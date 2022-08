Posibila convocare a lui Alex Mitriță la echipa națională, subiect de glume: „Poate o transpira, săracul, mai mult acolo și pierde kilograme!”

New York City l-a împrumutat pe Alex Mitriță la Al-Raed până la finalul acestui sezon. În Arabia Saudită, mijlocașul ofensiv este coleg cu Silviu Lung Jr., iar antrenor îi este Marius Șumudică, care a avut o reacție fabuloasă în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă convocare a „piticului” la națională.

Marius Șumudică, reacție genială despre convocarea lui Alex Mitriță la echipa națională

În mandatul lui Edi Iordănescu, Alex Mitriță nu a apucat să evolueze prea mult, iar în presă au apărut zvonuri legate de posibila retragere a fotbalistului. și a transmis că va onora cu mândrie orice convocare.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a comentat situația fotbalistului, pe care l-a lăudat enorm și nu a ratat ocazia să îl ironizeze pe selecționerul Edi Iordănescu. „Piticul” are 18 goluri și trei selecții sub tricolor.

„Mitriţă s-a pregătit foarte bine. Mi-a jucat foarte bine în toate amicalele, am câştigat trei şi am făcut un egal, s-a prezentat foarte bine. Este un jucător care are nevoie… Este un Alibec, este un Budescu, este un jucător care are nevoie de atenţie, cu care trebuie să ştii să te comporţi, să ştii să-l câştigi, să ştii să-i dai ca să-i ceri.

ADVERTISEMENT

Eu ştiu dacă-l mai cheamă din Saudia? Dacă ai zis să mă obişnuiesc cu temperatura, poate o transpira, săracul, mai mult acolo şi pierde kilograme, eu mai ştiu dacă … Din punctul meu de vedere, consider că nu are cum să nu facă parte (n.r. din echipa naţională). Are 27 de ani, este un jucător care unu contra unu îţi rezolvă oricând o situaţie de joc”, a declarat Marius Șumudică.

La Al-Raed, Alexandru Mitriță nu este coleg doar cu Silviu Lung Jr., ci și cu Damjan Djokovic, fostul jucător al campioanei CFR Cluj. Șumudică a dezvăluit care este atmosfera de la echipă.

ADVERTISEMENT

„Foarte bine şi Mitriţă, şi Silviu Lung şi Djokovic. Eu, în general, împreună cu staff-ul creăm o stare bună în cadrul grupului şi nu avem probleme de genul ăsta. Imediat am creat o familie (n.r. la Al Raed), am creat un grup.

Am ieşit şi la masă, am ieşit din ambietul ăla de armată, să zic aşa, şi de cantonament, cu toate că eu nu sunt un tip foarte strict”, a adăugat antrenorul lui Al-Raed.

ADVERTISEMENT

Mesaj ferm înaintea play-off-ului Conference League

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt calificate în play-off-ul UEFA Europa Conference League.

ADVERTISEMENT

„Am şi urmărit meciurile echipelor româneşti în cupele europene. Eu spun că toate cele trei echipe au şanse şi îmi doresc din suflet să se califice. Maribor nu mai este ce era, Beer Sheva nu mai este ce era, am văzut că au doar doi străini prin lot sau ceva de genul ăsta. Nu mai e ce era când juca Toni Nwakaeme acolo şi apoi s-a dus la Trabzonspor.

Deci, eu cred că toate echipele noastre au şanse, pentru că şi celelalte echipe au slăbit. În plus, echipele noastre au adus lumea la stadion… Înseamnă mult. Fotbalul românesc este în momentul de faţă într-o creştere vizibilă”, a mai spus Șumudică.