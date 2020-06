Porumboiu, declarație savuroasă despre Gigi Becali: „La el, toate icoanele au bani, că vin din rugăciuni”. Oferta de nerefuzat pentru un antrenor din Liga 1 și de ce pleacă Alibec de la Astra

Știri de ultimă oră, declarații incendiare, informații de maxim interes din sportul românesc și internațional, toate le puteți găsi de acum înainte în revista presei sportive pe care FANATIK v-o propune în fiecare azi. Ce spune Adrian Porumboiu despre un meci dubios între FC Vaslui și Steaua disputat în urmă cu 14 ani, la ce gest a recurs Gică Popescu atunci când reprezentanții Ministerului Transportului l-au anunțat că lucrările la calea ferată Gara de Nord – Aeroportul Henri Coandă nu vor fi gata la timp sau ce ofertă de nerefuzat din zona arabă a primit Bogdan Andone puteți citi în rândurile care urmează.

Porumboiu, reacție fabuloasă despre un meci dubios Vaslui – Steaua din urmă cu 14 ani. „La Becali, toate icoanele au bani, că la el vin din rugăciuni”

În urmă cu 14 ani, pe 7 iunie 2006, se disputa ultima etapă din Liga 1, lupta pentru titlu fiind dramatică. Se băteau la campionat Steaua și Rapid, iar ambele urmau să joace în deplasare, la FC Vaslui, respectiv la Jiul Petroșani. Steaua avea nevoie de o victorie, pe care a obținut-o cu 4-0 și a cucerit un titlu pentru care a suferit destul de mult.

S-a scris mult la vremea respectivă despre faptul că partida a fost una dubioasă, chiar finanțatorul vasluian Adrian Porumboiu declarând după meci că „jucătorii mei au stat pe burtă, simulacru jenant”. În plus, imediat după acea partidă de pomină, Steaua a transferat doi jucători importanți de la Vaslui, pe Vali Badea și pe Bogdan Panait, alimentând și mai mult teoria conspirației.

Recent, zvonurile au fost întărite de Ciprian Damian, fin al lui Adrian Porumboiu și fost conducător al grupării moldave, care a povestit despre o vizită pe care a făcut-o împreună cu Porumboiu în zilele premergătoare partidei la palatul lui Gigi Becali, unde a văzut numeroase teancuri cu bani așezate lângă niște icoane. „Îmi amintesc că palatul domnului Becali era în renovare și dânsul ne-a prezentat imobilul. La un moment dat, am intrat într-o cameră mică în care se aflau multe icoane. Printre atât de multe icoane sărea în ochi o pungă trei sferturi plină cu euro – pachete, nu știu despre cât era vorba”, a declarat Ciprian Damian pentru Prosport.

În replică, Adrian Porumboiu se apără și spune că a oferit o primă imensă jucătorilor pentru acel meci, deoarece mereu a avut ambiția să bată pe Steaua și pe Dinamo.

„E o porcărie pe care o prezintă Damian și lasă loc de interpretări. Eu nu am fost la Palat la Gigi decât o singură dată și nu în acel moment. Atunci a fost total întâmplător și nu am fost cu Damian. Nu aveam ce să caut cu el. Înainte de meci, am fost în vestiar și le-am dat jucătorilor o primă de 75.000 de dolari ca să o bată pe Steaua, de aia eram și nervos la final. Am vrut tare mult să îi batem. Erau Rednic și Teja antrenori, despre ce vorbim… Vali Badea semnase înainte de meci și era deținut în coproprietate cu Jiul Petroșani. Becali cumpărase de la Șimota cei 50 la sută. Mai mult, Badea primise de la Olăroiu deja programul de antrenament.

Meciul a fost o porcărie, de acord, dar ca să spui ce a zis Damian… Nu am văzut lângă icoanele lui Gigi vreo pungă cu bani sau altceva. Bine, la Gigi toate icoanele au bani, că la el banii vin din rugăciuni. Așa, Gigi putea să aibă saci, putea să aibă genți… Ce treabă aveam eu? A văzut el o pungă… Aruncă prafuri d-astea! Banii care s-au dat pe Panait de la Steaua i-am dat apoi înapoi când l-am readus la Vaslui. Cele mai bolnave minți nu puteau să insinueze așa ceva, mai puțin a lui Damian. Am pus în vestiar 75.000 de dolari, au fost banii acolo, îi împărțeau imediat după joc între ei.

Era o chestiune de onoare, de demnitate, nu de stat capră! Nu am stat capră! Cu Steaua și cu Dinamo am avut mereu prime speciale. Nu există în lumea asta persoană care să spună despre Porumboiu că a luat 5 lei, ca arbitru sau ca patron, de la cineva! Am vrut să mă las după acel meci și făceam bine dacă mă lăsam”, a declarat Adrian Porumboiu pentru Prosport.

Cum s-a luptat Gică Popescu pentru linia ferată ce leagă Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă

Lucrările la calea ferată care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă sunt realizate în proporție de peste 70%. Construcția ar urma să fie gata până la finalul lunii august, iar drumul dintre cele două locații va putea fi parcurs în aproximativ 15 minute. Un mare merit pentru acest lucru îl are Gică Popescu, consilier al primului ministru, care s-a zbătut cu toate puterile ca obiectivul să fie finalizat până la începerea Campionatului European de Fotbal. Contractul are o valoare de aproape 400 de milioane de lei.

Cristi Balaj, președintele Agenţiei Naţionale Antidoping, a povestit la emisiunea „Realitatea sportivă” că a asistat la o ședință cu reprezentanții Ministerului Transportului și a dezvăluit modul incredibil în care a reacționat Gică Popescu atunci când a aflat că lucrările nu vor fi terminate la timp.

„Cei care au avut inspirația de a-l invita pe Gică Popescu să conducă au fost foarte inspirați. Au rămas impresionați de nivelul de cunoștințe pe care acesta le are. Proiectul se afla într-un statut de implementare. Acum trei ani am fost într-o mare întârziere. Îmi permit să vorbesc de Gică Popescu pentru că nu este un om politic. Este consilerul premierului, nu a acceptat să fie plătit. Nu vă imaginați cât de mult a contat. L-am văzut cum s-a certat cu oameni politici. A avut un rol major de fiecare dată. Nu vă ascund faptul că a participat când s-a discutat de proiectul căii ferate. A luat planșele și le-a aruncat pe jos când cei de la Ministerul Transporturilor spuneau că nu există timp suficient. Au fost piedici” a declarat Cristi Balaj.

Show pirotehnic la stadionul Steaua la 73 de ani de la înființarea clubului

Pe 7 iunie, s-au împlinit 73 de ani de la înființarea clubului Steaua, iar suporterii echipei din Liga 4 s-au adunat la stadionul din Bulevardul Ghencea pentru a sărbători cum se cuvine evenimentul. Ei au aprins torțe și fumigene în culorile roș-albastre, dând naștere unui show pirotehnic impresionant. De asemenea, au afișat și un banner pe care era scris mesajul „Pentru Steaua facem orice!”.



Oferta de nerefuzat pentru Bogdan Andone și de ce pleacă Alibec de la Astra

Lui Bogdan Andone îi expiră contractul cu Astra Giurgiu pe 16 iunie și se află în negocieri cu conducerea clubului pentru prelungirea acestuia pe încă un an. Partea interesantă este că în timpul acestor negocieri, antrenorul a fost contactat de reprezentanții unei echipe din zona arabă, care i-au făcut o ofertă de nerefuzat.

„Am primit un telefon din Emirate, de la o echipă de primă ligă, care m-a întrebat dacă mă interesează să vin. M-a sunat cineva la 2 noaptea: Ce faci? Dorm. Mi-a zis dacă sunt interesat. Nu e o echipă de top, e din partea a doua a clasamentului, dar financiar e o ofertă foarte bună. Cumnatul Marius Şumudică o să mă sune acum, să mă certe că nu i-am zis!

Am discutat şi în perioada de pregătire cu Dani Coman, am discutat şi de strategia pentru sezonul următor, ce ne dorim din play-off. Sau continuăm încă un an sau pe 16 încetăm, nu are rost să prelungim pentru o lună. Nu ajuta nici clubul, nici pe mine. Am discutat şi cu patronul, am bătut palma, rămâne ca până la meciul cu Gaz Metan să semnăm un nou contract. Dar după oferta din Emirate voi vorbi din nou cu Dani Coman. Nu mă duc neapărat după bani. Eu am cam luat decizii în care am pierdut financiar”, a declarat Bogdan Andone la Digisport.

Și cum o veste proastă nu vine niciodată singură, Astra a mai primit o lovitură. Denis Alibec, una dintre vedetele echipei, a anunțat că va părăsi gruparea giurgiuveană în vară, după ce aceasta nu a primit licența pentru cupele europene. „Păcat că s-a întâmplat să nu luăm licența. Probabil o să plec la vară. Mai e o lună, nu mai e mult. Obiectivul nostru ăsta era, să jucăm într-o cupă europeană”, a spus Alibec.

Președintele Dani Coman confirmă iminenta despărțire de Alibec, dar îl amenință pe atacant cu o amendă. „O să îi pregătesc o amendă serioasă dacă a vorbit fără acordul meu. El știe că amenzile sunt mari rău. Să fie el sănătos, să marcheze 5 goluri în play-off și va pleca sigur de la Astra”, a spus Dani Coman.