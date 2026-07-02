Portarul Senegalului, comparat cu Prunea după gafa din meciul cu Belgia! Val de ironii după meci. Foto

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Mory Diaw a fost omul care a avut o mare parte de vină la eliminarea Senegalului. Portarul a comis-o în finalul jocului, iar gafa sa a semănat cu eroarea comisă de Florin Prunea la Cupa Mondială din 1994.

Eroarea portarului din Senegal a adus aminte de gafa lui Prunea

Atunci, Prunea ieșea greșit pe o centrare, iar Kennet Andersson înscria și trimitea meciul în prelungiri. Mai departe știe toată lumea ce s-a întâmplat, România a pierdut la loviturile de departajare cu Suedia și ratat ocazia unei semifinale istorice cu Brazilia la Mondialul american din 1994.

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La 32 de ani de la acel moment, și tot pe pământ american, lumea și-a adus din nou aminte de gafa lui Prunea. Și asta după ce l-au văzut pe portarul Senegalului, Mory Diaw, care a ieșit la fel de prost în jocul cu Belgia, iar Youri Tielemans a înscris cu capul și a trimis întâlnirea în prelungiri.

Iar glumele pe seama lui Florin Prunea au reapărut pe rețelele de socializare. La o poză cu ieșirea eronată a lui Diaw, numele portarului senegalez este tăiat de pe tricou, iar dedesubt scrie Prunea. Într-o altă fotografie, fostul internațional român apare îmbrăcat în echipamentul portarului senegalez.

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Cauzele unei ”remontada” de povestit nepoților

După ce a condus cu 2-0 până în minutul 85, Senegal s-a văzut egalată în finalul meciului de pe stadionul Lumen Field din Seattle. Mai mult, în minutele de prelungire ale prelungirilor, prin același Tielemans, care a transformat un penalty.

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Selecționerul Belgiei, Rudi Garcia, a mărturisit că . Primul pentru că jucătorii veniți de pe banca de rezerve au avut atitudinea potrivită, iar al doilea pentru că africanii s-au crezut deja calificați.

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”În fotbal, totul este posibil dacă tu crezi în asta. Am mai spus că forța acestei echipe stă și în banca de rezerve. Cu 11 jucători nu poți obține un rezultat. Ne-am corectat bine jocul începând cu mijlocul primei reprize, pierdeam prea multe mingi. Chiar dacă am primit un al doilea gol, a fost mai bine.

Cunoaștem aceste echipe, își pierd controlul tactic spre finalul meciului. La 2-0, știam că vor face totul pentru a-și apăra avantajul, ceea ce, în opinia mea, este o greșeală gravă. Amintiți-mi, când vom conduce cu 2-0, să nu facem asta!

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Pentru că atunci când primești un gol așa cum au primit ei la 2-1, meciul și-a schimbat cu totul caracterul. Am reușit să egalăm. A fost destul de bine că am marcat în prelungiri dintr-un penalty absolut justificat”, a declarat Garcia.

Decizie șoc la naționala Senegalului

Imediat după înfrângerea în fața Belgiei, mijlocașul Pape Gueye, extrem de nervos că a fost schimbat la mijlocul reprizei secunde, a anunțat că atâta timp cât actualul staff tehnic va mai rămâne în funcție.

Întrebat la finalul jocului despre motivul schimbării lui Pape Gueye în minutul 66, selecționerul Pape Thiaw a mărturisit că jucătorul era obosit și avea probleme fizice. Însă, a fost contrazis chiar de elevul său: ”Am fost bine fizic, atunci antrenorul face alegerile, îl respectăm”.