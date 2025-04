„Postesc degeaba, că am păcătuit!”. Cristi Balaj spune dacă se va mai împăca vreodată cu Marius Avram după războiul din ultima vreme

, primul președintele lui CFR Cluj, cel de-al doilea specialistul în arbitraj pentru Digi Sport, a avut un prim episod în acest an în luna februarie, după un meci CFR Cluj – Hermannstadt, terminat 1-0.

Cristi Balaj: „Cum poate Marius Avram să spună că nu am caracter?”

Însă, în ultimele zile, s-a trecut la un adevărat război. pentru afirmația acestuia că penalty-ul care a decis meciul a fost corect. Iar totul a luat amploare . Mai mult, într-o intervenție prin conferință video la FANATIK SUPERLIGA, .

În acest context, Cristi Coste l-a întrebat direct pe președintele lui CFR Cluj care sunt șansele să apară o împacare între cei doi foști arbitri. „Nu știu. Mai și postesc… Am și păcătuit aseară, postesc degeaba! Îți dai seama că îmi pare rău că am avut acea discuție. Crezi că sunt fericit că am avut acea discuție?

Mai ales că mă și cunoașteți. Poți să spui orice despre mine Cristi, că mă cunoști, și Marius (n.r. – Mitran) m-a prins ca jurnalist, Robert (n.r. – Niță) și Sabin (n.r. – Ilie) ca jucători, dar nu poți să zici că nu am caracter.

Cum poți să spui că n-am caracter? Eu, care 15 ani nu am zis nimic și am intervenit acum doar pentru că tu, Marius Avram, ai mințit. Și mi-am dus crucea. Când am fost retrogradat și am aflat, m-au sunat cei de la comisia UEFA că ce face… și cum se negociază ca să fiu retrogradat, am plâns”, a dezvăluit Cristi Balaj în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, atac brutal la Marius Avram: „Tu vorbești de caracter?”

Faza la care face referire Cristi Balaj s-a întâmplat într-o partidă Copenhaga – Barcelona, când el, în calitate de arbitru principal, nu a dictat o eliminare pentru portarul Barcelonei. Ulterior, el a fost retrogradat în ierarhia arbitrilor.

„Normal că tu (n.r. – Marius Avram) ai depășit ușor momentul. Dar eu am plâns atunci, că am muncit. Și la mine, taică-miu nu a fost în arbitraj. Taică-miu a lucrat în comerț. Nu am avut pe nimeni la fotbal. A trebuit să muncesc de două ori mai mult, a trebuit să învăț. Știam și unde se pune virgula.

Și am arbitrat și cele mai grele meciuri, și cele mai multe finale ale Cupei României sau Steaua – Dinamo. Și, în fiecare an, am fost premiat. Numai voi, presa, câte premii mi-ați dat.

Vii tu, Marius Avram, să vorbești de caracterul meu, care am tăcut 15 ani și nu am zis nimic. Nici când ai vorbit prima dată la televizor de faza aia în care m-ai dezinformat și am făcut o greșeală majoră. Îmi pare rău că nu am avut VAR-ul, că dacă aveam mă uitam o singură dată la reluare și îi dădeam roșu lui Valdez.

Și n-am zis nimic. După care, reiei discuția după trei luni, pentru că ți-a ridicat mingea la fileu un jurnalist, și spui că Zoli Szekely este cel care m-a dezinformat. Bă, dar chiar în halul ăsta? Tu vorbești de caracter? Că te iei de un coleg care nu se poate apăra. Păi, nu te poți compara cu Zoli Szekely niciodată și oamenii din arbitraj și din fotbal știu ce vorbesc! Vorba unuia: ‘Ce se naște din pisică șoareci mănâncă’. Doamne iartă-mă!”, a tunat Cristi Balaj.