Postul de la FCSB care e FULL. Gigi Becali nu vrea să mai aducă deloc jucători

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Până la acest moment, FCSB i-a achiziționat pe fundașul dreapta Ronny Labonne și pe mijlocașul Eddy Gnahore, dar Gigi Becali nu se oprește aici. Însă, patronul ”roș-albaștrilor” a explicat că are un post care este acoperit foarte bine și acolo nu va mai aduce vreun jucător.

Gigi Becali a anunțat pe ce post nu mai aduce jucători la FCSB

Chiar dacă primul joc oficial al noului sezon bate la ușă, Gigi Becali este în continuare interesat de aducerea de jucători. În special pentru ofensivă, mai ales că a spus clar că la fundașii centrali este acoperit complet.

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”Fundași centrali nu mă mai interesează. Și-au revenit și panterele (n.r. – Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana). Îl am și pe Mihai Popescu, îl am și pe Mihai Lixandru, Dăncuș care e bun”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Pe lângă cei enumerați de patronul FCSB, în lot se mai află și portughezul Andre Duarte, adus în iarnă din Ungaria. În schimb, sunt , chiar dacă acesta a efectuat stagiul de pregătire alături de ”roș-albaștri”.

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Ce transfeuri mai face FCSB

În afara francezilor Labonne și Gnahore, care au semnat deja, FCSB este înțeleasă pentru , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și este de la FC Hermannstadt, care este eligibil pentru regula U21.

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Gigi Becali mai așteaptă un răspuns și din partea lui Florinel Coman, însă, între timp, care sunt așteptați în România pentru semnarea actelor și prezentarea oficială.

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Din informațiile FANATIK este vorba de un mijlocaș ofensiv pentru care se va plăti suma de 1,4 milioane de euro și un atacant de bandă stângă al cărui preț de transfer este de un milion de euro.

Florin Tănase continuă la FCSB

În ciuda faptului că a avut în această vară o ofertă atractivă din China, căpitanul la FCSB. Fotbalistul este convins că ”roș-albaștrii” au trecut peste dezamăgirea din sezonul precedent și se vor bate din nou la titlu.

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”Sunt împăcat că am rămas aici. Am simțit să rămân, nu să plec așa departe. Sunt împăcat. Echipamentul e la cel mai înalt nivel, acum trebuie și noi să ne ridicăm la un nivel înalt. Am văzut și echipamentele rivalilor și nu cred că putem compara.

FCSB în fiecare an e favorită la titlu. E în ADN-ul clubului și e greu să schimbi lucrul acesta. Noi pornim în fiecare an ca favoriți la titlu, dar rămâne să dovedim pe teren. Au fost ani în care am avut un lot numeros și bun și nu am reușit să câștigăm. Anul acesta este mai diferit și sperăm, chiar dacă multă lume nu ne dă șanse”, a spus Tănase.