Portughezul stabilit în țara noastră care l-a uimit pe Cristiano Ronaldo, declarații despre retragerea din sport: ”Tot te simți ca fotbalist”

A ajuns în țara noastră în urmă cu ani buni și de atunci portughezul care l-a uimit pe Cristiano Ronaldo numește acest loc „acasă”. Acum face declarații despre retragerea din sport, după ce a evoluat ca fotbalist multă vreme.

Cum e viața antrenorului portughez după renunțarea la sport

Fostul tehnician de la Luceafărul Severin, Hugo Moutinho, a oferit un interviu în care a vorbit despre viața sa. Sportivul originar din Portugalia, care a fost recent în prim-plan cu un turneu de fotbal, a oferit detalii despre cariera sa.

A renunțat la antrenorat la scurtă vreme ce . În prezent, fostul mijlocaș care a ajuns în România, din liga a doua portugheză, face dezvăluiri unice.

În 2007 a semnat cu Petrolul, unde a stat doar o săptămână. A avut probleme cu contractul și cazarea, însă nu a plecat. Ulterior, a fost sunat de la Severin, o echipă nou-promovată în Liga a II-a. Și-a încercat norocul și s-a stabilit în acest oraș.

Mai târziu și-a întemeiat o familie, Hugo Moutinho simțindu-se foarte bine în județul Mehedinți. A evoluat 11 ani în România, perioada care l-a făcut să devină unul dintre cei mai longevivi stranieri din fotbalul românesc. După ce a pus ghetele în cuie a decis să se facă antrenor.

„Tranziția de la fotbalist la antrenor e foarte grea, pentru că tot te simți ca fotbalist, vezi copiii, vrei să te împrietenești cu ei, dar nu poți, pentru că ei trebuie să te vadă ca pe un exemplu, dar e o viață foarte frumoasă, cea de antrenor.

A fost foarte grea, aveam deja o vârstă, m-am retras la 37 de ani, dar simt că am dat tot pentru fotbal și de aceea m-am retras fericit”, a spus fostul fotbalist de origine portugheză, pentru .

Sportivul portughez, relație veche cu Cristiano Ronaldo

Hugo Moutinho și Cristiano Ronaldo au o prietenie foarte veche. Se știu de mai bine de 20 de ani din vremea când ambii erau doar tinere speranțe ale fotbalului lusitan. Cei doi s-au revăzut ultima oară în 2019, în Serbia.

Au avut o discuție lungă, reușind să-l uimească pe câștigătorul Balonului de Aur. De asemenea, la acea vreme fostul antrenor al grupării Luceafărul Severin i-a oferit un tricou celebrului fotbalist.

„Cristiano a fost foarte deschis în discuţia cu mine. E drept că nu avea prea mult timp la dispoziţie, dar m-a surprins teribil că şi-a amintit de mine. Ne ştiam de acum 20 de ani, însă el a ajuns la un alt nivel.

Mi-a zis din start: «Hey, eu îmi aduc aminte de tine!». A fost complet impresionant pentru mine. Nu-ţi pot descrie ce emoţii m-au trecut. Chiar şi soţia mea, care vorbeşte atât de mult de obieci (râde) nu a putut scoate vreun cuvânt.

Cum să-ţi zic? Cristiano este cel mai bun din toate timpurile, e ca un zeu. Sincer, chiar dacă nu e probabil cel mai tehnic jucător, pentru că acela cred că este Messi, Ronaldo… ce a făcut el pentru fotbal, felul în care arată, personalitatea, profesionalismul, realizările sale.

E un fenomen! Pentru mine a fost foarte emoţionant să-l văd din nou. Cea mai mare onoare din viaţa mea”, a dezvăluit în urmă cu câțiva ani, Hugo Moutinho, relatează .