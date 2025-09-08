Portughezii nu au stat la discuții după ce au aflat de „româneasca” pusă la cale de patronul FCSB cu FC Argeș: „Au vrut să păcălească Benfica! Să aibă grijă!”

La scurt timp după ce Gigi Becali a făcut publice detalii din negocierile dintre el și FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose la FCSB, presa din Portugalia a aflat de tentativa de „românească” a celor două cluburi din SuperLiga și a reacționat.

ADVERTISEMENT

Tentativa de „românească” a lui Gigi Becali cu FC Argeș a fost descoperită de presa din Portugalia

Pe ultima sută de metri din perioada de mercato, Gigi Becali vrea să mai aducă un fundaș central la FCSB. dar cel mai mult i-a atras atenția tânărul Mario Tudose de la FC Argeș.

Aflat în co-proprietate cu Benfica, . Acest proces consta în plata de doar 400.000 de euro pentru jucător, în așa fel încât clubul lusitan să primească doar jumătate din această sumă, urmând ca patronul FCSB să plătească încă 600.000 pe un junior de la FC Argeș pentru a întregi suma de transfer.

ADVERTISEMENT

Mutarea a picat în cele din urmă, după ce Gigi Becali și Dani Coman nu s-au înțeles la bani, însă presa din Portugalia a aflat tot ce au pus la cale cele două cluburi. În ultima zi de mercato, , însă latifundiarul din Pipera nu vrea să mai adusă de jucătorul din Trivale.

Ce au scris portughezii despre „româneasca” dintre Gigi Becali și FC Argeș: „Au încercat să păcălească Benfica”

„Incredibil! A existat o schemă în România pentru a înșela Benfica”, au titrat portughezii, după care au notat următoarele: „Mario Tudose, un fundaș central care a petrecut două sezoane la Seixal, este la originea unei povești bizare care îl implică pe milionarul Gigi Becali și mulți bani. El este practic necunoscut în Portugalia, a jucat pentru echipele U-17 și U-19 ale Benfica, dar în cele din urmă s-a întors în patria sa”.

ADVERTISEMENT

După ce au explicat oferta inițială a lui Gigi Becali și refuzul lui Dani Coman, presa portugheză a explicat, cu lux de amănunte, în ce a constat tranzacția: „Coman a propus atunci o soluție, potrivit lui Becali. FCSB ar plăti doar 800.000 de euro, iar Benfica ar primi doar 200.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Cum? Mario Tudose ar fi transferat pentru 400.000 de euro. Jumătate ar merge la lusitani, jumătate la clubul lui Dani Coman. Apoi, un alt jucător al Argeșului Pitești ar fi vândut la FCSB peste valoarea sa, pentru 600.000 de euro. Și nu ar mai rămâne nimic pentru Benfica”, au dezvăluit cei de la .

„Schema cunoscută sub numele de «românească» ar fi putut înșela Benfica”

„Becali și Coman, însă, nu s-au înțeles. Gigi Becali nu a fost încântat, iar el însuși a fost în direct la televizor, dezvăluind ceea ce se știe acum: o schemă, cunoscută sub numele de „românească”, ar fi putut înșela Benfica”, au continuat portughezii.

ADVERTISEMENT

Presa portugheză, avertismente pentru Benfica: „Trebuie să monitorizeze îndeaproape situația lui”

În finalul articolului, presa din Portugalia a lansat avertismente pentru Benfica Lisabona, căreia i-a recomandat să aibă grijă și să urmărească mai îndeaproape cazul lui Tudose pentru a nu fi păcăliți:

„În ultimele zile, subiectul a fost în centrul atenției în România, iar cazul este considerat încheiat, dar Becali și-a încheiat apariția televizată cu promisiunea că nu va renunța la jucător și că îl va semna în termen de doi ani, când îi expiră contractul.

La rândul său, Benfica ar trebui să monitorizeze îndeaproape această chestiune, în funcție de interesele pe care le menține în legătură cu jucătorul”, a conchis presa din Portugalia.