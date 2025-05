Postarea controversată a lui Daniel Bîrligea, în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. „Un campion își respectă adversarul, nu îl umilește!”. Ce riscă jucătorul FCSB?

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, prin vocea președintelui Csaba Asztalos, s-a poziționat în exclusivitate pentru FANATIK cu privire la situația lui Daniel Bîrligea, după .

Daniel Bîrligea, sancționat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării?

După ce FCSB a devenit campioană matematic, Bîrligea a publicat o fotografie în care un berbec ține în lesă doi câini supărați și în care apar și trei ciori. pentru aluzia cu tentă rasistă la adresa fanilor Rapidului.

Csaba Asztalos a subliniat, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, că Daniel Bîrligea a greșit, însă nu trebuie etichetat ca fiind rasist. Atacantul celor de la FCSB riscă să primească o amendă de la CNCD. Până acum nu a fost depusă o plângere împotriva sa. Asztalos a apreciat că problema provocată de Bîrligea poate fi rezolvată punctual prin dezbatere publică.

„Nu știu, cred că e o lipsă de imaginație. Ați văzut în alte campionate la Liverpool, de exemplu, cum au sărbătorit jucătorii sau ce au postat, sau la Bayern Munchen și așa mai departe. Eu nu mai știu ce am putea să facem. E vorba de educație și ar trebui un pic discutat pe acest subiect. Dar, nu vreau, adică nu e o chestie să calific pe cineva. Ești campion, felicitări, te bucuri, ești respectat și mergem mai departe. Nu cred să se gândească lumea că acești jucători de la echipele concurente s-ar putea întâlni între ei la națională.

S-ar putea ca pe parcursul carierei tale să joci la echipele respective. Nu știi niciodată unde te duce fotbalul. Dincolo de acest lucru, e o competiție în care ești mai bun și ești campion raportat la celelalte echipe. Fără acele echipe concurența nu există și nu poți să evoluezi. Ei se construiesc reciproc în acest sport. E un sport pe echipe. Cred că aceste lucruri ar trebui lăsate. Putem să ne exprimăm altfel când suntem campioni. Un campion nu-și umilește adversarul pe care l-a învins, îl respectă. Pentru că în urma competiției cu acei adversari a ajuns campion și merge mai departe.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, poziție prin președintele Csaba Asztalos, în cazul lui Daniel Bîrligea

Eu cred că aici trebuie un pic gândit și lucrat. Normal, nu îl calificăm pe domnul Bîrligea. Nu e voie să punem o etichetă. (Horia Ivanovici: Și nici nu cred că merită Bîrligea eticheta asta de rasist. Acum, sincer, chiar nu mi se pare genul). În general, oamenii nu trebuie etichetați și nu este bine să etichetăm. Putem să greșim. Important este să ne dăm seama și să corectăm, iar pe viitor să știm să gestionăm astfel de situații. Când ești un campion, trebuie să ai și partea de modestie și să fii umil.

Să nu-ți umilești adversarii și concurenții, pentru că raportat la ei ai devenit campion, jucând cu ei ai devenit campion și poate la anul nu vei fi tu campion. Va fi o altă echipă și vor fi alți jucători. Nu poți să te comporți așa ca un campion. Trebuie să-ți respecți adversarii, care mâine vor fi coechipierii tăi la echipa națională, de exemplu, unii dintre ei. (Horia Ivanovici: Bun, concret, Bîrligea sau FCSB-ul riscă ceva ca să revenim la lege?) Nu am primit nicio plângere în acest sens. Eu cred că dezbaterea publică și faptul că putem să învățăm din greșeli ar putea fi suficient într-un astfel de caz.

(Horia Ivanovici: Da, am înțeles. Deci oricum n-ați primit nimica până acum?) Până la acest moment nu am primit nicio plângere, dar repet, consider că nu trebuie să exagerăm și putem să gestionăm prin dezbatere publică. (Horia Ivanovici: În astfel de cazuri, dacă se primesc plângeri, bănuiesc că sancțiunea maximă e vreo amendă, nu? ). Da, e doar o amendă, bineînțeles”, a declarat Csaba Asztalos, .

Csaba Asztalos: „Oamenii pot să greșească”

Ulterior, fondatorul FANATIK l-a întrebat pe Asztalos ce se poate face pentru a nu mai exista derapaje ca cel comis de Daniel Bîrligea: „Am înțeles. Dar ce facem cu educația asta? Când ne potolim odată? Când învățăm să ne bucurăm și noi ca oamenii? Pentru că mie ce nu-mi place în toată chestia asta, că dacă ar fi făcut-o un jucător mai în etate, mai în vârstă, de 35 de ani, spuneam: ‘domnule, ăsta a trecut prin viață, n-a făcut nimic‘. Dar Bîrligea e un băiat tânăr. Duci în continuare lupta asta absurdă, tu fiind un tip tânăr. Știți cum e? De la cei tineri dorim în primul rând să schimbe mentalitățile, nu, domnul Asztalos?”.

„Așteptăm de la toată lumea. Știți cum e comportarea… Probabil că hora bucuriei și a șampaniei a fost mai puternică. Și e normal să se bucure pentru că e un campionat lung. Au obținut rezultate foarte bune în acest sezon. Au un avantaj enorm pornind de pe prima poziție în cupele europene anul viitor. Sunt cap de serie. Adică cumva FCSB sau Steaua, cum îi zic eu, a ajuns să fie o echipă, nu să aibă doar individualități și a avut nevoie de câțiva ani să ajungă acolo încât să se așeze chimia între individualități, antrenori, finanțatori. Și domnul Stoica e acolo, că și dânsul e foarte important în ce înseamnă Steaua și această echipă, dar în sfârșit au găsit un echilibru care duce la performanță.

(Horia Ivanovici: Da, asta e clar. Bine, mai e ceva în favoarea lui Bîrligea, aseară și-a cerut scuze, sincer, după meci. A spus că a fost o greșeală, că îi pare rău). Asta vreau să zic, că oamenii pot să greșească, un jucător cerebral, nu trebuie să etichetăm. (Horia Ivanovici: Nu, dar și-a cerut scuze, băiatul, chiar sincer, aseară. A zis: ‘domnule, m-a luat valul, chiar îmi cer scuze’). Este un lucru de apreciat”, a conchis Csaba Asztalos.