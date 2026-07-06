Portugalia – Spania, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Portugalia și Spania se întâlnesc într-un adevărat derby iberic în optimile Campionatului Mondial 2026. Duelul dintre cele două mari rivale ale Peninsulei Iberice este fără îndoială unul dintre capetele de afiș ale acestei faze eliminatorii. Iar miza e cu atât mai mare cu cât meciul din sferturi se anunță, teoretic, mai ușor pentru învingătoare. Un succes în derby-ul iberic ar trebui să fie sinonim cu o semifinală contra Franței.

Portugalia – Spania LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Portugalia 2026-07-06T19:00:00Z Spania

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Portugalia – Spania

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Portugalia – Spania LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Portugalia a făcut parte din grupa K, alături de Columbia, RD Congo și Uzbekistan. Lusitanii au debutat cu o remiză surprinzătoare, 1-1 cu RD Congo, rezultat care a ridicat semne de întrebare în jurul echipei lui Roberto Martínez. În etapa a doua, portughezii au reacționat categoric și au învins Uzbekistan cu 5-0, obținând una dintre cele mai clare victorii ale fazei grupelor. În ultimul meci, Portugalia a remizat 0-0 cu Columbia și a încheiat grupa pe locul secund, cu 5 puncte, în spatele sud-americanilor. În șaisprezecimi, Portugalia a trecut cu emoții de Croația, scor 2-1. Croații au deschis scorul, însă lusitanii au revenit și au obținut calificarea.

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Spania a evoluat în grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. Ibericii au început și ei cu o remiză surprinzătoare, 0-0 cu reprezentativa Capului Verde. Ulterior, echipa lui Luis de la Fuente și-a ridicat nivelul jocului și a obținut victoria cu Arabia Saudită, iar în ultima rundă a trecut de Uruguay, rezultate suficiente pentru câștigarea grupei și calificarea în fazele eliminatorii. În șaisprezecimi, obținând una dintre cele mai convingătoare calificări ale acestei runde.

La ce oră se joacă Portugalia – Spania și cine transmite la TV

Meciul dintre Portugalia și Spania este programat pe 6 iulie 2026, de la ora 22:00. Partida, care se va juca la Dallas, în SUA, va fi transmisă la tv de Antena 1. Dar va putea fi urmărită și online prin platforma AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în sferturi

Câștigătoarea confruntării dintre Portugalia și Spania se va califica în sferturile de finală, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre SUA și Belgia. Sfertul este programat pe 10 iulie, de la ora 22:00, în Los Angeles.

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Cote pariuri Portugalia – Spania

De când a debutat Cristiano Ronaldo la națională, în 2003, au fost 7 derby-uri iberice oficiale, dintre care o victorie pentru Portugalia (1-0 în grupele Euro 2004), două pentru Spania (1-0 în optimile CM 2010 și 1-0 în grupele Ligii Națiunilor 2022) și patru remize. În ordine cronologică: 0-0 și victorie la lovituri de departajare pentru Spania în semifinalele Euro 2012, 3-3 în grupele CM 2018 (cu hattrick Cristiano Ronaldo), 1-1 în grupele Ligii Națiunilor 2022 și 2-2 în finala Ligii Națiunilor din 2025, câștigată de Portugalia la lovituri de la 11 metri. O statistică foarte echilibrată. Însă cotele la acest meci din optimile CM 2026 nu sunt deloc echilibrate. Spania e favorită, cu 1,92 la victorie, în timp ce Portugalia a primit 4,10. Un rezultat de egalitate, la fel ca în patru din ultimele 5 directe, are cotă 3,60.

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