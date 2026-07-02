Portugalia – Croația, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Portugalia și Croația se întâlnesc în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026, într-unul dintre cele mai atractive dueluri europene ale fazei eliminatorii. Meciul aduce față în față două generații legendare, conduse de Cristiano Ronaldo și Luka Modrić, într-o confruntare în care poate exista o singură câștigătoare

Portugalia – Croația LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Portugalia 2026-07-02T23:00:00Z Croația

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Portugalia – Croația

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Portugalia – Croația LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Portugalia a evoluat în Grupa K, alături de Columbia, RD Congo și Uzbekistan, și a terminat pe locul 2 cu 5 puncte. Lusitanii au început cu un egal, 1-1 cu RD Congo, apoi au obținut cea mai clară victorie din grupă, 5-0 cu Uzbekistan. În ultimul meci, , rezultat care i-a lăsat pe poziția secundă. Deși neînvinși, elevii lui Roberto Martínez au reușit să câștige doar în fața celui mai slab adversar.

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Croația a făcut parte din Grupa L, considerată una dintre cele mai dificile, alături de Anglia, Ghana și Panama. Debutul a fost complicat, cu o înfrângere 2-4 contra Angliei. Ulterior, croații au revenit excelent, învingând Panama cu 1-0 și Ghana cu 2-1, rezultate care le-au adus locul 2 și calificarea în fazele eliminatorii. Echipa lui Zlatko Dalić rămâne una dintre cele mai experimentate în meciurile eliminatorii.

La ce oră se joacă Portugalia – Croația și cine transmite la TV

pe 2 iulie 2026, la Toronto, în Canada, de la ora 02:00. În România, partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și va putea fi urmărită live stream pe AntenaPLAY, care difuzează online toate meciurile de la acest Mondial.

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Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea duelului Portugalia – Croația va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei Spania – Austria, iar meciul se va juca pe 6 iulie, de la ora 22:00, la Dallas, SUA.

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Cote pariuri Portugalia – Croația

Portugalia și Croația se vor întâlni pentru prima dată la un Mondial. Cele mai recente meciuri directe oficiale s-au jucat în Liga Națiunilor. În 2020, lusitanii s-au impus tur-retur, 4-1 acasă și 3-2 în deplasare. Iar în 2024, a fost 2-1 pentru Portugalia acasă și 1-1 în Croația. Pentru meciul de la CM 2026, favoriți sunt lusitanii, cu o cotă de 1,82 la victorie. Croații au 4,80 și remiza, 3,55.

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