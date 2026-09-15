În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă clubul, Ricardo Sousa a făcut din Petrolul o formație redutabilă. Ploieștenii sunt pe un nesperat loc 4 în clasament, iar tehnicianul portughez a fost premiat de LPF.
Premiul primit de Ricardo Sousa după FCSB – Petrolul 2-2
Remiza scoasă de ”lupii galbeni” cu FCSB nu a rămas fără ecou, iar Ricardo Sousa a fost desemnat antrenorul etapei a 9-a din SuperLiga. Portughezul a surprins cu jocul avântat propus pe Arena Națională, iar îndrăzneala sa a fost recompensată cu un rezultat de egalitate.
”Este de lăudat cum, într-un timp foarte scurt, a transformat-o pe Petrolul într-o echipă care joacă un fotbal apreciat de către toți microbiștii”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul tehnicianului ploieștenilor.
Echipa ideală a etapei a 9-a din SuperLiga
Performerele rundei a 9-a au fost Universitatea Craiova și Farul. Campioana en-titre s-a impus la limită, scor 1-0, la Arad, în fața nou promovatei Corvinul și are trei reprezentanți în echipa ideală a etapei.
Și tot trei jucători vin și de la formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău. ”Marinarii” au făcut un joc spectaculos la Ovidiu, au învins cu 4-2 UTA și continuă să se mențină în zona locurilor de play-off.
Dinamo a câștigat lejer pe terenul lui Csikszereda și are doi nominalizați, în timp ce Petrolul, Rapid și U Cluj au câte un jucător selectat. Echipa ideală a etapei a 9-a din SuperLiga arată astfel:
PORTAR
- Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) – Trece prin cea mai bună perioadă din carieră. Intervențiile lui fac diferența în momentele dificile
FUNDAŞI
- David Irimia (Dinamo) – Și-a trecut în cont prima pasă de gol din Superligă
- Breston Malula (Petrolul Ploiești) – O forță în duelurile fizice. Se dovedește a fi un mare câștig pentru prahoveni
- Lars Kramer (Rapid) – Pe lângă prestația bună din defensivă, a marcat și golul victoriei giuleștenilor
- Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Continuă forma excepțională din 2026. A oferit pasa decisivă care a schimbat rezultatul
MIJLOCAŞI
- Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – A făcut un joc foarte bun. A înscris golul care le-a adus oltenilor prima victorie în deplasare din acest sezon
- Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Și-a trecut numele pe lista marcatorilor pentru a treia oară în acest sezon
- Ovidiu Bic (U Cluj) – A marcat golul care a deschis drumul clujenilor spre victorie. Impresionant procentajul de pase reușite – 94 % (84 din 89)
ATACANŢI
- Daniel Armstrong (Dinamo) – Gol și pasă decisivă. A contribuit la 10 dintre cele 19 goluri marcate de Dinamo în acest sezon
- Denis Alibec (Farul Constanța) – A marcat cel de-al 100-lea gol pe prima scenă din România. În plus, a oferit și un assist
- Eduard Radaslavescu (Farul Constanța) – Are un 2026 formidabil: 7 goluri și cinci pase decisive în acest an calendaristic