.

După un moment de confuzie, arbitrul a făcut semn că jocul poate continua, deși, pe reluări, se vede clar că Safonov nu se afla într-o poziție regulamentară în momentul în care Pedro a lovit balonul.

Safanov, eroul celor de la PSG, nu este portarul de bază al francezilor!

Matvey Safonov nu este nici măcar portarul titular al celor de la PSG. Rusul profită pe deplin de accidentarea suferită de colegul său, Chevalier. PSG a rămas fără omul de bază dintre buturi, însă Luis Enrique are, se pare, un adevărat expert la penalty-uri.

În istorie au existat puțini portari cu asemenea performanțe la loteria penalty-urilor. Românii și-l aduc adesea aminte pe Helmuth Duckadam. Fostul mare goalkeeper a reușit să apere patru lovituri de la punctul cu var în finala istorică de la Sevilla, atunci când Steaua a învins Barcelona în finala Cupei Campionilor Europeni.

