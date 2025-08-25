Sport

Post Malone și La Liga o lasă pe FC Barcelona fără stadion pentru meciul cu Valencia. Yamal și compania, obligați să se mute în alt oraș!

Barcelona trece printr-o situație de-a dreptul uluitoare în La Liga. Dacă Camp Nou nu va fi gata, catalanii riscă să-și joace meciul de acasă cu Valencia pe un stadion inedit.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 20:30
Post Malone si La Liga o lasa pe FC Barcelona fara stadion pentru meciul cu Valencia Yamal si compania obligati sa se mute in alt oras
La Liga și Post Malone o mută pe Barcelona din oraș în meciul cu Valencia. Sursă foto: Colaj Fanatik

În ultimele sezoane, Barcelona a fost nevoită să-și dispute meciurile de acasă pe stadionul Olímpic din oraș, Spotify Camp Nou fiind încă în lucrări de renovare. Ei bine, clubul catalan trece printr-o situație surprinzătoare și s-ar putea să plece din oraș pentru partida cu Valencia de acasă, din etapa 4 din La Liga.

Post Malone și La Liga o lasă pe FC Barcelona fără stadion pentru meciul cu Valencia

Dacă până în acest sezon, cât Camp Nou s-a aflat în renovare, Barcelona își disputa meciurile de acasă pe stadionul Olímpic, acum Hansi Flick și compania trec printr-o situație bizară. Arena este ocupată din cauza unui concert Post Malone și organizatorii nu au destul timp pentru demontarea scenei și pregătirea gazonului pentru meci.

Catalanii își dispută primele 3 partide din campionat în deplasare, urmând ca în etapa a 4-a să se dueleze cu Valencia pe teren propriu. Cum Barcelona nu are un stadion disponibil, clubul a încercat să facă schimb și să joace la „Lilieci” în tur, ca în retur duelul să aibă loc pe Spotify Camp Nou. Ei bine, granzii Spaniei s-au lovit de un refuz din partea La Liga, oficialii ligii excluzând opțiunea de a juca pe Mestalla.

Cu 3 săptămâni rămase până la Barcelona – Valencia, în acest moment nu este clar dacă se va putea juca pe Spotify Camp Nou. Clubul blaugrana lucrează contra cronometru pentru a respecta ultimul termen stabilit pentru redeschidere, însă, dacă nu vor obține permisele necesare, se ia în considerare alternativa de a juca pe stadionul Montilivi.

Estadi Johan Cruyff, prea mic pentru standardele La Liga

O altă opțiune viabilă pentru FC Barcelona era să-și dispute meciul cu Valencia pe Estadi Johan Cruyff. Din nefericire, arena unde Barcelona B și Barcelona Feminin își dispută partidele este prea mică pentru standardele La Liga. Arena are doar 6.000 de locuri, pe când liga spaniolă are o cerință clară, anume ca capacitatea să fie de minim 8.000 de locuri. În același timp, catalanii nu iau în calcul ca duelul cu „Liliecii” să se dispute cu porțile închise.

Cea mai viabilă soluție ar fi ca Hansi Flick și jucătorii să se deplaseze pe stadionul Montilivi. Această arenă are o suprafață de 14.624 de locuri și o găzduiește pe Girona. Dacă se va ajunge la acest scenariu, FC Barcelona ar trebui să se deplaseze din oraș, lucru deloc confortabil pentru echipele de fotbal.

