Prima repriză a meciului dintre Universitatea Craiova și Mainz a adus o fază în care Pavlo Isenko, portarul oltenilor, a fost aproape de o eroare incredibilă. Totuși, arbitrul întâlnirii a trecut peste acel moment și l-a iertat pe ucrainean. Acum, la câteva zile distanță, Isenko pare că încearcă să se „împace“ cu fanii Științei, pe care-i laudă copios.

Pavlo Isenko, mesaj de suflet pentru fanii Universității Craiova

Pavlo Isenko a ieșit la marginea careului, a ratat întâlnirea cu mingea, iar fotbalistul francez al oaspeților a reușit să ajungă primul la balon și l-a ciupit pe lângă portarul ucrainean ajuns în această vară în Bănie.

, iar preț de câteva secunde s-a făcut liniște pe stadionul Ion Oblemenco. Totuși, ușurarea a venit în momentul în care arbitrul a dictat lovitură din 6 metri pentru olteni, semn că nu a considerat că a fost ceva neregulamentar făcut de jucătorul Craiovei. Totuși, din ce am putut să vedem pe reluări, a existat un contact destul de dur, care putea să ducă, într-un scenariu nefericit, la eliminarea lui Isenko.

„Cunosc adversarul, mi-aduc aminte de ei de la ultimul meci direct. A fost un meci dificil pe Oblemenco, dar am marcat și în final am obținut victoria. Am analizat adversarul și vom face totul pentru a câștiga. După victoria cu Mainz, desigur că suntem fericiți. Acest succes ne oferă încredere și putere. Să nu uităm, totuși, că ne așteaptă un alt meci. Trebuie să rămânem concentrați. Îmi place totul aici. Avem fani foarte frumoși care ne susțin mereu. Acest lucru ne ajută să evoluăm la fiecare meci în 12 jucători. Orașul este unul frumos, asemănător cu orașul meu anterior din Ucraina. Aș vrea să le mulțumesc fanilor noștri și tuturor celor din Craiova pentru tot ce fac pentru noi“, a declarat Pavlo Ișenko.

Filipe Coelho avertizează înainte de U Cluj – Universitatea Craiova: „Au câștigat patru partide din cinci posibile“

Noul antrenor al Universității Craiova a trecut rapid peste și s-a focusat total pe analiza noului oponent, Universitatea Cluj. Portughezul a evidențiat forma bună a echipei ardelene odată cu venirea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică.

„Ne așteptăm la un meci dificil, împotriva unei echipe care și-a schimbat antrenorul acum cinci meciuri. Cu el, U Cluj a câștigat patru partide din cinci posibile. Se află într-un moment bun. Așadar, va fi complicat pentru noi cu siguranță. Au o organizare foarte bună, jucătorii sunt de valoare.

Cred că noul antrenor le-a implementat acest tip de organizare. Noi trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere să înfruntăm o echipă bună. Am obținut un rezultat bun cu Mainz. Băieții sunt fericiți, dar trebuie să ne controlăm în același timp. Întâlnim, acum, un oponent diferit și trebuie să fim concentrați. Atmosfera de la ultimul meci a fost uimitoare. Oamenii au fost minunați. Cred că a fost o seară memorabilă pentru toată lumea, dar acum nu trebuie să ne mai gândim mult la asta, ci să ne focusăm pe ceea ce urmează“, a declarat Filipe Coelho.

Chiar dacă nu este de mult timp în România, antrenorul Științei s-a arătat impresionat de nivelul fotbalistic pe care l-a descoperit în SuperLiga: „Am văzut că sunt antrenori și jucători de valoare în campionat. Meciurile pe care le-am urmărit aici, în România, au fost bune. Nivelul este unul bun. Dacă facem comparație cu anul trecut, cred că liga evoluează într-o direcție bună“, a mai spus Filipe Coelho.