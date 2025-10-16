Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională

Deja de câțiva ani buni, naționala României a avut mari probleme în flancul stâng al apărării. Selecționerii, rând pe rând, au încercat mai multe variante, iar Mircea Lucescu l-a testat, în amicalul cu Moldova, pe Kevin Ciubotaru, fotbalistul celor de la Hermannstadt, despre care are doar cuvinte de laudă.

Kevin Ciubotaru, pariul lui Mircea Lucescu. Care este marea problemă a fotbalistului

a impresionat în campionatul intern și a profitat la maximum de indisponibilitățile lui Nicușor Bancu și Andrei Borza. Kevin a fost convocat de Lucescu la echipa de seniori și a debutat în partida câștigată de tricolori în compania Moldovei.

Kevin Ciubotaru a arătat maturitate în joc și pare un fotbalist care ar putea fi extrem de util în viitor pentru echipa națională. Sigur, mai are lucruri de pus la punct în jocul său, însă Mircea Lucescu îi prevede un viitor frumos.

„Nu poți să desființezi un jucător la 21 de ani. Lasă-l să crească. Are niște calități extraordinare: viteză foarte bună, personalitate, putere. Știu foarte bine că centrează groaznic, dar asta se poate rezolva cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să îl pună la punct.

Va putea fi un jucător de mare perspectivă la echipa națională. E mai puțin util pe faza defensivă, deocamdată, dar eu am nevoie de jucători utili pe ofensivă. Faza defensivă o mai pot învăța, dar faza de atac nu. Ori ai personalitate, ori nu. Și eu cred că el are. E foarte bun fizic”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce strategie adoptă Mircea Lucescu la echipa națională

, iar Kevin Ciubotaru este doar un exemplu. În anii ’80, Mircea Lucescu îi promova la seniori pe fotbaliști extrem de tineri, care și-au demonstrat rapid valoarea.

„În cantonamentele din ’83-’84 erau Mateuț, Hagi, Bölöni, Lăcătuș sau Rednic. Erau toți la națională. Aveau 19-20 de ani. Am jucat doar cu ei meciuri amicale. Doar copii. Jucau titulari în ’83. Să nu distrugem copiii. Kevin e de viitor. S-ar putea să nu reușească, dar trebuie să îl susținem atâta timp cât arată talent”, a mai spus „Il Luce”.

Ce sfat le-a dat Mircea Lucescu fotbaliștilor români

De asemenea, antrenorul de 80 de ani le-a transmis și un sfat tinerilor fotbaliști români din afara țării. Mircea Lucescu este de părere că aceștia ar putea profita de regula U21 din Superligă dacă decid să schimbe echipa la care joacă și, în felul acesta, ar putea primi convocări la națională.

„Trebuie să îi susținem. Nu se poate doar cu critici. Eu am vorbit cu străinii de la Under să vină în România, să profite de regula U21. Eu îi aduc direct la națională. Trebuie să avem curaj cu ei. Dă-le celor cu perspectivă șanse”, a mai spus selecționerul.

Sezon de vis pentru Ciubotaru

Kevin Ciubotaru a explodat în acest sezon la Hermannstadt. Sibienii i-au acordat încredere, iar fundașul stânga a devenit om de bază în echipa lui Marius Măldărășanu. Până să facă pasul la naționala de seniori, jucase un singur meci la echipa U21.

Cariera lui Kevin Ciubotaru. În ce țări a învățat fotbal

Fotbalistul și-a început cariera în Italia, lângă Roma, la Ciampino, apoi a învățat fotbal în Austria, la juniorii unor echipe precum Rapid Viena, Austria XIII sau Admira Youth. A revenit în Peninsulă, la Parma, în 2020, la formația U19.

A urmat apoi o aventură în Marea Britanie. Kevin a semnat cu Kinetic Academy, iar un an mai târziu ajungea la juniorii lui Rangers. Hermannstadt l-a convins să vină în România în 2023 și l-a împrumutat la Unirea Ungheni, în liga secundă, pentru a acumula minute.