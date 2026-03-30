Portugalia, mai bună fără Cristiano Ronaldo? Jose Mourinho a dat verdictul categoric

în această lună martie, asta după ce atacantul s-a accidentat la o partidă disputată de Al-Nassr în urmă cu o lună, în campionatul Arabiei Saudite.

Ce spune Jose Mourinho despre influența lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Fotbalistul este în perioada de recuperare și nu s-a dorit să se riște cu o prezență a sa pe gazon pentru Portugalia, mai ales că lusitanii au două partide amicale, care nu contează foarte mult. Totuși, absența lui Cristiano Ronaldo a stârnit discuții și mulți specialiști au spus că reprezentativa portugheză este mai bună fără acesta, care nu se mai ridică la nivelul dorit din cauza vârstei înaintate.

Totuși, Jose Mourinho a intervenit și a fost clar în privința prezenței lui Cristiano Ronaldo în echipa Portugaliei. „The Special One” spune că nu se pune problema ca trupa condusă de Roberto Martinez să fie mai bună fără fotbalistul de Al-Nassr și că simpla prezență a acestuia pe teren provoacă teamă printre adversari.

„Dacă îl scoatem pe Cristiano Ronaldo din ecuație atunci Portugalia arată ca o echipă normală. Lumea tot spune că nu trebuie convocat. Ei bine, ați văzut echipa fără el, fără incisivitate, fără pic de frică din partea adversarului. O formație simplă care a fost presată de Mexic în mod constant. Când Cristiano Ronaldo e pe teren, adversarii au dubii, se gândesc de două ori, provoacă frică. Fără el nu ai aceste beneficii”, a spus Jose Mourinho, citat de .

Portugalia a remizat cu Mexic și a părut fără forță ofensivă în absența lui Cristiano Ronaldo

În meciul amical pe care Portugalia l-a disputat contra Mexicului, lusitanii nu au reușit să-și creeze mari ocazii de gol și asta a adus , care a remarcat absența lui Cristiano Ronaldo. Duelul ce a avut loc în Mexico City s-a terminat la egalitate, 0-0, asta în ciuda faptului că Roberto Martinez a trimis pe teren mulți dintre titulari, precum Bruno Fernandes, Joao Felix sau Nuno Mendes.

Pentru naționala Portugaliei urmează acum o altă confruntare amicală, chiar împotriva Statelor Unite, formație ce tocmai a fost învinsă fără drept de apel de Belgia, 5-2. Confruntarea va avea loc miercuri noaptea, de la ora 02:00.