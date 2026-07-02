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Portarul Senegalului, comparat cu Prunea după gafa din meciul cu Belgia! Val de ironii după meci. Foto

Portarul Senegalului a comis o eroare colosală în meciul cu Belgia. Iar fanii fotbalului din România nu au ratat ocazia de a face din nou glume pe seama lui Florin Prunea (57 de ani).
Traian Terzian
02.07.2026 | 15:46
Portarul Senegalului comparat cu Prunea dupa gafa din meciul cu Belgia Val de ironii dupa meci Foto
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Portarul gafeur al Senegalului, comparat cu Florin Prunea (57 de ani). Sursă foto: colaj Fanatikl
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Mory Diaw a fost omul care a avut o mare parte de vină la eliminarea Senegalului. Portarul a comis-o în finalul jocului, iar gafa sa a semănat cu eroarea comisă de Florin Prunea la Cupa Mondială din 1994.

Eroarea portarului din Senegal a adus aminte de gafa lui Prunea

Atunci, Prunea ieșea greșit pe o centrare, iar Kennet Andersson înscria și trimitea meciul în prelungiri. Mai departe știe toată lumea ce s-a întâmplat, România a pierdut la loviturile de departajare cu Suedia și ratat ocazia unei semifinale istorice cu Brazilia la Mondialul american din 1994.

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La 32 de ani de la acel moment, și tot pe pământ american, lumea și-a adus din nou aminte de gafa lui Prunea. Și asta după ce l-au văzut pe portarul Senegalului, Mory Diaw, care a ieșit la fel de prost în jocul cu Belgia, iar Youri Tielemans a înscris cu capul și a trimis întâlnirea în prelungiri.

Iar glumele pe seama lui Florin Prunea au reapărut pe rețelele de socializare. La o poză cu ieșirea eronată a lui Diaw, numele portarului senegalez este tăiat de pe tricou, iar dedesubt scrie Prunea. Într-o altă fotografie, fostul internațional român apare îmbrăcat în echipamentul portarului senegalez.

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Portar Senegal Prunea

Portar Senegal Prunea

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După ce a condus cu 2-0 până în minutul 85, Senegal s-a văzut egalată în finalul meciului de pe stadionul Lumen Field din Seattle. Mai mult, în minutele de prelungire ale prelungirilor, belgienii au înscris golul calificării prin același Tielemans, care a transformat un penalty.

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Selecționerul Belgiei, Rudi Garcia, a mărturisit că răsturnarea de situație a fost posibilă datorită a două aspecte. Primul pentru că jucătorii veniți de pe banca de rezerve au avut atitudinea potrivită, iar al doilea pentru că africanii s-au crezut deja calificați.

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”În fotbal, totul este posibil dacă tu crezi în asta. Am mai spus că forța acestei echipe stă și în banca de rezerve. Cu 11 jucători nu poți obține un rezultat. Ne-am corectat bine jocul începând cu mijlocul primei reprize, pierdeam prea multe mingi. Chiar dacă am primit un al doilea gol, a fost mai bine.

Cunoaștem aceste echipe, își pierd controlul tactic spre finalul meciului. La 2-0, știam că vor face totul pentru a-și apăra avantajul, ceea ce, în opinia mea, este o greșeală gravă. Amintiți-mi, când vom conduce cu 2-0, să nu facem asta!

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Pentru că atunci când primești un gol așa cum au primit ei la 2-1, meciul și-a schimbat cu totul caracterul. Am reușit să egalăm. A fost destul de bine că am marcat în prelungiri dintr-un penalty absolut justificat”, a declarat Garcia.

Decizie șoc la naționala Senegalului

Imediat după înfrângerea în fața Belgiei, mijlocașul Pape Gueye, extrem de nervos că a fost schimbat la mijlocul reprizei secunde, a anunțat că se retrage de la naționala Senegalului atâta timp cât actualul staff tehnic va mai rămâne în funcție.

Întrebat la finalul jocului despre motivul schimbării lui Pape Gueye în minutul 66, selecționerul Pape Thiaw a mărturisit că jucătorul era obosit și avea probleme fizice. Însă, a fost contrazis chiar de elevul său: ”Am fost bine fizic, atunci antrenorul face alegerile, îl respectăm”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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