Portughezii complotează împotriva FCSB! Rui Duarte, ajutat de Filipe Coelho înaintea debutului la Oțelul Galați: „Am vorbit cu el”

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Rui Duarte (48 de ani), noul antrenor al celor de la Oțelul Galați, a prefațat meciul de debut împotriva FCSB-ului. FANATIK a stat de vorbă cu antrenorul care a pregătit la Braga fotbaliști precum Joao Mutinho și Ricardo Horta. Portughezul care l-a înlocuit pe Stepjen Thomas a vorbit despre meciul contra echipei lui Laurențiu Reghecampf și a împărtășit primele impresii despre fotbalul românesc.

Rui Duarte, noul antrenor de la Oțelul Galați, interviu pentru Fanatik înainte de debutul cu FCSB

Mister, cum ați ajuns să fiți propus la Oțelul și de ce ați acceptat această provocare?

– A Cred că împărtășim aceeași filosofie despre fotbal, plus că sunt atâția jucători portughezi la echipă și normal că a contat și asta. Cred că va fi o comunicare mai bună la echipă, dar motivul principal este scopul nostru comun, care se potrivește cu ceea ce vrea conducerea clubului, și modul în care eu și staff-ul meu lucrăm.

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Din ce în ce mai mulți antrenori portughezi vin în România? Îi cunoașteți sau ați discutat în prealabil cu ei să vă faceți o idee?

– Cu Ricardo Sousa am fost coleg de echipă la Belenenses în 2003. Da, îi cunosc și fac o treabă foarte bună. Și Filipe Coelho, și Nuno Campos. Suntem aici să ne facem meseria și să încercăm să îndeplinim obiectivul clubului. Există o școală portugheză foarte bună de antrenori și avem foarte mulți tehnicieni peste tot în lume pentru că se adaptează foarte rapid. Nu știu ce s-a întâmplat cu Antonio Folha la CFR Cluj.

Rui Duarte, impresionat de parcursul lui Nuno Campos și al lui Filipe Coelho la Dinamo și Craiova

Ce părere aveți despre nivelul campionatului României?

– Aveți un fotbal bun și consider că aveți jucători de valoare, chiar dacă aveți o cultură diferită. Nu mă iau după înfrângerea echipei naționale în Polonia pentru că aveți o națională în reconstrucție, e o perioadă de tranziție. Jucătorii sunt puternici din punct de vedere fizic și au tehnică bună. Sunt mulțumit de ce am găsit la Galați și e o plăcere să îi antrenez pe băieți, iar SuperLiga are un nivel destul de bun.

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Ați remarcat o echipă sau un jucător în mod special?

– Fotbaliștii români au calitate, dar nu vreau să nominalizez pe cineva în mod special. Nuno Campos a făcut o treabă foarte bună la Dinamo, FCSB e de asemenea o echipă bună, iar Universitatea Craiova e în Conference League, Filipe Coelho are cred cel mai puternic lot. Eu cred că sunt destule echipe care ar putea să joace în prima ligă portugheză. Aici fotbalul e mai fizic, cu mingi lungi, iar în Portugalia se joacă mai mult tactic.

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Rui Duarte a avut șansa să antreneze Braga cu doar 2 ani în urmă, iar acum vrea să debuteze cu o victorie cu FCSB

Ați lucrat la academia lui Braga și ați avut șansa să fiți antrenorul principal al uneia dintre cele mai importante echipe din Portugalia. Într-o zi v-ar plăcea să reveniți acolo?

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– Normal că vreau să îmi clădesc o carieră, am venit la Oțelul să îmi fac cât mai bine treaba și sper să mă ajute și pe mine ca antrenor și într-o zi să antrenez din nou o echipă importantă din Portugalia sau din altă țară. Pentru mine e o provocare să vin în România și sunt foarte motivat să reușesc aici. M-am bucurat să fiu la un club mare precum Braga, care are o academie extraordinară și investește mult în viitor.

Situația în clasament nu e foarte bună. Echipa vine după 3 înfrângeri la rând și veți debuta chiar împotriva FCSB, o echipă de asemenea cu un nou antrenor. Ce știți despre ei?

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– Este un club foarte mare, acum a venit un antrenor cu experiență și cu o mare reputație în România. Au jucători buni și sunt sigur că va fi un meci foarte dificil pentru că au mai multă valoare decât noi, dar la fotbal se poate întâmpla orice. Muncim din greu să fim din ce în ce mai buni și chiar cred că putem să facem o partidă mare. Nu e imposibil să câștigăm.

Ce spune portughezul despre venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

FCSB este o echipă care se poate compara cu cele mai importante cluburi din Portugalia?

– E o întrebare destul de grea și cred că mai am nevoie de timp să îmi dau seama. Craiova este o echipă puternică, au câștigat clar în fața lor și chiar am urmărit meciul. Încă nu sunt sigur. I-am urmărit, dar e greu să compari cu un club precum Benfica sau Sporting pentru că au proiecte foarte serioase de ani de zile. Cred că sunt destui fotbaliști care pot juca în Portugalia.

E un avantaj sau un dezavantaj că au schimbat antrenorul?

– Clar sunt foarte concentrați și jucătorii vor să demonstreze noului antrenor că merită să fie titulari. Nu cred că e un avantaj faptul că ei au schimbat antrenorul, dar clar sunt în alertă după înfrângerea la scor cu U Craiova. E prea mult. Noi vrem să ne ridicăm la un nivel înalt și încercăm să câștigăm și să ne îndeplinim obiectivele. Ne uităm mai mult în curtea noastră decât în a lor.

Filipe Coelho, ajutor pentru Rui Duarte înainte de meciul cu FCSB

Pregătiți în mod special acest meci? Poate Filipe Coelho o să vă ajute cu informații?

– Da, de ce nu, poate, De luni încolo vom vorbi și despre adversarul nostru, vom face analiza video și vom discuta cum joacă și cum ar trebui să îi contracarăm pentru că trebuie să începem să câștigăm meciuri și să avem o identitate, spirit de echipă, să fim o familie.

Ce părere aveți despre situația lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei?

– Cred că acest conflict se poate rezolva cu o simplă discuție între jucător și selecționerul Jesus. Este un fotbalist magnific, iar el e un mare antrenor. Cred că pot ajunge la un numitor comun pentru că Ronaldo nu merită să își încheie cariera astfel la echipa națională, ci trebuie să fie așa cum se întâmplă cu Messi la naționala Argentinei. Deci cred că merităm un final special prin care să își ia la revedere de la fani. Președintele federației trebuie să stea la masă cu ei și să discute serios, să rezolve această problemă.