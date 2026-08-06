Portretul lui Filip Stojilkovic, atacantul Rapidului pe care s-au plătit 6 milioane de euro. De ce este cel mai important transfer al verii

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, încât merită o prezentare detaliată. Și asta pentru că microbistul român nu este nicidecum obișnuit să urmărească la lucru un fotbalist care are în CV prima ligă a Elveției, 2.Bundesliga, Bundesliga, prima liga a Serbiei, prima ligă a Poloniei și Serie A. Daca adăugăm și vârsta (26) la enumerarea ligilor, veți fi de acord că Filip, noul jucător al Rapidului, este mai mult decât interesant.

Atacant cu Serie A și Bundesliga în CV

Stojilkovic vine la Rapid de la Pisa, club pentru care a bifat sezonul trecut 13 apariții în Serie A (659 minute, de 8 ori titular), fără gol marcat. Absolut neuzual, nu-i așa, ca un jucător, indiferent de vârstă sau post, să aterizeze în SupeLiga venind direct din Serie A. Interesant, la Pisa a fost coechipier cu Simone Scuffet, fostul portar al CFR-ului, cumpărat de Pisa cu 900.000 euro de la Cagliari în vara trecută. Dar haideți să studiem traseul lui Stojilkovic până la momentul Pisa, serie A.

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Elvețian de origine sârbă, Stojilkovic s-a format la academia lui FC Zurich, dar debutul la seniori vine în tricoul celor de la FC Wil, în liga a doua a Elvetiei, în sezonul 2019/20. La 19 ani profită de șansa oferită, are în acel sezon 18 apariții (cu 70 de minute în medie pe meci) pentru FC Wil, cu 8 goluri marcate și 2 pase decisive. Cifre excelente pentru primul sezon la profesioniști, nu-i așa? Ei bine, nu a fost nici măcar un sezon întreg, pentru că debutul exploziv îi asigură în iarna respectivă un transfer la FC Sion, în prima ligă. FC Sion plătea pentru transferul său 400.000 euro la momentul respectiv.

Nu reușește să se impună la Sion, așa că, după un popas la echipa U21 a clubului, e împrumutat la Aarau, în liga a doua. Deși ajunge acolo după startul sezonului, explodează – 35 de partide (campionat + cupă), 16 goluri, 5 pase decisive. Firesc, la finalul sezonului se întoarce la Sion, unde de data asta confirmă – 37 de partide (campionat + cupă), 12 goluri (11 în campionat), 4 pase decisive. A fost sezonul maturizării. Începe sezonul 2022/23 tot la Sion și, până în iarnă produce din nou cifre frumoase – 21 de meciuri, 6 goluri, 3 pase decisive (campionat + cupă). Drept pentru care, Moș Crăciun îi aduce un cadou frumos – un transfer în 2.Bundesliga, la Darmstadt, care plătește pentru el elvețienilor 2 milioane EUR.

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La finalul sezonului Darmstadt promovează în Bundesliga, contribuția lui Filip la succes fiind de 3 goluri marcate în 15 prezențe în partea a doua a campionatului. În Bundesliga bifează doar 6 apariții în prima jumătate a sezonului (fără gol marcat), nu reușește să se impună, astfel încât în iarnă este trimis în 2.Bundesliga, la FC Koln, care plătește 75.000 euro pentru împrumutul său. Împrumutul la Koln nu îi priește (6 prezențe și 1 gol în a doua jumătate a sezonului), așadar la finalul campionatului face cale întoarsă la Darmstadt, între timp retrogradată din Bundesliga. Nemții însă decid să nu îl păstreze pentru noul sezon și îl împrumută din nou, de data asta în Serbia, la OFK Belgrad.

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6 milioane de euro s-a plătit până acum pe atacantul pe care Rapid îl așteaptă de doi ani

La Belgrad își reintră în formă, face un sezon bun – 26 de partide (campionat + cupă), 7 goluri, 3 pase decisive și este remarcat de scouterii de la Cracovia, care îl cumpără de la Darmstadt pentru 500.000 euro. Se acomodează rapid cu fotbalul polonez, unde livrează 7 goluri și 3 pase decisive până în iarna (18 partide). În căutarea unui atacant și cu o situație precară în clasament, Pisa plătește 3 milioane de euro (!) în iarna trecută și îi oferă șansa de a-și trece și Serie A în CV. Iar de aici deja știți povestea.

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Pisa retrogradează, încearcă să iasă cât mai bine din afacerea Stojilkovic, care ajunge astfel la Rapid. Împrumut, cu opțiune de cumpărare. Stojilkovic nu s-a impus în Bundesliga și serie A, însă are aceste campionate în CV. Ceea ce înseamnă că Rapid a făcut cu siguranță un efort financiar deosebit pentru a-l convinge să vină în România. Filip a dat însă satisfacție în prima și a doua ligă din Elveția, prima ligă a Serbiei și prima ligă a Poloniei. Toate ligi mai bine cotate decât SuperLiga. Iar pentru transferurile sale (până la Rapid) s-au achitat de-a lungul timpului 6 milioane euro.

Filip Stojilkovic, cel mai important transfer al Rapidului de la promovare

(la 26 de ani), dar la o vârstă excelentă pentru performanță. Stojilkovic are 1.86, este dreptaci și este ceea ce caută Pancu de două luni și Rapidul de doi ani – un atacant veritabil. Este, cu certitudine, cel mai important transfer al verii la Rapid. Sezonul trecut și primele 3 etape din actualul campionat au demonstrat cu vârf și îndesat faptul că atacantul este piesa lipsă de la Rapid. A cărei absență doare chiar mai tare decât cea a mijlocașului. Stojilkovic poate rezolva această problemă și, mai mult decât atât, poate fi fotbalistul care să-l ajute pe tânărul și talentatul Kodor să se dezvolte. Kodor, deși fără experiență, este cel mai promițător atacant al Rapidului, dar nu poți pune presiunea rezultatelor pe umerii unui jucător aflat la primul sezon la seniori.

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Doamnelor și domnilor, acesta este cel mai important transfer al Rapidului de după promovare (exceptând, desigur, revenirea lui Săpunaru, care are o relevanță specială). CV-ul, experiența și vârsta oferă suporterilor speranță și entuziasm. Filip, fie ca bucuria de la final să compenseze așteptarea! Bine ai venit în Giulești!