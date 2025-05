Portretul lui Denis Alibec, noul transfer de la FCSB! Tot ce trebuie să știi despre atacantul lui Gigi Becali: a făcut un sezon de vis, dar are și câteva minusuri

FCSB a făcut prima mutare cu adevărat de efect din perioada de transferuri. , vârful care a jucat pentru formația roș-albastră și în sezonul 2017/2018.

Denis Alibec revine la FCSB! Cum poate să o ajute atacantul pe campioana României

Denis Alibec a făcut un sezon foarte bun la Farul. Deși echipa sa a avut ceva emoții și s-a salvat pe final de la retrogradare, noul atacant al celor de la FCSB a ieșit în evidență. De altfel, a fost una din cele mai bune stagiuni ale sa din punct de vedere al contribuției directe la goluri, dacă ne uităm la totalul de reușite și pase decisive.

FANATIK vă prezintă o analiză detaliată . Am consultat platforma de statistici Wyscout și am observat câteva detalii extrem de relevante. Vârful venit de la Farul o poate ajuta pe campioana României enorm, dacă e pus în valoare de colegi, însă ar putea să le dea și câteva bătăi de cap lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Denis Alibec a avut un sezon de excepție și poate pune umărul la calificarea în Champions League

Unul dintre cele mai strălucitoare aspecte ale jocului lui Denis Alibec este, fără îndoială, capacitatea sa de a orchestra și finaliza acțiunile ofensive. În sezonul 2024/2025 al Superligii, el s-a distins ca principalul creator de ocazii din campionat, fiind lider detașat la capitolul assisturi, cu un total de 10 pase decisive. Această performanță nu este întâmplătoare, ci susținută de o medie constantă de 0,34 assisturi per 90 de minute jucate.

10 assisturi – locul 1 în Superligă între toți atacanții

0,34 assisturi / 90 min

1,41 shot assists / 90 min

xA total: 3,92

Dincolo de rolul de servant, Alibec rămâne un real pericol pentru porțile adverse. Cu 9 goluri marcate în Superliga în 2024/2025, el s-a clasat în top 10 marcatori ai competiției, având o medie de 0,31 goluri per 90 de minute. Activitatea sa în zonele periculoase este confirmată de cele 3,4 atingeri în careul advers per 90 de minute.

9 goluri în Superligă

xG: 8,20

0,31 goluri / 90 min

3,4 atingeri în careu / 90 min

7 goluri din careu – 20% rată de conversie

0,10 xG/șut

12,4% rată generală de conversie la șuturi

Alibec șutează mult, dar ratează la fel de mult

Mentalitatea sa ofensivă se reflectă și în volumul mare de șuturi, fiind al patrulea jucător din campionat la acest capitol, cu 85 de încercări spre poartă, adică o medie de 2,92 șuturi la fiecare 90 de minute. Eficiența sa crește considerabil în interiorul careului, de unde a marcat 7 dintre cele 9 goluri, cu o rată de conversie de 20%. De asemenea, siguranța sa de la punctul cu var este un atu important. Are un procentaj de conversie de 100% la penaltyuri.

85 șuturi în sezon – locul 4 în Superligă

2,92 șuturi / 90 min

38,2% din șuturi au fost cadrate

52 șuturi din afara careului – doar 2 goluri marcate (3,8%)

21 execuții de faze fixe – 3 goluri din penalty, 100% rată de reușită

Denis Alibec, inexistent pe faza defensivă. Problemele din jocul noului atacant de la FCSB

Talentul ofensiv al lui Alibec este incontestabil. Totuși, integrarea sa la FCSB ar putea fi cel puțin delicată. Campioana României domină adesea posesia și impune un ritm ridicat. Eficiența lui Alibec în duelurile ofensive este de doar 28,75%, o cifră redusă pentru un vârf care va trebui să facă față unei linii defensive compacte și agresive în multe dintre meciuri.

3,72 dueluri ofensive / 90 min – doar 28,75% câștigate

334 pierderi de posesie în tot sezonul – 188 în treimea adversă

69,52% acuratețe a paselor

18 pierderi de balon în propria treime

De asemenea, procentajul general de acuratețe al paselor lui Alibec este de 69,52%, dintr-o medie de 24,08 pase per 90 de minute. El pierde multe baloane în ultima treime, întrucât încearcă în multe momente soluții fanteziste, care, chiar dacă sunt spectaculoase, nu sunt întotdeauna eficiente – un aspect care, cu siguranță, nu este pe placul patronului Gigi Becali.

În plus, Denis Alibec este inexistent pe faza defensivă. E drept, este atacant și are un cu totul alt rol pe teren, însă nu coboară aproape deloc pentru a-și ajuta colegii – un comportament pe care viitorul său rival pe post, Daniel Bîrligea, îl compensează printr-un efort fizic superior.

Alibec poate deveni arma letală de la FCSB

Alibec este periculos aproape exclusiv când are balonul în interiorul suprafeței de pedeapsă. În sezonul 2024/2025, a expediat 52 de șuturi de la distanță și a marcat doar de două ori. În schimb, se dovedește un „nouă fals” extrem de eficient, iar inteligența sa tactică compensează aceste carențe. Coboară între linii, creează superiorități, atrage fundași și eliberează culoare pentru colegii mai rapizi și mai verticali.

„Normal că sunt dezamăgit. Dacă nu poţi să-i baţi pe Voluntari nu poţi să iei campionatul. Am jucat în 10. Am dat mingile pe Alibec, dar el e prea alintat. De acum o să joace pe bancă! E alintat ca un copil. O să vedeţi cum n-o să mai fie el alintat de acum. N-am avut atitudine. Ei şi-au dorit mai mult. Au impresia că se joacă cu mine!”, spunea Gigi Becali despre Denis Alibec în 2017, după un 0-0 cu FC Voluntari.

Dacă e folosit inteligent, Alibec poate deveni o piesă centrală în angrenajul ofensiv al FCSB. Nu mai e atacantul grăbit și imprevizibil din urmă cu câțiva ani, ci un jucător cu viziune, execuție și capacitate de a influența meciurile mari. Iar cifrele nu mint: este, la acest moment, unul dintre cei mai compleți atacanți din Superliga.