Sport

Portarul trecut pe la națională rămâne în SuperLiga după retrogradare!

Ajuns la 34 de ani, portarul cu peste 200 de prezențe în SuperLiga s-a înțeles cu o nouă echipă pentru sezonul 2026-2027
Ovidiu Minea
10.06.2026 | 10:20
Portarul trecut pe la nationala ramane in SuperLiga dupa retrogradare
SPECIAL FANATIK
Portarul care a câștigat SuperCupa României cu Universitatea Craiova și-a găsit echipă în SuperLiga Foto: Sport Pictures
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David Lazar și-a găsit rapid angajament după ce a retrogradat cu Hermannstadt. Portarul a ajuns la un acord cu Sepsi Sfântu Gheorghe, formație nou-promovată în SuperLiga.

David Lazar, la o semnătură de Sepsi

Retrogradarea în Liga a 2-a după barajul pierdut în fața divizionarei secunde FC Hermannstadt a pulverizat-o pe FC Hermannstadt. Alături de antrenorul Dorinel Munteanu, aproape toți jucătorii importanți pleacă de la Sibiu.

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Printre aceștia se numără și portarul David Lazar, care și-a reziliat ieri contractul cu Hermannstadt. Sibienii i-au mulțumit public fotbalistului pe rețelele de socializare ale clubului: „David este un profesionist desăvârșit, un caracter ales și un OM bun. Pentru noi a fost o onoare să ne bucurăm de experiența lui și îi dorim tot binele în viitor!”.

FC Hermannstadt a lăsat de ieri să se înțeleagă că motivul despărțirii este o altă ofertă primită de portar: „A.F.C. Hermannstadt și David Lazar au reziliat de comun acord înțelegerea contractuală, la cererea goalkeeperului, care foarte probabil își va continua activitatea în SuperLiga României”.

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FANATIK a aflat clubul la care gruparea sibiană a făcut trimitere în legătură cu viitorul lui Lazar. Acesta este Sepsi Sfântu Gheorghe, care a promovat în această vară în Superliga, după ce s-a clasat pe locul 2 în Liga a 2-a.

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A jucat la Universitatea Craiova și la națională

David Lazar și Sepsi urmează să semneze contractul în această săptămână. Portarul, care are 34 de ani, ar bifa astfel o nouă echipă de primă ligă, unde are 218 prezențe. Fotbalistul are și o apariție în tricoul naționalei, în 2020, sub comanda lui Mirel Rădoi (45 ani).

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Născut la Oradea, David Lazar a mai jucat la Voința Sibiu, Pandurii Târgu Jiu, FC Botoșani, Vejle (Danemarca), Astra, Universitatea Craiova, FC Buzău și FC Argeș. Jucătorul are în palmares SuperCupa României, cucerită cu U Craiova în 2021, și două finale de Cupă pierdute, ambele în tricoul Astrei.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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