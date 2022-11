Portugalia – Uruguay, de la ora 21:00 în Grupa H la Campionatul Mondial 2022. Revanşă după patru ani?

Meciul Portugalia – Uruguay are loc luni, 28 noiembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 2-a din Grupa H la turneul final al CM din Qatar. Portugalia a dispus de Ghana cu 3-2 în primul meci, devenind primul jucător care marchează la cinci turnee finale. Uruguay a terminat la egalitate, 0-0, cu Coreea de Sud. Cele două s-au întâlnit la ediţia din 2018, când sud-americanii i-au trimis acasă pe lusitani, după optimile de finală.

Portugalia – Uruguay, al doilea meci din etapa a 2-a din Grupa H a Campionatul Mondial 2022

Meciul Portugalia – Uruguay este foarte important pentru ambele echipe. Cu o nouă victorie lusitanii ar fi calificaţi în optimi, iar Uruguay ar trăi periculos ultima etapă, cu Ghana. O victorie sud-americană ar complica mult lucrurile în această grupă.

Unde se joacă meciul dintre Portugalia şi Uruguay

Confruntarea Portugalia – Uruguay se desfăşoară luni, 28 noiembrie, de la ora 21:00, pe cel mai mare stadion al Mondialului, “Lusail Iconic” din localitatea Lusail, aflată la 20 de kilometri de Doha. Arena are peste 80.000 de locuri şi se aşteaptă o afluenţă importantă de spectatori, dar în nici un caz nu la capacitatea maximă.

Aici s-au jucat deja trei partide. Prima a fost cea mai mare surpriză, Argentina – Arabia Saudită 1-2, apoi Brazilia a învins Serbia, scor 2-0, şi ultimul joc a însemnat reabilitarea Argentinei, 2-0 cu Mexic. Se vor mai juca alte două partide din grupe: Mexic – Arabia Saudită şi Brazilia – Camerun, după care vor mai fi o optime, un sfert de finală, o semifinală şi meciul pentru titlul mondial.

Cine transmite la TV partida

Partida Portugalia – Urugiay se joacă luni, 28 noiembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Lusail este la câteva minute distanţă cu maşina de capitala Doha, deci şi aici se va resimţi temperatura de 32 de grade din cursul zilei de luni, 28 noiembrie, dar nu e valabil acest lucru şi pentru stadion, unde cei prezenţi vor avea un confort total, cu ajutorul instalaţiilor de climatizare.

Tot ce trebuie să știi despre Portugalia – Uruguay, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Prezenţa pe teren a legendarului Cristiano Ronaldo este suficientă pentru pariori pentru a juca acest meci. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Portugalia şi Uruguay.

Ce absenţe sunt în meciul Portugalia – Uruguay

Selecţionerul lusitan Fernando Santos are doi jucători out pentru acest meci, dintre care unul, mijlocaşul Pereira, a terminat deja Mondialul după accidentarea din meciul cu Ghana. Nici fundaşul Nuno Mendes, jucătorul lui PSG, nu s-a refăcut, el lipsind şi în prima partidă.

Selecţionerul uruguayan Diego Alonso, a fost criticat la anunţarea lotului pentru Qatar, pentru că l-a inclus pe fundaşul central al Barcelonei, Arajuo, care era accidentat, cu şanse mici de refacere şi nu a luat alt jucător valid. Într-adevăr Araujo va lipsi şi la acest al doilea meci şi probabil la tot turneul.

Iranianul Alireza Faghani, la al doilea meci arbitrat la Mondial

Arbitrul iranian Alireza Faghani este desemnat de FIFA să conducă partida dintre Portugalia şi Uruguay. Arbitrul iranian va dirija al doilea meci la acest turneu final după ce a condus partida Brazilia – Serbia 2-0.

Uruguay și-a început campania de la CM cu o remiză 0-0 împotriva Coreei de Sud, Câștigătorii primei Cupe Mondiale au un 2022 desoebit de ermetic, ei primind doar două goluri în zece meciuri susţinute!

Cote la pariuri

Prezenţa pe teren a lui Cristiano Ronaldo, chiar dacă are 37 de ani, îi determină pe bookmakeri să acorde prima şansă Portugaliei în acest meci la cota de 2,00. O victorie uruguayană, care nu ar fi totuşi o surpriză, are cotă 4,00. Şansă dublă X2 are cotă 1,85, iar un gol înscris de Luis Suarez şi colegii lui are cotă 1,75.

În urmă cu patru ani, la Mondialul din Rusia, Portugalia şi Uruguay s-au aflat faţă în faţă în faza optimilor. Edinson Cavani, care şi acum se află în lot, a marcat o dublă, fundaşul Pepe reuşind să egaleze pentru doar 7 minute.