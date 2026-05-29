Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali

FCSB a reuşit să îşi „spele” sezonul sub aşteptări cu o calificare în preliminariile Conference League. Echipa pregătită de Marius Baciu a trecut de Dinamo la baraj, scor 2-1, şi a prins in extremis ultimul loc în cupele europene. Roş-albaştrii vor evolua în Conference League, împreună cu CFR Cluj. U Cluj e în Europa League, iar Universitatea Craiova intră în preliminariile Champions League.
FCSB nu va intra în turul inaugural din Conference League, ceea ce este o veste bună pentru formaţia patronată de Gigi Becali. Roş-albaştrii vor intra în turul doi preliminar şi vor avea statutul de cap de serie în toate tururile preliminare ale competiţiei, cu mari şanse de a prinde faza principală.
Echipa pregătită de Marius Baciu va avea de trecut trei tururi pentru a prinde faza principală, care poate asigura un pot important roş-albaştrilor. În plus, FCSB are parte de un coeficient excelent, care poate fi îmbogăţit printr-un parcurs bun în competiţie, împotriva unor adversari consideraţi inferiori roş-albaştrilor.
Având în vedere că FCSB are un coeficient foarte puternic, al şaptelea dintre toate echipele care intră din această fază, se va bucura de adversari abordabili în fiecare tur, fiind cap de serie inclusiv în play-off, dacă ajunge până acolo.
Printre echipele pe care le poate întâlni FCSB în turul doi preliminar se numără:
FCSB porneşte ca favorită în faţa oricăruia dintre aceşti adversari, dar evident, are şi adversari care sunt de evitat în acest tur preliminar. Printre aceste fomaţii de evitat se numără Beitar Ierusalin şi Hapoel Tel Aviv din Israel, Vojvodina Novi Sad din Serbia sau Debrecen, din Ungaria. Un alt duel dificil ar fi cu IFK Goteborg, echipă cu o valoare a lotului de 18,5 milioane de euro.
În schimb, FCSB ar putea avea parte de un tur de încălzire în cazul în care sorţii îi scot în cale un adversar precum Vikingur, La Fiorita, Valetta, Coleraine, Derry City sau Shelbourne. Cel mai mare atu al roş-albaştrilor este că în preliminarii nu dau de „balauri” graţie coeficientului important, construit în ultimii ani.
FCSB îşi va afla adversara pe data de 18 iunie, când va avea loc tragerea la sorţi pentru primele două tururi preliminare din Conference League. Fosta campioană va intra direct în turul doi preliminar, care se va desfăşura pe 24 şi 31 iulie, în dublă manşă, tur-retur. Pe data de 21 iulie se vor trage la sorţi şi meciurile din turul 3 preliminar.
Tragerea la sorţi pentru play-off va avea loc pe 4 august, înainte de disputarea meciurilor in turul 3 preliminar, care se joacă pe 7 şi 14 august. În cele din urmă, FCSB va juca pentru calificarea în fazele principale din Conference League în play-off-ul programat pe 21 şi 28 august.
Şansele ca FCSB să prindă faza principală din Conference League sunt mari. Este posibil ca barajul cu Dinamo să fie cel mai dificil obstacol din calea foştilor campioni ai României. Cu un coeficient de 25.500, FCSB îşi asigură statutul de cap de serie în fiecare tur.
Având acest avantaj, evită adversari precum Ajax, Sporting Braga, Atalanta, FC Copenhaga, Panathinaikos, Freiburg, AS Monaco, Brighton sau Getafe, echipe considerate favorite la câştigarea trofeului.