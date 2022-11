Portarul Ţării Galilor, eliminat cu VAR pentru un fault barbar în meciul cu Iran! L-a copiat pe “măcelarul” Harald Schumacher. Video

Wayne Hennessey a devenit primul fotbalist eliminat de la Campionatul Mondial 2022, după ce a văzut cartonaşul roşu în . Portarul Ţării Galilor a avut o intrare criminală la Mehdi Taremi, care a adus aminte de un alt fault brutal din urmă cu 40 de ani.

În minutul 85, la un contraatac al Iranului, Wayne Hennessey a ieşit din poartă ca să-l oprească pe Mehdi Taremi. Portarul Ţării Galilor s-a izbit cu putere de atacantul iranian, care a rămas lat pe gazon.

Wales goalkeeper Hennessey becomes the 1st player to get a red card this World Cup

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 0-0 Iran 🇮🇷

— FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC)