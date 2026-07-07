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Postările virale ale surorii lui Cristiano Ronaldo, imediat după ce Portugalia a părăsit Campionatul Mondial: „Ce mândrie!”

Sora lui Cristiano Ronaldo a postat o serie de InstaStory-uri imediat după eliminarea Portugaliei de la Campionatul Mondial. Ce a scris despre fratele său
Ciprian Păvăleanu
07.07.2026 | 05:23
Postarile virale ale surorii lui Cristiano Ronaldo imediat dupa ce Portugalia a parasit Campionatul Mondial Ce mandrie
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Ce a postat sora lui Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania 0-1
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Povestea lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) la Campionatele Mondiale s-a sfârșit odată cu eliminarea Portugaliei de la CM 2026. Spania s-a impus după un gol în prelungiri, marcat de Mikel Merino, iar lusitanii părăsesc competiția încă din faza optimilor de finală. Sora lui CR7, care a dezvăluit în urmă cu câteva zile că fratele său se va retrage de la națională după acest turneu final, a postat o serie de InstaStory-uri emoționante.

Ce a postat sora lui Cristiano Ronaldo după Portugalia – Spania 0-1

Portugalia a făcut un nou meci dezamăgitor, iar Roberto Martinez nu a reușit să scoată tot ce e mai bun din fotbaliștii săi, care nu au reușit să pună foarte multe probleme Spaniei. Veniți de la cele mai mari cluburi ale lumii, portughezii par că nu se găsesc foarte bine în joc și că duc lipsă de idei ofensive, deși, pe hârtie, au una dintre cele mai bune linii de mijloc.

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Ambele formații au jucat destul de slab, iar meciul părea că se îndreaptă spre prelungiri, însă Ferran Torres l-a găsit foarte bine cu o pasă pe Mikel Merino, care a înscris și a dus-o pe Spania în sferturile de finală. Sora lui Cristiano Ronaldo a postat imediat o serie de poze cu fratele său.

InstaStory-urile postate de sora lui Cristiano Ronaldo
InstaStory-urile postate de sora lui Cristiano Ronaldo

În prima postare este vorba de un simplu mesaj de mulțumire, deși pe fundal este o imagine cu Cristiano Ronaldo dezamăgit: „Mulțumim, Cristiano Ronaldo!”. În cel de-al doilea ea a pus o poză cu toată naționala Portugaliei, însă mesajul este adresat tot fratelui ei: „Mândră! Cine a văzut, a văzut. Îți mulțumesc, frățioare! Mulțumim, Portugalia!”. În ultima postare este prezentată o știre care spune: „Cristiano Ronaldo a părăsit terenul emoționat, în aplauzele și strigătele fanilor. Jucătorul tocmai și-a încheiat parcursul la Cupele Mondiale”, la care sora sa a adăugat: „El este fotbalul! Ce mândră sunt de fratele meu!”.

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Ce a spus Katia Aveiro despre retragerea lui Cristiano Ronaldo

După ce a fost contestat de foarte multă lume, deși Portugalia nu are o variantă mai bună care să-i poată lua locul în centrul ofensivei, cel mai probabil Cristiano Ronaldo nu va mai continua la națională și se apropie ușor, ușor chiar de retragerea din fotbal. Înainte de meciul cu Croația, Katia Aveiro, sora sa, a dezvăluit că fratele ei are în plan să se retragă din națională după CM 2026.

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„Din informațiile pe care le am, puteți începe să vă luați rămas-bun. Așa că bucurați-vă de el cât încă mai puteți. Nu cred că vă veți lua rămas-bun astăzi, dar acel moment se apropie. Cred cu adevărat că acesta este ultimul său dans, așa că savurați fiecare clipă, pentru că va fi foarte greu să mai găsim un jucător ca el”, a declarat Katia Aveiro, chiar înainte de Portugalia – Croația.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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