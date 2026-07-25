Revoluţie la echipa din SuperLiga! Portughezul de pe banca tehnică a decis soarta atacantului de 550.000 de euro

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Ricardo Sousa, noul antrenor de la Petrolul, nu e câtuși de puțin încântat de evoluțiile lui Adrian Chică Roșă, titular în atacul ploieștenilor sezonul trecut. Zilele fotbalistului de 27 de ani sunt numărate la gruparea lupilor galbeni.

Ricardo Sousa nu-l vrea pe Adrian Chică Roșă

Sousa nu l-a luat pe Chică Roșă în lot la Mioveni, deși Ploieștenii au reușit să perfecteze actele a doi dintre fotbaliștii extra-comunitari cu doar câteva ore înaintea startului meciului, iar ceilalți trei au răzma nerezolvați.

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Au putut să intre pe teren Alejandro Bran (Costa Rica) și Jalal Huseynov (Azerbaidjan), dar au rămas în tribună Breston Malula (Congo), Lucho Vega (Argentina) și Dele Israel (Nigeria), care nu au primit avizul de muncă.

Chiar și așa, Ricardo Sousa l-a lăsat în afara lotului pe Chică Roșă, mergând pe mâna tânărului Robert Jerdea, venit de la CSM Reșița. În locul acestuia a intrat britanicul Dan Nlundulu, care va fi principalul vârf de atac al echipei, dar momentan e în urmă cu pregătirea.

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În același context, portughezul l-a aruncat în luptă pe Rareș Leescu, un atacant de 17 ani, aflat la primul meci în SuperLigă. Ricardo Sousa a comunicat deja că nu se va baza pe Chică Roșă, care va trebui să-și caute echipă.

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Valoarea fotbalistului atinge 550.000 de euro

Chică Roșă a jucat anul trecut 40 de meciuri pentru Petrolul, marcând cinci goluri. El s-a remarcat prin numărul mare de ratări pe care le-a avut în timpul sezonului. Valoarea sa de piață este însă de 550.000 de euro, fiind unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din lot.

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După ce a pierdut la Pitești, unde echipa sa a jucat în superioritate mai bine de o repriză,

„Trebuia să fim mai concentrați la golul primit, pentru că lucrăm fazele fixe la antrenamente. Trebuie să fim mai atenți, dar, cum am spus, am pierdut, iar vina este a mea, nu a jucătorilor. E normal că atunci când o echipă joacă în 10 oameni este mai greu, pentru că își aglomerează defensiva. Ei s-au apărat cu cinci jucători, a fost mai dificil și la mingea a doua. Am făcut modificări, iar la fiecare schimbare am adăugat câte un jucător ofensiv, dar nu a fost ziua noastră. Nu sunt fericit că am pierdut, însă sunt mândru de jucători pentru că au dat totul pe teren”, a spus antrenorul Petrolului, la flash-interviuri.

Petrolul joacă etapa viitoare la Craiova, contra Universității, campioana României. Meciul e sâmbătă, 1 august, de la ora 21.30.