Portretul incredibilului Rareș Pop. Drumul de la elevul care a promovat cu brio Bacalaureatul la eroul Rapidului

Rareș Pop se conturează ca noua stea a Giuleștiului. Atacantul de doar 19 ani a fost decisiv în meciul cu Unirea Slobozia din etapa a 10-a a Superligii României. , contribuind astfel la obținerea a trei puncte extrem de valoroase în partida de la Clinceni.

Rareș Pop, noul idol din Giulești

Rareș Pop a ajuns la Rapid în acest început de sezon, venind de la UTA. Dan Șucu a plătit 700 de mii de euro în iarnă pentru acest tânăr atacant, însă a decis să-l lase sub formă de împrumut la Arad până la încheierea stagiunii precedente, oferindu-i astfel ocazia de a acumula cât mai multe minute în Superligă. , pregătindu-l pentru provocările de la Rapid.

Acum, Rareș Pop impresionează în echipa lui Marius Șumudică. Atacantul dă dovadă de o maturitate ieșită din comun la doar 19 ani. A fost titular în partida cu Unirea Slobozia, demonstrând că își merită pe deplin locul în echipa de start. El a ajuns deja la cota 3 în acest sezon.

Cifrele lui Rareș Pop din meciul cu Unirea Slobozia:

Minute jucate: 75

Goluri: 2

Atingeri: 41

Pase corecte: 17/21 – 71%

Ocazii mari create: 1

Dueluri câștigate: 2/7

Pase cheie: 1

Atacantul a vorbit la finalul meciului de la Clinceni despre reușitele sale din ultima vreme și speră să își continue evoluțiile impresionante și în următoarele etape. Rareș Pop se bucură din plin de șansa de a evolua în tricoul Rapidului.

„Echipa a muncit, s-a văzut astăzi pe teren și am meritat cele 3 puncte. E oarecum rodul muncii mele de până acum. Sper să o țin tot așa și să continui. Orice jucător care începe din primul minut are parte de încrederea antrenorului, însă trebuie ca fiecare jucător să ofere totul în fiecare minut.

M-am uitat după ce am lovit mingea și am știut că va fi gol. Sperăm să jucăm mai bine de acum încolo și să obținem puncte. Ne-a spus că asta este atitudinea Rapidului și că așa trebuie să arătăm de acum încolo (n.r. ce le-a spus Marius Șumudică la final). Da, ne-am simțit aproape ca acasă”, a declarat Rareș Pop la finalul meciului.

Noua bijuterie a Rapidului a debutat la 16 ani în Superliga României

Rareș Pop și-a început cariera la juniorii lui UTA Arad. Atacantul a debutat în Superliga României în sezonul 2021/2022, pe când avea abia 16 ani. Acesta a intrat pe teren într-un meci cu FCU Craiova în minutul 79 și a impresionat imediat.

„Îmi pare rău că nu am marcat, ar fi trebuit să atac mai repede mingea, să-i iau fața fundașului advers. Deja am învățat o primă lecție în Superliga. E clar că aici adversarii sunt mult mai buni, mai puternici și experimentați în comparație cu juniorii împotriva cărora am evoluat până acum. Trebuie să fiu și eu la înălțimea lor. În primul rând, mai am nevoie de forță, trebuie să mai pun masă musculară. Deocamdată mă bucur că am avut șansa să debutez în Superliga”, spunea Rareș Pop în urmă cu 3 ani, după debutul său în Superliga României.

Atacantul a trecut printr-o cumpănă la Arad. Rareș Pop a leșinat în timpul unui meci

După câteva meciuri în care a impresionat în tricoul arădenilor, Rareș Pop a avut parte și de un moment dificil. În partida cu Hermannstadt din sezonul 2022/2023, acesta a lesinat pe gazon, lăsând fanii de pe stadion îngrijorați, temându-se de o posibilă tragedie. Atacantul și-a revenit rapid după intervenția echipei medicale, iar ulterior s-a aflat că Pop a avut probleme similare și la antrenamente.

Rareș Pop împacă perfect fotbalul cu școala

Rareș Pop este unul dintre puținii fotbaliști din Superliga României care pun un accent deosebit pe educație. După transferul la Rapid, atacantul s-a confruntat cu o mare provocare: examenul de bacalaureat, pe care l-a promovat cu o notă excelentă, peste 9.

Acum, Rareș Pop pare să fie următorul jucător pe care Rapid va scoate mulți bani. E un atacant cu un potențial incredibil. Are tehnică și viteză și ar putea fi de mare folos și la echipa națională a României. El a bifat până acum convocări la selecționatele de juniori și așteaptă telefonul lui Mircea Lucescu.