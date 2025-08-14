News

Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările

Se muncește intens pe o secțiune importantă de autostradă din România. Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, vine cu un anunț pentru șoferi
Codrina Menţel
14.08.2025 | 19:03
Portiunea de autostrada care ar putea fi gata mai devreme Ministrul Transporturilor anunta stadiul in care sunt lucrarile
Porțiunea de drum care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările. Foto: Facebook/ colaj Fanatik

Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ciprian Şerban, a anunțat că se lucrează intens pe secțiunea de drum Tigveni – Curtea de Argeș. Sute de muncitori sunt pe șantier, astfel că lucrările au ajuns la un stadiu de peste 70%.

ADVERTISEMENT

O nouă porțiune de autostradă se apropie de finalizare

Ciprian Șerban, ministrul transporturilor, a anunțat pe pagina sa de Facebook că este „activitate intensă” pe șantierul Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș. Acesta a adăugat faptul că sunt peste 620 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje, care lucrează pe cei 9,86 de kilometri de pe această porțiune de drum.

În acest context, lucrările se concentrează la căile de rulare și instalațiile electrice din interiorul celor două galerii ale tunelului Momaia, terasamente, la suprastructurile podurilor, pasajelor și viaductelor de pe traseu și la amenajarea nodului rutier care va permite accesul în DJ678A.

ADVERTISEMENT

„Constructorul austriac (Porr) se apropie de un stadiu fizic de 77% pe această secțiune construită prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, se mai arată în postarea ministrului.

Când va fi gata secțiunea de drum Tigveni – Curtea de Argeș

În luna iulie, ministrul Ciprian Șerban a declarat faptul că, având în vedere progresul rapid, drumul ar putea fi dat spre circulație mai repede decât prevede termenul. Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2024.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

„Deşi termenul contractual de finalizare a secţiunii Curtea de Argeş – Tigveni este anul 2027, avansul din şantier face posibilă deschiderea circulaţiei pe acest sector de autostradă mult mai devreme”, a spus Șerban.

ADVERTISEMENT
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Digisport.ro
52.000.000€ pentru Dan Șucu

Lotul 4 Curtea de Argeș – Tigveni are o lungime de aproape zece kilometri, iar valoarea contractului este de 1,7 miliarde lei, adică 34 milioane de euro/km.

ADVERTISEMENT

Pe lângă această secțiune, Tigveni – Curtea de Argeș, din cadrul autostrăzii Sibiu – Pitești, mai sunt și altele, precum: Secțiunea 3, Cornetu – Tigveni, de 37,40 kilometri cu termen de finalizare 2028 și Secțiunea 2 Boița – Cornetu, cu 31,33 kilometri și cu termen contractual de finalizare tot anul 2028.

Un deținut român din Italia a luat doi ostatici într-o farmacie și a...
Fanatik
Un deținut român din Italia a luat doi ostatici într-o farmacie și a amenințat cu un cuțit un angajat. Cum a încercat să scape de polițiști
Ministerul Educației a anunțat că dispar peste 500 de școli, începând cu anul...
Fanatik
Ministerul Educației a anunțat că dispar peste 500 de școli, începând cu anul școlar 2025-2026. Ce se va întâmpla cu elevii
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele...
Fanatik
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul campion cu Dinamo și Steaua, țepuit la bani cu ajutorul comisiilor FRF:...
iamsport.ro
Fostul campion cu Dinamo și Steaua, țepuit la bani cu ajutorul comisiilor FRF: 'Avea de luat 70.000 de euro'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!