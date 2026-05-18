Postarea lui Mirel Rădoi i-a şocat pe Adi Ilie, Şumudică şi Mitran: “E ca şi cum se mărită o fostă de-a ta şi pui poză de la nunta ei cu soţul şi cu tine”

Postarea lui Mirel Rădoi, care a pus o poză cu titlul din SuperLiga alături de Filipe Coelho i-a şocat pe Adrian Ilie, Marius Şumudică şi Marius Mitran.
Marian Popovici
18.05.2026 | 16:30
Universitatea Craiova a câştigat eventul în SuperLiga, după 5-0 cu U Cluj în penultima etapă din play-off. Imediat după meci, fostul antrenor al oltenilor, Mirel Rădoi, a postat o imagine în care apare alături de titlu şi de Filipe Coelho, noul antrenor al echipei.

Ce spune Adi Ilie despre postarea lui Rădoi: „Mai bine nu posta nimic!”

Postarea i-a surprins pe cei prezenţi în studio-ul FANATIK SUPERLIGA. Adrian Ilie a spus că Mirel Rădoi a greşit şi mai bine nu posta nimic, marele merit pentru campionatul câştigat de Universitatea Craiova avându-l Filipe Coelho:

„No comment. Nu avem ce să comentăm, mai bine nu posta nimic. S-a mai întâmplat la Chelsea cu Di Matteo, care a venit pentru cinci meciuri şi a câştigat Champions League ca antrenor. Am jucat şi eu 6 luni la Galatasaray, iar la finalul sezonului mi-au trimis tricoul de campion, dar nu m-am băgat în poză. Coelho a făcut foarte multe schimbări. Ajunge la meciul decisiv cu U Cluj, pe care l-a citit foarte bine”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Mitran: „E ca şi cum se mărită o fostă de-a ta şi pui poza de la nunta ei cu soţul şi cu tine”

Marius Mitran a spus că nu a mai întâlnit un astfel de gest în care fostul antrenor al echipei să se laude cu performanţele reuşite de noul antrenor. Jurnalistul a spus că e ca şi cum fosta iubită s-a măritat cu altcineva, dar tu apari în poza de nuntă cu noul ei soţ:

Să luăm partea bună şi să spunem că e un regret că a plecat. Mi-am făcut cruce. Nu se poate face aşa ceva. Are şi el un merit, a fost acolo, dar nu îţi pui poza. Nu am mai văzut aşa ceva. Nu a făcut nimeni aşa ceva. Ştii care e problema acestei poze? Nu are ce să caute cu Filipe Coelho în aceeaşi fotografie. Putea să pună o poză cu el, dar meritul uriaş pentru acest trofeu este al acestui portughez. 

E ca în bancul ăla în care merg pe pod şoriceii cu elefanţii. Şi spun şoriceii: „Mamă, ce mai tropăim”. Cam aşa şi aici. Nu trebuia să facă poza. Tu ai vrut să pleci de acolo, nu te-a interesat această echipă. Te-a interesat ce-ai vrut tu, presiunea ta interioară. Te-a bătut UTA Arad acasă şi ai plecat. Portughezul trebuie să fie doar el cu trofeul. 

Suntem de o delicateţe extraordinară. Cine l-a ţinut în poziţia aia? Să ne aducem aminte că pe Mora l-a scos din lot şi a jucat în poziţia aia cu băiatul din Guineea Ecuatorială, care juca pe picior stâng şi el îl băga în dreapta (n.r. Basilio Ndong). Totul s-a schimbat la el: siguranţa, capacitatea de a suferi, familia pe care a creat-o. N-a protestat nimeni. Ştii cum e asta? Eu am fost cu o fată. Dar fata aia se mărită. Şi în poză apar şi eu cu ăla. E ca şi cum se marită o fostă de-a ta şi pui poza de la nunta ei cu soţul şi cu tine”, a spus Mitran.

Marius Şumudică, despre postarea lui Rădoi: „Îi pare rău că a plecat, asta simt eu. Îşi dă seama că a făcut o mare eroare”

Marius Şumudică e de părere că Mirel Rădoi regretă faptul că a plecat de la Universitatea Craiova. Şumi spune că antrenorul român a luat doar alegeri proaste după ce şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova, mai ales că nici în Turcia nu are parte de succes:

Am căutat şi eu ieri, voiam să îmi fac şi eu cu CFR Cluj. Făcusem 21 de puncte (n.r. în sezonul 2021-2022), dar nu mă pricep cu tehnologia, cu astea. Probabil la Mirel Rădoi e frustrarea asta… Îi pare rău că a plecat, asta simt eu. Îşi dă seama că a făcut o mare eroare. Eu cred că era campioană şi cu Mirel Rădoi. Au cel mai bun lot, cel mai bun management. Le va fi greu să se bată cu Universitatea Craiova. 

Rezultatele nu îl avantajează. La FCSB echipa nu practica un joc ok, la Gaziantep are patru înfrângeri şi un gol marcat. Acolo e greu să antrenezi. Îşi dă seama că a făcut alegeri greşite. Probabil că a vrut să nu îl uite lumea, că şi-a adus şi el aportul. Dar nimeni nu l-a gonit de la Universitatea Craiova. Este foarte impulsiv şi în anumite momente ia astfel de decizii. Din punctul meu de vedere nu îşi avea rostul”, a spus Şumudică.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
