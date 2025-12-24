Portretul nefardat al lui Evangelos Marinakis, unul dintre cei mai controversați patroni din fotbalul mondial. Deține 3 cluburi de top și a fost implicat în mai multe scandaluri

ADVERTISEMENT

Portretul nefardat al lui Evangelos Marinakis, unul dintre cei mai controversați patroni din fotbalul mondial. Printre „performanțe”, investitorul grec s-a certat cu antrenorul direct pe gazon și a fost suspendat 5 meciuri în Anglia, după ce a scuipat lângă… arbitrii!

Cine este Evangelos Marinakis, unul dintre cei mai controversați patroni din fotbalul mondial

Evangelos Marinakis este fiul armatorului și politicianului Miltiadis Marinakis din Creta și al lui Irini Marinaki. În mod frecvent, Evangelos Marinakis vorbește despre rolul pe care tatăl său l-a avut în modelarea caracterului său. În 2005 i-a călcat pe urme tatălui său și a intrat în industria transportului maritim grec prin înființarea „Capital Maritime & Trading Corp”, companie internațională de transport maritim.

Totodată, a investit în mass-media, fiind fondatorul companiei „Alter Ego Media”. În Grecia, omul de afaceri a cumpărat două dintre cele mai influente cotidiene, „Ta Nea” și „To Vima”. Nu s-a oprit aici, iar în 2019, a lansat un nou canal de televiziune grec, „One Channel”. La începutul anului 2025, „Altor Ego Media” a fost listată la bursa din Atena.

Marinakis are „doar” 3 echipe: Olympiacos, Nottingham Forest și Rio Ave

Evangelos Marinakis declara într-unul dintre interviurile pe care le-a acordat că a moștenit de la tatăl său și dragostea pentru orașul Pireu, locul în care s-a născut celebrul și controversatul om de afaceri. Astfel, pasiunea pentru a construi lucruri și pentru a contribui la o bună funcționare a societății , cel mai titrat club de fotbal din Grecia.

De la venirea sa, în 2010, Olympiacos a câștigat 11 titluri de campioană și a triumfat în UEFA Conference League în 2024. În 2017, Evangelos Marinakis și-a extins imperiul și a cumpărat clubul de fotbal Nottingham Forest, care actualmente evoluează în Premier League.

În momentul în care a achiziționat clubul englez, Marinakis s-a confruntat cu acuzații grave de trucare a meciurilor în Grecia. Procuratura l-a acuzat, de asemenea, de fraudă și șantaj, dar și pentru aderarea și conducerea unei organizații criminale. Numele investitorului grec a fost legat de implicarea în atentatul cu bombă care a avut loc în brutăria unui arbitru. A negat vehement toate acuzațiile și, în 2018, a fost achitat.

Nu în ultimul rând, Evangelos Marinakis este și proprietarul echipei portugheze Rio Ave. În 2023, a finalizat preluarea clubului din Vila do Conde (30 de kilometri nord de Porto), investind în primă fază peste 20,5 milioane de euro pentru a stinge datoriile și pentru a moderniza facilitățile. Marinakis a colaborat în preluarea echipei din prima ligă a Portugaliei cu celebrul agent Jorge Mendes.

Miltiadis și Evangelos Marinakis, moștenirea din tată în fiu

Codul puternic de valori și principii ale lui Evangelos Marinakis au fost adânc înrădăcinate în viața controversatului oligarh grec de către tatăl său, Miltiadis Marinakis, născut în 1930 în Heraklion, Creta. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, averea familiei Marinakis a fost complet distrusă și Miltiadis a fost nevoit să muncească din greu încă de la vârsta de 10 ani. Înainte război, familia Marinakis deținea cea mai importantă turnătorie din Creta, precum și un atelier de reparații navale, camioane de transport terestru și autobuze.

Student la inginerie în cadrul Colegiului Marinei Comerciale, Miltiadis Marinakis s-a mutat definitiva în Pireu în 1958, unde a început propria afacere, un atelier de reparații de nave. S-a implicat în transportul maritim începând cu sfârșitul anilor 1960, prin înființarea propriei companii de transport maritim.

Miltiadis i-a transmis fiului său Evangelos și pasiunea pentru sport. În 1979, Miltiadis s-a implicat în conducerea echipei Olympiacos Pireu ca proprietar și investitor, alături de Stavros Daifas. Miltiadis Marinakis a decedat pe 27 aprilie 1999, la vârsta de 68 de ani.

„Am avut o prietenie profundă. Tatăl meu a fost persoana care mi-a criticat cel mai mult acțiunile pentru a mă face să-mi corectez greșelile. M-a forțat, de la o vârstă fragedă, să apreciez importanța factorului uman la locul de muncă”, spunea Evangelos Marinakis despre tatăl său.

Evangelos Marinakis, suspendat 5 meciuri după ce a scuipat lângă arbitrii

Un caz revoltător, cu Evangelos Marinakis în prim-plan, s-a consumat în toamna anului 2024. Patronul celor de la Nottingham Forest a fost suspendat nu mai puțin de 5 meciuri de pe stadion, pentru că a scuipat pe podea în momentul în care arbitrii treceau prin tunelul care duce la vestiare. Incidentul a avut loc pe 28 septembrie 2024, în urma unei înfrângeri pe care Nottingham Forest a suferit-o pe teren propriu cu Fulham, scor 0-1.

O comisie independentă de reglementare s-a ocupat de incident. „Centralul” meciului Nottingham Forest – Fulham 0-1, Josh Smith, a făcut acuzații grave în raport și a precizat că Evangelos Marinakis a scuipat pe podea chiar în momentul în care el, alături de asistenți și arbitrul de rezervă, treceau prin tunel către vestiare.

Evangelos Marinakis s-a apărat într-un mod incredibil: a susținut că… a tușit pe podea în direcția opusă sensului de mers al arbitrilor! A precizat, de asemenea, că fumează 2-3 trabucuri pe zi și că se întâmplă adesea să tușească. Cu flegmă. No comment.

Evangelos Marinakis, scandal cu antrenorul chiar pe gazon

Cunoscut pentru temperamental său vulcanic și pentru trăirea la intensitate maximă a meciurilor, Evangelos Marinakis a răbufnit după un meci Nottingham Forest – Leicester City, scor 2-2, pe 11 mai 2025.

La acea vreme, „roșiii” luptau pentru calificarea în grupa de Liga Campionilor. Deși a ratat obiectivul, Nottingham Forest s-a calificat în UEFA Europa League, prima prezență în cupele europene a echipei după o absență de 30 de ani. Dar ce l-a scos din sărite pe controversatul Marinakis?

Oligarhul grec nu a mai răbdat și a intrat direct pe gazon pentru a-l trage la răspundere pe antrenorul demis în septembrie, portughezul Nuno Espirito Santo (acum „principal” la West Ham United). Gary Neville, legenda fotbalului englez, a catalogat ieșirea lui Marinakis ca fiind una scandaloasă.

Ulterior, antrenorul lusitan a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, între el și patron. Marinakis a fost deranjat de faptul că Taiwo Awoniyi nu a fost înlocuit pe final. Atacantul din Nigeria intrase pe gazon în minutul 83, însă a avut ghinionul să se lovească de bară și a evoluat accidentat în finalul partidei. Deși mai avea o schimbare la dispoziție, Nuno Espirito Santo nu l-a scos de pe teren pe Awoniyi, ci l-a înlocuit pe Elliot Anderson cu Jota Silva. Iar Evangelos Marinakis a izbucnit!

Traficantul de droguri neprins, om de afaceri cinstit

Scandalurile nu se opresc când vine vorba despre Evangelos Marinakis. Numele omului de afaceri elen este legat de cazul „Noor 1”, unul dintre cele mai complexe și controversate cazuri de trafic de droguri din Grecia.

Infracțiunea a avut loc în 2014 și a implicat contrabanda a 2,1 tone de heroină. Deși nu a fost niciodată acuzat sau condamnat în acest caz, Marinakis a fost plasat sub investigație judiciară oficială pentru presupuse legături cu persoane implicate în controversatul caz.

Anchetat pentru că i-ar fi finanțat pe ultrașii lui Olympiacos. Un ofițer de poliție a murit

Evangelos Marinakis a fost parte și a unei anchete referitoare la moartea unui polițist. Tragicul eveniment a avut loc în decembrie 2023, după un meci de volei între Panathinaikos și Olympiacos, care a avut loc la Atena. Ultrașii echipei din Pireu au atacat poliția, iar Evangelos Marinakis este acuzat că ar fi finanțat „violența sportivă”, alături de alți 4 directori ai echipei pe care o finanțează.

Autoritățile au deschis un dosar penal, după ce poliția antirevoltă a fost atacată de huligani, iar un polițist în vârstă de 31 de ani a murit la spital, după ce a fost lovit în coapsă de o rachetă navală de semnalizare. Nu mai puțin de 167 de persoane au fost arestate. Olympiacos și Marinakis au respins ferm orice fel de implicare, catalogând acuzațiile ca fiind o nouă încercare de șantaj asupra clubului.

Cum a „fentat” UEFA și, în același timp, a respectat regulamentul

Deși este cunoscut și recunoscut drept un personaj controversat, Evangelos Marinakis a avut success în ultimii ani la echipele pe care le patronează. În sezonul 2024/2025, Olympiacos și Nottingham Forest au fost angrenate în lupta pentru calificarea în grupa XXL de UEFA Champions League. Grecii au reușit să meargă în cea mai tare competiție inter-cluburi din lume, în timp ce Nottingham Forest s-a mulțumit cu o calificare în UEFA Conference League. Ulterior, „roșiii” au avansat în UEFA Europa League.

Pe 29 aprilie 2025, : a semnat un act prin care și-a asumat să nu mai fie o persoană de control la Nottingham Forest. Motivul? Olympiacos, echipa de suflet a lui Marinakis, urma să joace în Liga Campionilor, iar, în cazul în care Nottingham s-ar fi calificat în „competiția stelelor”, UEFA nu ar fi permis ca echipele aflate sub aceeași conducere să poată participa în aceeași competiție. Astfel, cel puțin pe hârtie, Evangelos „Vangelis” Marinakis nu trebuia să fie trecut pe lista persoanelor cu control semnificativ asupra lui Nottingham Forest.

Marinakis a revenit imediat pe listă, după ce Olympiacos s-a calificat în UEFA Champions League, iar Nottingham a acces în Europa League. Expertul în finanțe Kieran Maguire a susținut că Evangelos Marinakis a respectat legea în totalitate și că regulile UEFA sunt superficiale, întrucât pot fi fentate cu ușurință. Un caz similar s-a petrecut cu Olympique Lyon și Crystal Palace. Ambele echipe au același patron, John Textor, și ambele s-au calificat în UEFA Europa League. Crystal Palace a fost „retrogradată” în Conference League, iar locul „vulturilor” a fost luat în a doua competiție europeană de Nottingham Forest.

Marinakis taie în carne vie la Nottingham!

Deși ne aflăm la jumătatea sezonului, Nottingham Forest a demis deja doi antrenori. Nuno Espirito Santo, antrenorul care i-a readus pe „roșii” în competițiile europene după 29 de ani, a fost prima „victimă” a lui Marinakis. BBC susține că relația dintre antrenorul lusitan și patronul grec s-a răcit încă din vară. După ce a declarat că în sezonul trecut a avut o relație foarte bună cu Nuno Espirito Santo, Marinakis nu s-a ferit de cuvinte și a mărturisit că relația cu tehnicianul de 51 de ani nu a mai fost aceeași. Unul dintre motivele despărțirii a fost că antrenorul nu s-a implicat 100% în procesul de transferuri al jucătorilor.

Succesorul lui Nuno Espirito Santo la Nottingham Forest a fost Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin la Tottenham. Tehnicianul australian a rezistat aproximativ o lună pe banca formației din Nottingham. La doar 19 minute după înfrângerea cu Chelsea, scor 0-3, pe 18 octombrie, Ange Postecoglou a fost demis. Sean Dyche se ocupă de destinele lui Nottingham Forest.

Gest incredibil pe „reversul medaliei” în Anglia

În ciuda controverselor în care este implicat, Evangelos Marinakis a fost autorul unui gest superb, după tragedia care i-a șocat pe britanici. Pe 1 noiembrie 2025, un individ i-a atacat pe ceilalți pasageri cu cuțitul într-un tren care circula pe ruta Doncaster – Londra. Nu mai puțin de 11 răniți, dintre care doi în stare gravă, a fost bilanțul incidentului.

Pe căile oficiale de comunicare, Nottingham Forest a precizat că mai mulți suporteri ai clubului se aflau în acel tren, după partida cu Manchester United (2-2), care a avut loc pe 1 noiembrie. Prin intermediul unui comunicat oficial, Marinakis a declarat că va acoperi cheltuielile medicale pentru oricare dintre fanii implicați în incidentul violent din Marea Britanie.

S-a implicat și în politică

Patronul lui Olympiacos, Nottingham Forest și Rio Ave a intrat în politică în 2014, când a fost ales consilier municipal al orașului Pireu. Evangelos Marinakis a fost reales în 2019 din partea partidului „Victorul Pireului”. Implicarea lui Marinakis atât în fotbal, cât și în politică sau afaceri a dus la etichetarea sa drept „megálos Éllinas oligárchis”, tradicerea din grecește fiind redundantă.