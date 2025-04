Portretele candidaților la Președinție, în viziunea lui Ionuț Moșteanu. Despre cine crede că va fi periculos pentru democrație

Într-un context politic plin de controverse, când fiecare candidat face câte o greșeală ce îl poate costa candidatura sau numărul voturilor, Ionuț Moșteanu face portretele politicienilor care se luptă pentru scaunul de la Cotroceni.

Ionuț Moșteanu face portretele candidaților la Președinție

La Testul Puterii cu Denise Rifai, Ionuț Moșteanu a spus câteva cuvinte despre fiecare candidat, așa cum se raportează el la aceștia. În timp ce despre Crin Antonescu a spus că este omul sistemului, referindu-se la faptul că este candidatul coaliției, despre Elena Lasconi a spus că este anti sistem, însă nu mai are nicio șansă să devină președintele țării. , deputatul USR a spus că sunt periculoși pentru democrație, unul fiind „mincinos”, iar celălalt „extremist”.

„Crin Antonescu, om al sistemului 100%, România va sta pe loc, PSD, PNL, mufați la toate instituțiile, la toți banii publici. Elena Lasconi este un candidat anti-sistem care, din păcate, nu mai are șanse. Ponta, sistem, din nou, fratele lui Antonescu, mai nou, un om cu niște vederi foarte periculoase anti-europene și anti-NATO.

Aș vrea să cred că doar minte și vrea să pescuiască votanți de la Călin Georgescu, dar nu pot să fiu sigur că doar minte, ci aud niște enormități din gura lui. E periculos pentru democrație. Simion, la fel, periculos pentru democrație pentru că reprezintă un partid, o mișcare extremistă, care face foarte mult zgomot, care are zero soluții”, a afirmat Moșteanu la emisiunea difuzată , marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, doar pe FANATIK.ro.

Cuvinte de laudă despre Nicușor Dan, candidatul independent susținut de USR

Întrebat despre Nicușor Dan, candidatul independent pe care USR îl susține acum în detrimentul Elenei Lasconi, Moșteanu a spus că îl admiră pentru perseverența și inteligența lui.

„Nu știu dacă Nicușor Dan mai are de lămurit ceva. El e deja de mult timp în politică, a trecut deja prin două campanii la primărie, care au fost campanii grele, l-au tocat atunci și au frecat toate subiectele. Nicușor a candidat și în 2016, și în 2024, i-a ieșit din a treia, e foarte consecvent. Se știu multe despre el. Atipic pentru un politician, unii tind să îl privească așa de sus. Eu am lucrat mult cu el. Are o minte absolut sclipitoare”, a spus purtătorul de cuvânt al partidului.

Acesta a continuat: „Greu de zis ce mă deranjează cel mai tare. Suntem destul de diferiți și e greu de judecat oamenii după șabloane. Eu aș vrea să am mintea și ambiția lui Nicușor Dan. A învățat mai multă politică, vorbește mult mai bine. A făcut bine pentru țară când a făcut USR-ul, a făcut bine pentru București cât a fost și este primar. A arătat că face bine. Crin a făcut rău, Ponta a făcut rău. Pentru mine decizia este simplă. Mă uit la oameni, mă uit la ce au făcut, mă uit la caracterul lor și îmi pun speranțele”.

Moșteanu, despre decizia USR privind campania electorală

Denise Rifai l-a întrebat pe reprezentantul Uniunii Salvați Românii ce părere are despre decizia BEC care prevede ca . Se așteaptă, în zilele ce urmează, o nouă decizie.

„Vrem să vedem ce zice BEC. Că ei au zis că băi, USR-ule, tu nu ai voie să faci campanie pentru altul, că tu ai candidat. Nu ai voie să își faci strategia politică în timpul campaniei, că ai pornit pe drumul ăla. Eu resping asta, este anti democratic, anti constituțional. Pagina USR, dar pagina mea, Ionuț Moșteanu? Eu sunt un om liber, într-o țară liberă, în Europa. Eu îl susțin pe Nicușor. Mâine poate îl susțin pe Crin. Nu-mi dai voie că partidul meu a pus alt candidat? Să mă dea afară din partid. Suntem oameni politici și, pentru deciziile politice, suportăm niște consecințe, intern, în partid, și extern de la cei care ne-au votat. Așa funcționează politica. Nu poți să spui tu, BEC-ul pe cine să susțin eu”, a mai declarat politicianul.