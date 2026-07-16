Postarea virală din patul lui Lionel Messi, la 12 ore după calificarea în finala CM. Foto

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Argentina lui Lionel Messi (39 de ani) s-a calificat în finala Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic după ce a învins Anglia în semifinale cu scorul de 2-1, revenind fantastic și marcând ambele goluri pe final de meci. În marea finală de duminică seară, campioana en-titre va avea deci șansa să își apere trofeul cucerit în 2022 în Qatar în fața Spaniei, în vreme ce finala mică de sâmbătă seară se va disputa între Anglia și Franța.

Lionel Messi, fotografie alături de Rodrigo De Paul în patul din camera de hotel după calificarea Argentinei în finala CM

În mod evident, victoria obținută împotriva englezilor a generat o bucurie imensă în rândul argentinienilor, bineînțeles în contextul istoric zbuciumat existent între cele două națiuni, atât la nivel fotbalistic, după „Mâna lui Dumnezeu” din Mexic în 1986, cât mai ales din perspectivă politică,

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De altfel, jucătorii naționalei pregătite de Lionel Scaloni chiar au afișat un banner cu un mesaj mai mult decât sugestiv în acest sens, chiar pe teren, la scurt timp după încheierea meciului: „Malvinele sunt ale Argentinei”. De asemenea, și suporterii argentinieni, acompaniați și de fotbaliști în anumite momente, au apelat la diferite scandări jignitoare la adresa britanicilor în acest context.

În cele din urmă sărbătoarea Argentinei s-a încheiat, iar jucătorii și staff-ul tehnic s-au îndreptat spre hotel. A doua zi, în cursul dimineții, deci la aproximativ 12 ore de la finalul meciului, Rodrigo De Paul (32 de ani), „locotenentul preferat” al lui , coechipierul său și de la Inter Miami și colegul său de cameră, a postat pe Instagram o fotografie făcută chiar în patul din camera de hotel.

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Postarea care a făcut furori pe internet

Bineînțeles extrem de relaxați și zâmbitori după performanța reușită, Messi și De Paul au transmis cu această ocazie către urmăritorii lor din spațiul virtual un mesaj simplu: „Bună ziua”. Postarea s-a viralizat rapid și a înregistrat într-un timp foarte scurt un număr mai mult decât considerabil de aprecieri din partea fanilor.