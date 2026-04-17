Pospelov, reacție vehementă după eliminarea din Oțelul – UTA 1-0: „Nu înțeleg, au fost și alte decizii greșite”. Ce a zis Mihalcea

Adrian Mihalcea a oferit primele reacții după ce Cristi Moldoveanu i-a acordat cartonaș roșu lui Pospelov în Oțelul - UTA 1-0. Ce a avut de reproșat antrenorul arădenilor.
Iulian Stoica
17.04.2026 | 19:58
Adrian Mihalcea, un car de nervi după Oțelul - UTA 1-0. Foto: sportpictures
Oțelul – UTA, din etapa a 5-a din play-out-ul SuperLigii, s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei Ciobanu, în minutul 19, după ce a transformat un penalty. Totuși, gălățenii au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 16, când arbitrul Cristian Moldoveanu l-a eliminat pe Pospelov, după un henț în careu. Mai mult decât atât, Alomerovic a fost, la rându-i, eliminat în minutele de prelungiri, ca urmare a unui fault din spate.

Adrian Mihalcea, verdict după ce Cristi Moldoveanu l-a eliminat pe Pospelov

La scurt timp după fluierul final al meciului Oțelul – UTA 1-0, Adrian Mihalcea s-a arătat dezamăgit de faptul că a rămas fără doi jucători importanți, eliminați, în contextul în care etapa viitoare se va duela cu Farul Constanța. Întrebat despre eliminarea lui Pospelov, antrenorul arădenilor a evitat să vorbească despre arbitrajul lui Cristi Moldoveanu, însă a mărturisit că este nervos după rezultatul înregistrat.

„Am luat două cartonașe roșii, au fost eliminați doi oameni de bază. Nu aș vrea să discut despre arbitraj, nu am făcut-o niciodată. Sunt nervos, îmi doresc enorm să câștigăm. Jucătorii aveau nevoie, în meciul de astăzi, de un impuls. Am reproșat faptul că nu a fost corner, se vede clar la faza în care a fost implicat Pospelov. Am încercat, am avut câteva ocazii, dar nu am reușit astăzi. Nu am ce să le reproșez băieților.

Nu pot să vorbesc despre viciere de rezultat. Pe mine mă interesează echipa mea, însă am pierdut doi oameni de bază pentru meciul cu Farul. Sunt alții care vorbesc despre arbitraj, dar eu nu am făcut-o niciodată. Să spunem că nu am pierdut, ci nu am câștigat. Așa e play-out-ul, pe viață și pe moarte, și vor mai fi meciuri de acest gen”, a declarat Adrian Mihalcea la flash-interviu, potrivit Digi Sport.

Pospelov, surprins de eliminare

Pospelov a declarat că a fost complet surprins în momentul în care Cristi Moldoveanu l-a eliminat, în contextul în care mâna sa se afla într-o poziție naturală. Fundașul ucrainean a susținut că arbitrul a avut foarte multe decizii greșite împotriva UTA-ei, iar frustrarea este mare după eșecul de la Galați.

„Nu a fost corner, nu știu de ce s-a acordat. Mingea a atins mâna, dar aceasta era într-o poziție naturală. Nu înțeleg de ce s-a dictat penalty și de ce am fost eliminat. Îl puteți întreba pe arbitru de ce a luat această decizie. După penalty au mai fost și alte decizii greșite. Nu știu dacă au fost împotriva UTA-ei, toți facem greșeli, însă astăzi au fost prea multe din partea lui. A fost un drum greu până aici, ne-am pregătit toată săptămâna pentru acest meci și este frustrant”, a spus Dmytro Pospelov.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!