Porțiunea de autostradă care ar putea fi gata mai devreme. Ministrul Transporturilor anunță stadiul în care sunt lucrările

Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ciprian Şerban, a anunțat că se lucrează intens pe secțiunea de drum Tigveni – Curtea de Argeș. Sute de muncitori sunt pe șantier, astfel că lucrările au ajuns la un stadiu de peste 70%.

ADVERTISEMENT

O nouă porțiune de autostradă se apropie de finalizare

Ciprian Șerban, ministrul transporturilor, a anunțat pe pagina sa de Facebook că este „activitate intensă” pe șantierul Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș. Acesta a adăugat faptul că sunt peste 620 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje, care lucrează pe cei 9,86 de kilometri de pe această porțiune de drum.

În acest context, lucrările se concentrează la căile de rulare și instalațiile electrice din interiorul celor două galerii ale tunelului Momaia, terasamente, la suprastructurile podurilor, pasajelor și viaductelor de pe traseu și la amenajarea nodului rutier care va permite accesul în DJ678A.

ADVERTISEMENT

„Constructorul austriac (Porr) se apropie de un stadiu fizic de 77% pe această secțiune construită prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, se mai arată în postarea ministrului.

Când va fi gata secțiunea de drum Tigveni – Curtea de Argeș

În luna iulie, a declarat faptul că, având în vedere progresul rapid, drumul ar putea fi dat spre circulație mai repede decât prevede termenul. Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2024.

ADVERTISEMENT

„Deşi termenul contractual de finalizare a secţiunii Curtea de Argeş – Tigveni este anul 2027, avansul din şantier face posibilă deschiderea circulaţiei pe acest sector de autostradă mult mai devreme”, a spus Șerban.

ADVERTISEMENT

Lotul 4 Curtea de Argeș – Tigveni are o lungime de aproape zece kilometri, iar valoarea contractului este de 1,7 miliarde lei, adică 34 milioane de euro/km.

ADVERTISEMENT

Pe lângă această secțiune, Tigveni – Curtea de Argeș, din cadrul , mai sunt și altele, precum: Secțiunea 3, Cornetu – Tigveni, de 37,40 kilometri cu termen de finalizare 2028 și Secțiunea 2 Boița – Cornetu, cu 31,33 kilometri și cu termen contractual de finalizare tot anul 2028.