Portul de la Marea Neagră care devine punct fierbinte la 4 ani de la războiul dintre Rusia și Ucraina. De ce ridică SUA tonul la Zelenski. Interesele nebănuite

La patru ani de la invazia rusă din Ucraina, războiul nu mai e doar despre tranșee, drone și linii de front și nu a fost, practic, realist vorbind, de la început doar despre o luptă în care două tabere vor să își arate puterea.

Portul de la Marea Neagră unde Ucraina se joacă cu focul. De ce se răstesc americanii la Zelenski. Interesele de la Novorossiysk

Războiul e mai ales despre resurse, iar aici pomenim conductele, terminalele petroliere și zăcămintele din subsol. Unul din locurile unde interesele transnaționale se întâlnesc este un port de la Marea Neagră, Novorossiysk, care a devenit în ultimele luni un punct fierbinte pe harta războiului.

De curând, Departamentul de Stat al SUA a transmis Kievului un demers formal prin care cere evitarea cu orice preț a atacurilor ce afectează interesele economice americane în regiune. Mesajul a venit după un atac ucrainean cu drone asupra portului Novorossiysk, care a perturbat temporar exporturile de petrol. Informația a fost făcută publică de ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanișina. Totodată, diplomata a mai punctat că avertismentul venit de la Casa Albă nu a vizat doar descurajarea atacurilor asupra infrastructurii militare rusești, ci pagubele pe care le-ar produce economiilor americane și kazahe.

Cu alte cuvinte, Donald Trump nu i-a spus lui Volodimir Zelenski să înceteze loviturile asupra infrastructurii rusești în general, ci a tras o linie roșie acolo unde sunt în joc investiții occidentale majore. Pentru a înțelege de ce SUA ridică tonul, trebuie să explicăm mai bine harta energetică a Mării Negre!

Într-o singură lună, livrările din zona nord-estică a Mării Negre se ridică la 3 milioane de tone de țiței

Novorossiysk este situat în regiunea Krasnodar, pe malul nord-estic al Mării Negre, în Golful Tsemes. Fondat ca fortăreață în anul 1838, orașul a devenit rapid un nod comercial major, mai ales după apariția căii ferate în 1888. În perioada pre-revoluționară era al doilea cel mai mare port de export de cereale din Rusia, după Odesa. Astăzi, miza principală nu mai este grâul, ci petrolul. Novorossiysk este cel mai mare hub de export de țiței al Rusiei la Marea Neagră. Aproximativ 20% din exporturile de petrol brut ale Rusiei pleacă de aici.

Terminalul Sheksharis și alte facilități din zonă gestionează milioane de tone lunar. Într-o singură lună, livrările prin acest terminal au totalizat 3,22 milioane de tone, adică aproximativ 761.000 de barili pe zi. Un atac reușit asupra acestui port nu înseamnă doar o explozie spectaculoasă, și adevărate șocuri pe piața globală de petrol.

CPC, marele jucător de lângă Novorossiysk. Multinaționala din care fac parte Chevron și ExxonMobil, adevărata miză a avertismentului de la Casa Albă

În urma unui atac ucrainean cu drone și rachete, Novorossiysk și terminalul vecin al Caspian Pipeline Consortium (CPC), au suspendat temporar exporturi echivalente cu 2,2 milioane de barili pe zi, adică aproximativ 2% din oferta globală! Pentru piața petrolului, 2% este enorm. Prețurile au crescut imediat, pe fondul temerilor legate de o eventuală întrerupere prelungită. Pentru Rusia, miza este vitală: o oprire pe termen îndelungat ar fi forțat închiderea unor sonde din Siberia de Vest, cu costuri uriașe și efecte greu de prezis asupra capacității de export. Pentru Ucraina, în schimb, atacul a fost parte dintr-o strategie clară: lovirea economiei de război a Rusiei, prin țintirea rafinăriilor, depozitelor și infrastructurilor petroliere.

Aici trebuie să explicăm un pic și importanța CPC. Caspian Pipeline Consortium operează o conductă de aproximativ 1.500 de kilometri, care transportă țiței din Kahazastan până la terminalul Yuzhnaya Ozereevka, fix lângă Novorossiysk. Conducta gestionează 80% din exporturile de petrol ale Kazahastanului, stat membru al OPEC+. Vorbim despre petrol extras din câmpuri uriașe precum Tengiz, Karachaganak și Kashgan.

Autoritățile de la Astana au ridicat deja vocea la Zelenski, înaintea lui Trump

Miezul sensibil vine acum: printre acționarii CPC se numără companii americane precum Chevron și ExxonMobil, alături de companii rusești și statul kazah. CPC nu este doar ”o infrastructură rusească”, ci una multinațională, cu capital occidental. Atunci când o dronă ucraineană a avariat unul dintre cele trei puncte de acostare (Single Point Mooring 2), operațiunile au fost suspendate, iar CPC a transmis că este vorba despre o lovitură asupra intereselor țărilor membre. Kazahstan a protestat ferm, numind terminalul o „facilitate exclusiv civilă” protejată de normele dreptului internațional. Ministerul de Externe de la Astana a catalogat atacul drept o acțiune care afectează relațiile bilaterale cu Ucraina. Pentru SUA, mesajul este simplu: atunci când loviturile afectează Chevron și ExxonMobil, situația devine o problemă strategică.

Un port strategic pentru afacerile ruso-kazaho-americane

Așadar, reacția americană vine într-un moment politic complicat, iar insistă, încă din primele zile de la preluarea mandatului de la pe semnarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina, lucru care nu s-a întâmplat până acum.

Analiștii de politică externă spun că e puțin probabil ca Ucraina să renunțe de tot la strategia de a lovi infrastructura energetică rusă, fiind una din puținele pârghii prin care poate afecta direct economia de război a Moscovei. Atacul asupra portului Novorossiysk a demonstrat că efectele și pagubele pot fi catastrofale pentru piața globală de petrol, iar creșterile de prețuri sunt printre primele consecințe.