Postarea de 4 milioane de aprecieri a soției lui Messi după dramaticul Argentina – Egipt 3-2. Cele 5 cuvinte transmise de Antonela

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Campioana mondială en-titre, Argentina, a fost condusă aproape 80 de minute cu 2-0 de Egipt, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din SUA, Mexic și Canada. Leo Messi și colegii săi și-au amintit pe final cine sunt și au revenit incredibil, câștigând cu 3-2. De la acest dramatic meci nu a lipsit soția starului lui Inter Miami, Antonela Rocuzzo. Cum s-a bucurat aceasta în tribune și ce a postat după partidă pe o platformă de socializare.

Imagini spectaculoase cu soția lui Messi după ce starul argentinian a egalat cu Egipt la Cupa Mondială

Indiferent de cum se va termina această Cupă Mondială pentru Argentina, meciul contra Egiptului lui Salah va rămâne mereu în memoria fanilor sud-americani, în special a celor prezenți pe Mercedes-Benz Stadium. Printre spectatorii de lux de pe stadionul din Atlanta s-a numărat și soția lui Messi, Antonela Roccuzzo.

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Pe platformele de socializare au apărut mai multe clipuri video care arată momentul de bucurie maximă din familia fotbalistului argentinian. După golul de 2-2 marcat de Lionel Messi în minutul 83, Antonela și cei trei băieți ai cuplului, Thiago, Mateo și Ciro, explodează de entuziasm, alături de întreaga lojă.

Bucuria soției lui Messi nu s-a oprit aici. La scurt timp după calificarea dramatică a Argentinei, . Aceasta a urcat pe contul ei fotografii alături de cei trei băieți, toți purtând tricouri cu numărul 10 al lui Messi. În mesajul ei, unde i-a dat tag și lui Messi, a scris 5 cuvinte: ”Hai, Argentina! Nu am cuvinte!”

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A reação de Antonela e da família de Messi após o empate da Argentina. 😍❤️ — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_)

Postarea Antonelei s-a viralizat instant: 4 milioane de aprecieri

Postarea Antonelei Roccuzzo de pe Instagram a inclus și imagini cu Messi purtat pe brațe de coechipieri după victorie, precum și momente emoționante în care acesta sărbătorește alături de suporteri. Ca de obicei, orice apare pe contul soției starului sud-american se viralizează instantaneu.

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Cea din prezent a ajuns, la ora publicării acestui material, la circ la 4 milioane de vizualizări. De asemenea, alte zeci de mii de persoane au transmis mesaje de felicitare și de apreciere pentru Messi și familia sa. Peste 40 de milioane de urmăritori are, numai pe Instagram, Antonela Roccuzzo. Aceasta a postat constant imagini de la Cupa Mondială 2026. Nu a lipsit de la nicio partidă a soțului ei.

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Ce urmează pentru Argentina lui Messi la Cupa Mondială

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, . Deținătoarea trofeului a pus mâna pe biletele pentru ”sferturi” după ce a revenit de la 0-2 și a învins Egiptul cu 3-2. Echipa din Africa a condus prin golurile lui Yasser Ibrahim și Mostafa Zico. Anterior, Lionel Messi a ratat un penalty în prima repriză.

Când nimeni nu mai spera, cu doar 11 minute înainte de final, campioana mondială a izbutit o ”remontada” spectaculoasă. Romero a redus din diferență în minutul 79, Messi a egalat în minutul 83, iar Enzo Fernandez a marcat golul victoriei în prelungiri. Astfel, speranțele Argentinei la un nou titlu mondial rămân intacte.

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Pe 12 iulie, în sferturile de finală, Argentina va întâlni Elveția în Kansas City. Europenii au eliminat Columbia după un alt meci dramatic. A fost 0-0 după 120 de minute și 4-3 la loviturile de departajare. Câștigătoarea acestui duel va juca în semifinale cu învingătoarea disputei europene Norvegia vs. Anglia.