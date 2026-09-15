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În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă clubul, Ricardo Sousa a făcut din Petrolul o formație redutabilă. Ploieștenii sunt pe un nesperat loc 4 în clasament, iar tehnicianul portughez a fost premiat de LPF.

Premiul primit de Ricardo Sousa după FCSB – Petrolul 2-2

Remiza scoasă de ”lupii galbeni” cu FCSB nu a rămas fără ecou, iar Ricardo Sousa a fost desemnat antrenorul etapei a 9-a din SuperLiga. Portughezul pe Arena Națională, iar îndrăzneala sa a fost recompensată cu un rezultat de egalitate.

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”Este de lăudat cum, într-un timp foarte scurt, a transformat-o pe Petrolul într-o echipă care joacă un fotbal apreciat de către toți microbiștii”, se arată pe al LPF, în dreptul tehnicianului ploieștenilor.

Echipa ideală a etapei a 9-a din SuperLiga

Performerele rundei a 9-a au fost Universitatea Craiova și Farul. , la Arad, în fața nou promovatei Corvinul și are trei reprezentanți în echipa ideală a etapei.

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Și tot trei jucători vin și de la formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău. ”Marinarii” au făcut un joc spectaculos la Ovidiu, au învins cu 4-2 UTA și continuă să se mențină în zona locurilor de play-off.

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Dinamo a câștigat lejer pe terenul lui Csikszereda și are doi nominalizați, în timp ce Petrolul, Rapid și U Cluj au câte un jucător selectat. Echipa ideală a etapei a 9-a din SuperLiga arată astfel:

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PORTAR

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) – Trece prin cea mai bună perioadă din carieră. Intervențiile lui fac diferența în momentele dificile

FUNDAŞI

David Irimia (Dinamo) – Și-a trecut în cont prima pasă de gol din Superligă

Breston Malula (Petrolul Ploiești) – O forță în duelurile fizice. Se dovedește a fi un mare câștig pentru prahoveni

Lars Kramer (Rapid) – Pe lângă prestația bună din defensivă, a marcat și golul victoriei giuleștenilor

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Continuă forma excepțională din 2026. A oferit pasa decisivă care a schimbat rezultatul

MIJLOCAŞI

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – A făcut un joc foarte bun. A înscris golul care le-a adus oltenilor prima victorie în deplasare din acest sezon

Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Și-a trecut numele pe lista marcatorilor pentru a treia oară în acest sezon

Ovidiu Bic (U Cluj) – A marcat golul care a deschis drumul clujenilor spre victorie. Impresionant procentajul de pase reușite – 94 % (84 din 89)

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