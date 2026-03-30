Portugalia, mai bună fără Cristiano Ronaldo? Jose Mourinho a dat verdictul categoric

Absența lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei din cauza unei accidentări a adus o reacție promptă și din partea lui Jose Mourinho, cel care a dat un verdict clar.
Mihai Alecu
30.03.2026 | 07:30
Portugalia mai buna fara Cristiano Ronaldo Jose Mourinho a dat verdictul categoric
Ce spune Jose Mourinho despre prezența lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei. Foto: Hepta
Naționala Portugaliei nu se poate baza pe serviciile lui Cristiano Ronaldo în această lună martie, asta după ce atacantul s-a accidentat la o partidă disputată de Al-Nassr în urmă cu o lună, în campionatul Arabiei Saudite.

Ce spune Jose Mourinho despre influența lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Fotbalistul este în perioada de recuperare și nu s-a dorit să se riște cu o prezență a sa pe gazon pentru Portugalia, mai ales că lusitanii au două partide amicale, care nu contează foarte mult. Totuși, absența lui Cristiano Ronaldo a stârnit discuții și mulți specialiști au spus că reprezentativa portugheză este mai bună fără acesta, care nu se mai ridică la nivelul dorit din cauza vârstei înaintate.

Totuși, Jose Mourinho a intervenit și a fost clar în privința prezenței lui Cristiano Ronaldo în echipa Portugaliei. „The Special One” spune că nu se pune problema ca trupa condusă de Roberto Martinez să fie mai bună fără fotbalistul de Al-Nassr și că simpla prezență a acestuia pe teren provoacă teamă printre adversari.

„Dacă îl scoatem pe Cristiano Ronaldo din ecuație atunci Portugalia arată ca o echipă normală. Lumea tot spune că nu trebuie convocat. Ei bine, ați văzut echipa fără el, fără incisivitate, fără pic de frică din partea adversarului. O formație simplă care a fost presată de Mexic în mod constant. Când Cristiano Ronaldo e pe teren, adversarii au dubii, se gândesc de două ori, provoacă frică. Fără el nu ai aceste beneficii”, a spus Jose Mourinho, citat de Goal.

Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
Digi24.ro
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă

Portugalia a remizat cu Mexic și a părut fără forță ofensivă în absența lui Cristiano Ronaldo

În meciul amical pe care Portugalia l-a disputat contra Mexicului, lusitanii nu au reușit să-și creeze mari ocazii de gol și asta a adus critici din partea lui Jose Mourinho, care a remarcat absența lui Cristiano Ronaldo. Duelul ce a avut loc în Mexico City s-a terminat la egalitate, 0-0, asta în ciuda faptului că Roberto Martinez a trimis pe teren mulți dintre titulari, precum Bruno Fernandes, Joao Felix sau Nuno Mendes.

Vladimir Putin a apărut în fața microfonului și a făcut marele anunț: ”Dragi...
Digisport.ro
Vladimir Putin a apărut în fața microfonului și a făcut marele anunț: ”Dragi prieteni”

Pentru naționala Portugaliei urmează acum o altă confruntare amicală, chiar împotriva Statelor Unite, formație ce tocmai a fost învinsă fără drept de apel de Belgia, 5-2. Confruntarea va avea loc miercuri noaptea, de la ora 02:00.

Ce adversare de top va avea naționala lui Hagi la prima competiție la...
Fanatik
Ce adversare de top va avea naționala lui Hagi la prima competiție la care participă. Toate sunt în finale și una merge sigur la CM 2026
Dezvăluiri șocante! Fostul căpitan de la Galatasaray l-a bătut în timpul antrenamentului, apoi...
Fanatik
Dezvăluiri șocante! Fostul căpitan de la Galatasaray l-a bătut în timpul antrenamentului, apoi l-a amenințat cu un cuțit în vestiar
Amicale între naționale în luna martie, live video. Elevul lui Cristi Chivu a...
Fanatik
Amicale între naționale în luna martie, live video. Elevul lui Cristi Chivu a înscris din nou pentru Franța după doi ani și jumătate de „secetă”! Cum s-a terminat partida contra Columbiei
