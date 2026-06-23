Portugalia – Uzbekistan, LIVE VIDEO în grupa K de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Portugalia a avut un debut teribil la Cupa Mondială din această vară, reușind să obțină doar o remiză (1-1) în meciul cu R.D. Congo. Așadar, echipa lui Cristiano Ronaldo are mare nevoie de o victorie în duelul cu Uzbekistan pentru a spera în continuare la prima poziție în grupa K. Formația asiatică, o debutantă la turneul final, a cedat cu 1-3 în primul meci contra Columbiei.

Portugalia – Uzbekistan LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Portugalia 2026-06-23T17:00:00Z Uzbekistan

Clasament Grupa K

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4 2 ▼ Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4 3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1 4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 ▼ Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3 4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6 2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4 2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4 3 ▼ Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3 4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 ▼ Iran 2 0 2 0 2 2 0 2 3 ▲ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 4 ▼ Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 ▼ Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 3 ▲ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 ▼ Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6 3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3 ▲ Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 ▼ Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 ▼ RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3 2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 2 ▼ Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3 3 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3 5 ▼ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 5 ▼ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 5 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 6 ▼ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 7 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 9 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 10 ▼ Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1 11 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 ▼ Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Portugalia – Uzbekistan

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Portugalia – Uzbekistan LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Favorită la câștigarea grupei K, Portugalia a înfruntat în primul meci naționala Republicii Democratice Congo, formație care a revenit la turneul final al Cupei Mondiale după 52 de ani prin intermediul barajului intercontinental. Lusitanii au deschis scorul rapid, prin Joao Neves, care a punctat cu capul după o centrare a lui Pedro Neto. Golul de 1-1 a sosit tot printr-o lovitură de cap, Yoane Wissa reușind să marcheze în prelungirile primei reprize. , .

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De cealaltă parte, Uzbekistanul a înfruntat Columbia în primul meci din istoria echipei la Cupa Mondială. Sud-americanii au marcat primii, spre finalul primei reprize, prin Daniel Munoz, însă Abbosbek Fayzullaev a egalat în partea secundă pentru formația pregătită de legendarul Fabio Cannavaro. Starul Luis Diaz i-a readus pe columbieni în avantaj, însă asiaticii nu au cedat și au fost aproape de egalare. Ultimul cuvânt a aparținut însă tot Columbiei, scorul final, 3-1, fiind stabilit în prelungiri de Jaminton Campaz.

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La ce oră se joacă Portugalia – Uzbekistan și cine transmite la TV

Partida dintre Portugalia și Uzbekistan va fi prima din etapa secundă a grupei K și se va disputa marți, 23 iunie, de la ora 20:00, pe NRG Stadium din Houston. În România, partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1, dar și în mediul online, pe platforma AntenaPlay.

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Cote pariuri Portugalia – Uzbekistan

Evident, Portugalia este văzută cu prima șansă la victorie în duelul cu Uzbekistan, unul în care victoria este obligatorie. La SUPERBET, cotele la acest meci sunt 1.21 pentru „1”, 7.00 pentru „X” și 13.00 pentru „2”. Varianta „Total goluri: peste 2.5” are o cotă de 1.61, iar pronosticul „Ambele echipe marchează” are cota 2.42.