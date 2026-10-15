Postare șocantă a lui Lech Poznan: Cum au atacat pe Bayer Leverkusen înaintea meciului

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, pe stadionul Enea, în etapa a doua din faza principală a Europa League, 4-0. Pentru ”aspirine” au marcat Tillman, Maza și Schick (”dublă”). Totuși, înainte de startul partidei, polonezii au făcut o postare șocantă pe rețelele de socializare.

Lech Poznan, derapaj îngrozitor pe rețelele de socializare

Cu doar o oră înaintea fluierului de start, polonezii au șocat internauții cu o postare ofensatoare la adresa lui Bayer Leverkusen. Campioana din Ekstraklasa s-a legat de trecutul tumultos al poporului german. Lech Poznan a postat o imagine ironică în care au parodiat echipa de start a lui Bayer Leverkusen. Jucătorii ”aspirinelor” au fost înlocuiți în grafică de foști lideri comuniști și dictatori din întreaga lume.

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În imagine se poate observa cum este format din: Stalin, Lenin, Mao Zedong, Torcki, Marks, Engels, Fidel Castro, Che Guevara, Kim Il-Sung, Ho Chi Minh, Pol Pot. Pe bancă au fost trecuți: Nikita Hrușciov, Bejnev, Gorbaciov, Josip Broz Tito, Nicolae Ceaușescu, Honecker, Jaruzelski, Kim Jong-Il, Daniel Ortega. Postarea de pe X a fost însoțită de textul: ”Echipa de start a rivalilor noștrii – «Comuniștii»”.

📝 Wyjściowy skład naszych rywali – „Komunistów”

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#LPOB04 https://t.co/DkYyctjJFm — Lech Posnań ⭐️ (@lechposnan1922)

Internauții au criticat atacul lansat de polonezi, chiar în comentariile postării: ”Glume fără clasă”, ”Unde este postarea cu scorul final?”, ”Imaginează-ți să postezi asta și să pierzi” sau ”Totul pentru a vă îngenunchia, 3-0, în propria «fortăreață»”. Imaginea a strâns 4.700 de aprecieri și peste 650 de distribuiri până la finalul partidei.

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Ura dintre Polonia și Germania este alimentată de istorie

Polonia și Germania au un istoric tumultos, încă din secolul al 19-lea. În 1871, o parte din teritoriul polonez a fost anexat de Germania, iar conducătorii de la Berlin au impus o politică de germanizare a teritoriului. În zona anexată, limba poloneză a fost interzisă, la fel și tradițiile localnicilor. Polonia și-a recăpătat independența de abia în 1918, după Primul Război Mondial, obținând din nou acces la Marea Baltică, însă pierderea teritoriului pentru aproape 51 de ani a generat un puternic sentiment de naționalism, dar și ură față de Germania.

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Țara ”vulturilor albi” a avut de suferit și în Al Doilea Război Mondial. Pe 1 septembrie 1939, Germania Nazistă a invadat Polonia, în baza Pactului Ribbentrop-Molotov. Momentul a declanșat a doua conflagrație mondială. Ocupația germană a dus la uciderea a milioane de polonezi pe toată durata războiului și distrugerea infrastructurii țării. La finalul războiului, Polonia și-a recăpătat independența, însă granițele au fost mutate spre vest, pe linia Oder-Neisse. Aproximativ 8.8 milioane de etnici germani au fost expulzați din țară.